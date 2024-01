Hardt ut mot Kjerkol: – Ren tåkelegging

Helseminister Ingvild Kjerkol er under et massivt press etter plagiatavsløringer.

Et knapt døgn etter at Sandra Borch gikk av som statsråd etter å ha blitt avslørt for plagiat, var det helseminister Ingvild Kjerkol som måtte svare for lignende anklager.

En rekke medier, deriblant TV 2, kunne nemlig fortelle at oppgaven til helseministeren fra 2021, inneholdt flere tekstlikheter fra to tidligere masteroppgaver.

Kjerkol vil ikke stille til intervju, men i en e-post til TV 2 fastholder hun at deres informanter er unike for oppgaven de har skrevet.

– Vår oppgave har en unik problemstilling. Dataene vi brukte er samlet inn av oss fra våre informanter, analysert av oss og drøftingen og konklusjonene er våre, sier Kjerkol til TV 2.

Det er særlig likheter mellom hva informanter har svart i oppgaven til Kjerkol, og andre oppgaver som vekker oppsikt.

– Våre informanter er kjente og unike for vår oppgave. De er ikke identifisert med navn, men jobber i hjemmetjenesten i Stjørdal kommune. Nå har Nord Universitet sagt de skal se på oppgaven, og da får de avklare hvordan de vurderer sensuren de har gitt. Frem til det avventer jeg å kommentere ytterligere utover det jeg har sagt, sier Kjerkol til TV 2.

MASTERSTUDENT: I 2021, rett før hun ble helseminister, leverte Ingvild Kjerkol en master i kunnskapsledelse sammen med en annen student. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Helt på jordet

Kjerkols forklaring om at likhetene handler om metode, får UiO-professor Janne Haaland Matlary til å frese.

– Det er ren tåkelegging, sier Matlary til TV 2.

Professoren i internasjonal politikk er tydelig på at metode ikke har noe med sitater å gjøre.

– Tekst som er identisk skal alltid ha en kilde. Det å kalle dette et spørsmål om metode, er helt på jordet.

Matlary, som tidligere har vært politiker i Krf og nå medlem av Høyre, mener dette er en «uhyre alvorlig sak».

– Det alvorlige problemet er de identiske setningene. Har man identiske setninger, må man forklare hvorfor man har glemt å sitere, ikke bortforklare.

BORTFORKLARING: Professor i internasjonal politikk ved UiO, Janne Haaland Matlary, mener Kjerkol bortforklarer saken. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Biter seg fast

I Kjerkols oppgave fra 2021, står det følgende:

«Informantene trekker frem den voldsomme utviklingen som skjer innenfor teknologifeltet. De opplever at de ikke rekker å snu seg, før det har kommet noe nytt på banen».

I en tidligere oppgave fra 2015, er teksten:

«Et annet element flere av informantene trekker frem, er den voldsomme utviklingen som skjer innenfor teknologifeltet. De opplever at de ikke rekker å snu seg, før det har kommet noe nytt på banen».

E24-kommentator Sindre Heyerdahl mener i likhet med Matlary at det er mye som mangler i svaret til Kjerkol.

– Hun akter åpenbart og bite seg fast. Kjerkol er i hvert fall ikke villig til å ta hatten og gå raskt, som Borch, sier Heyerdahl.

– Stor utfordring

Han mener det absolutt er en mulighet for at helseministeren bagatelliserer det som er gjort.

– Det er lurt å ta forbehold her. Oppgaven ble også skrevet sammen med en medstudent. Men at hun står i en veldig tøff periode nå, som vi ikke er sikre på utgangen på, det er veldig sikkert.

Heyerdahl beskriver dette som en ordentlig kattepine for statsminister Jonas Gahr Støre.

– Støre vil ha en stor utfordring i hvordan han skal lande også denne saken. Det som kan skje, er at man ser en ulikhet i disse sakene. Borch var faktisk høyere utdanning- og forskningsminister, og hadde ansvaret for sektoren. Da er nok Kjerkol sitt håp at Støre ikke lander på en like streng konklusjon som Borch gjorde, sier kommentatoren.

NÆRE ALLIERTE: Ingvild Kjerkol er en av Jonas Gahr Støres mest betrodde politikere i regjeringen. Foto: Mathias Moen / TV 2

– Veldig dårlig signal

Kjerkol leverte oppgaven sin sammen med en annen medstudent ved Nord universitet i 2021. Universitetet har gitt beskjed om at de vil se nærmere på saken på mandag.

– Nå er det helt uklart hva som skjer, men jeg kan ikke tenke meg at en statsråd kan bli sittende, hvis hun ikke kan forklare hvordan setninger er identiske i hennes oppgave og en annen, sier Matlary.

– Hva blir signaleffekten hvis Kjerkol blir sittende?

– Det er et veldig dårlig signal, og jeg kan ikke tenke meg at det blir utfallet av denne saken. Politikk handler om å tjene folket. Det er en tjeneste, ikke en maktposisjon hvor du skal klamre deg fast.

TV 2 har søndag forelagt Kjerkol Matlarys utsagn. Hun har foreløpig ikke svart på dette.

I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev TV 2 at Matlary hadde vært politiker for FrP. Dette stemmer ikke, og feilen ble korrigert 11.23.