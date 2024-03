Har video av tobarnsfaren før drapene

BEVIS I DRAPSSAK: Politiet har hentet inn video fra dette overvåkningskameraet på Boots apotek på Gol. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det får TV 2 opplyst.

TV 2 er ikke kjent med når på dagen den drapssiktede tobarnsfaren var på Boots apotek fredag.

Apoteket holder til på Kremmartunet kjøpesenter på Gol, som ligger en drøy mil fra familiens hjem i den lille bygda Torpo.

SAMLINGSPUNKT: Politiet var raskt på plass for å hente inn video fra Kremmartunet kjøpesenter på Gol. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Boots apotek ligger rett ved en av senterets flere utganger, og overvåkingskameraet henger rett over utgangen med god oversikt over de som kommer ut av apoteket.

TV 2 har vært i kontakt med mannens forsvarer, Sidsel Katralen. Hun ønsker ikke å kommentere saken, og viser til taushetsplikt og at sakens dokumenter er klausulerte.

Drept mens de sov

Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen ønsker ikke å bekrefte at politiet har video som viser den antatte gjerningsmannen.

– Men jeg kan si at vi har hentet inn mye overvåkingsvideo fra området, som vi nå er i gang med å gå gjennom. Det gjør vi for å danne oss et bilde både av siktedes og de andre avdødes bevegelser, sier hun.

– Er siktedes eventuelle kjøp på apoteket sentralt for etterforskningen?

– Alle bevegelser og handlinger forut for handlingen er relevante for etterforskningen, sier hun.

– Har dere kontroll på siktedes bevegelser fredag ettermiddag og kveld?



– Det jobber vi med å få. Jeg skal ikke love per nå at vi har full kontroll, men det er en del av etterforskningen som pågår.



Våknet trolig ikke

Tirsdag opplyste politiet at det var Ingunn Slaatten (53) og hennes to barn Sander (22) og Signe (18) som ble funnet drept lørdag.

DREPT: Signe Slaatten (18), Ingunn Slaatten (53) og Sander Slaatten (22) antas alle å ha blitt drept mens de sov. Foto: Privat

Politiet mener de ble drept mens de lå og sov. Etter drapene tok faren i huset sitt eget liv, mener politiet.

– Undersøkelsene på åstedet sammenholdt med den foreløpige obduksjonsrapporten gir ingen grunn til å tro at noen av dem har våknet, sier politiadvokat Svane Mathiassen.

– Hvilke undersøkelser snakker du om da?



– Funn på åstedet, blant annet hvor og hvordan de avdøde er funnet, sier hun.

Jakter et motiv

Ifølge Svane Mathiassen har politiet relativt god kontroll på hendelsesforløpet.

– Rekkefølgen og nøyaktig tidspunkt for når skuddene falt, er det ikke sikkert at vi vil få svar på. Forhåpentligvis kan den endelige obduksjonsrapporten gi noen flere svar, sier hun til TV 2.

For politiet er det viktigste spørsmålet nå hvorfor 59-åringen drepte sin egen familie.

Svane Mathiassen sier at politiet har fått informasjon i avhør som potensielt kan være med på å besvare spørsmålet. Likevel er de langt unna mål.

– Per nå har ikke politiet noe klart motiv for handlingen, sier hun.



– Hvordan skal dere finne ut av det?



– Vi vil blant annet avhøre familie og andre som kjente de avdøde godt, og vi vil også innhente opplysninger fra andre steder, sier hun.



Høyt prioritert

Politiet forsøker blant annet å få klarhet i den siktede mannens helsehistorikk.

– Det er helt naturlig i en sånn sak at vi henter inn den type opplysninger for å danne oss et bilde av hva som har skjedd, sier politiadvokaten.



ÅSTEDET: I familiehjemmet på Torpo fant politiet fire døde mennesker. Siden har huset vært beslaglagt av politiet og håndtert som et drapsåsted. Foto: Erik Edland / TV 2

At den antatte gjerningsmannen ikke er i live, har ingenting å si for politiets prioritering av saken, ifølge Svane Mathiassen.

– Det kommer etterforskere og andre fra hele Sør-Øst politidistrikt for å bidra i denne etterforskningen, så den har høy prioritet, sier hun.

– Hva er de viktigste oppgavene for politiet nå?



– Mye av innhentingen av informasjon skjer gjennom vitneavhør. Så er det også en prioritet å innhente såkalte flyktige bevis, altså bevis som forsvinner om de ikke innhentes innen en viss tid.



Bistandsadvokaten til de etterlatte, Helge Hartz, ønsker ikke å kommentere saken.