Hard kritikk: – En varslet tragedie

Onsdag konkluderer Statsforvalteren i Vestland med at tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen ikke fikk forsvarlig helsehjelp før de døde.

Spesielt psykiatrien ved Sykehuset Østfold, og helse- og omsorgstjenestene i Indre Østfold kommune får hard kritikk.

– Det vi ser i denne saken er dessverre ikke svikt som bare gjelder Mina og Mille. Sviktende helhetlig hjelp til de barna som sliter mest, er en godt kjent risiko, sier statsforvalter Liv Signe Navarsete.

– En varslet tragedie

Barne- og familiepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Silje Hjemdal, reagerer sterkt på Statsforvalterens konklusjon.

– Her har både barnevern og helsevesenet sviktet. Det har kommet frem at disse to unge jentene ble utsatt for psykiske problemer, overgrep og rus uten at de fikk den hjelpe de trengte, sier Hjemdal.

– Dessverre var dette på mange måter en varslet tragedie.

Hun sier systemet sviktet jentene, og at regjeringen har et ansvar for å gi ungdommer i lignende situasjoner god nok hjelp.

– Nå må regjeringen kjenne sitt ansvar og få ned helsekøene som har økt dramatisk etter regjeringsskiftet, sier hun.

– Kjempefallitt

Også KrF-leder Olaug Bollestad mener konklusjonen viser at det trengs en endring i helsevesenet.

– For det første synes jeg det er kjempetrist å høre at systemene våre ikke tilpasser seg de ungdommene som trenger hjelp, men at ungdommene må tilpasse seg systemet. Det er en kjempefallitt for norsk helsevesen, sier Bollestad til TV 2.

VONDT: Olaug Bollestad sier det er vondt å se hva foreldrene har gått gjennom. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hun mener det også er kritikkverdig at jentenes foreldre ikke ble lyttet til i større grad.

– Det er vondt å se at en mor og far har mistet to av jentene sine fordi vi som system ikke klarer å tilpasse oss de som er alvorlig syke.