Hardt ut mot Eurovision: – Kan ikke se på at folk blir slaktet

538 norske artister har signert et opprop om at Israel bør utestenges fra Eurovision. Nå skal Daniel Kvammen og flere artistkolleger synge for sitt standpunkt.

Tirsdag morgen skal en rekke kjente artister møte opp til sang-aksjon på Operataket i Oslo.

Aksjonen er en protest mot at Israel får være med når Eurovision Song Contest går av stabelen i Malmö i Sverige i mai.

– Det er utrolig umusikalsk at de skal delta. Når folk gjør jævlige ting kan de ikke være med på festen etterpå og late som ingenting, sier artist Daniel Kvammen til TV 2.

SKAL SYNGE: Artist Daniel Kvammen er blant dem som skal bruke stemmen tirsdag. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Sammen med blant annet Jørn Hoel og Chris Medina skal han synge Nordahl Griegs «Til ungdommen» så mange ganger de rekker på 15 minutter.

– Det er viktig å ta et standpunkt. Vi kan ikke sitte stille og se på at folk blir slaktet, sier Kvammen.



Har invitert kulturministeren

Det er Aksjonsgruppa for Palestina som står bak både oppropet og tirsdagens aksjon.



De har invitert kulturministeren og pressen til Operataket der rundt 30 norske artister skal synge.

– Dette er et ønske om å komme i dialog. Vi håper kulturministeren kan komme på banen med en tydelig uttalelse om Israels deltakelse i Eurovision, sier artist Charlotte Qvale.

ARRANGØR: Artist Charlotte Qvale skal være med å synge på Operataket tirsdag. Foto: Privat.

Hun er en av initiativtakerne bak denne markeringen.

– Viktig å si tydelig fra

Det er ikke tilfeldig at de har valgt å synge på Operataket.



– Operaen er Norges største og mest synlige kulturarena. Og artistene skal bruke det de har, nemlig stemmen og musikken sin, sier Qvale.

– Jeg tror ikke vi som musikere kan utgjøre den store forskjellen, men det er likevel viktig å si ifra på vår arena når man ser urett, sier Daniel Kvammen.

Han har allerede deltatt på en rekke demonstrasjoner siden oktober. Nå er han klar for å synge alt han har.

– Jeg håper det nytter. Uansett synes jeg det er viktig å si tydelig ifra om hva vi mener, sier Kvammen.

3. PLASS: Israelske Noa Kirel kom på tredje plass under Eurovision finalen i Liverpool i fjor. Foto: Martin Meissner / AP

Måtte skrive om Israelsk bidrag



Israels deltakelse i Eurovision har vært tema for debatt i flere måneder.

Israels bidrag ble skrevet om flere ganger før sangen til slutt ble godkjent av den europeiske kringkastingsunionen EBU i mars.

Flere har kritisert både NRK og EBU for at Israel får delta. Russland har vært utestengt fra Eurovision siden invasjonen av Ukraina i februar 2022.

– Norge kan ikke være med på å tilrettelegge for at et land som etterforskes for folkemord, skal polere sitt image internasjonalt, sier Qvale.

Totalt har over 4000 nordiske artister skrevet under på et opprop om å utestenge Israel fra Eurovision. 538 av dem er norske.

Fra Norge er blant annet Karpe, Åge Aleksandersen, Julie Bergan og Ulrikke Brandstorp oppført med navn.