Har ventet i 14 uker på enorm sum fra SAS

– Alle som har krav på erstatning, vil få erstatning, og vi gjør alt vi kan for å håndtere omfanget av krav vi har mottatt. Vi respekterer passasjerenes rettigheter fullt ut.

Det er ordene til SAS sin konsernsjef Anko Van der Werff i etterkant av streiken i sommer.

For Børre Arntzen og familien fra Bodø fremstår dette som tomme ord.

De venter fortsatt på 77.000 kroner fra selskapet.

STRANDET: Børre og kona Anne Marie Bjørgeengen ble ufrivillig oppholdt i Alicante. Foto: Privat

Da streiken pågikk i sommer sto Arntzen, barn og barnebarn strandet i Spania. De måtte selv legge ut for ny hjemreise og ekstra hotell.

– Det er uhørt at SAS ikke har ordnet opp, selv om vi vet at det er mange som har blitt rammet, sier Arntzen til TV 2.

Torsdag kunne TV 2 fortelle at SAS har fått to bøter på 100.000 kroner. Grunnen er at selskapet ikke har betalt tilbake kundene.

Maksimert kredittkortet

Hjelp fra selskapet har uteblitt, ifølge familien.

– Vi føler vi prater til en vegg. Vi er fortvilet, og så mye penger gir oss begrensninger på hva vi kan foreta oss. Alle vet at vi trenger alle penger vi kan få tak i disse dager, fortsetter han.

Rift om flybilletter og hotell gjorde at prisene steg. Det endte med at familien nådde grensen på kredittkortet.

– Det var ikke en eneste billig flybillett å finne. Mange slet med det samme og hotellene ble dyre. Vi prøvde å gjøre det gunstig, men en sånn sum på kredittkortet har naturligvis påvirkning på vår økonomi, forteller Arntzen.

Fikk bot

Etter streiken i sommer ble SAS pålagt av Luftfartstilsynet å betale tilbake penger til kundene innen sju dager.

Det har de ikke klart, og denne uken fikk de nok en ny bot på 100.000 kroner.

– De kom med en redegjørelse, men vi kunne ikke ut ifra den informasjonen konkludere med at de hadde kommet langt nok med å betale tilbake, sier kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim i Luftfartstilsynet til TV 2.

Uhørt

I mellomtiden må familien i Bodø smøre seg med tålmodighet.

– Vi håpet det skulle gå fortere. Det er snart jul, og vi savner oppgjøret for disse ekstra utleggene vi fikk som følge av streiken.

Arntzen har forståelse for med så mange berørte vil det ta tid. Men så lang tid var i overkant.

KRAV: Det nærmer seg jul, men Børre Arntzen står fortsatt uten 77.000 kroner fra SAS Foto: Privat

– Vi var klar over at det kunne ta noen måneder, men over tre måneder er for lang tid. SAS sier de jobber knallhardt, og har satt inn ekstra folk for å ordne opp. Da forventer vi jo at de ordner opp, men det har de ikke klart.

– Plutselig har det gått et halvt år, og det er ikke seriøst nok. Vi får bare håpe de ordner opp.

Vil betale alt innen nyttår

SAS sier til TV 2 at de har full forståelse for kunden.

– Det blir kø, og det tar tid, og må håndteres korrekt. Det er dypt beklagelig.

Etter streiken sto SAS med 110.000 refusjonskrav i Norge. Av disse står det fortsatt 21.000 krav som ikke er betalt tilbake.

SAS sier selskapet er á jour med billettrefusjoner og innenfor fristen fra Luftfartstilsynet. Ifølge selskapet er det de mer kompliserte erstatningssakene som gjenstår.

KAOTISK: Det var mye pågang for pressesjef i SAS Norge, Tonje Sunde, under streiken i sommer. Foto: Beate Oma Dahle

– Det er ikke vanskelig å forstå frustrasjonen. Etter streiken, som rammet såpas mange, så ble det store summer fordi det var få alternativer i høysesongen og mange ble strandet over flere dager, sier Tonje Sunde.

Komplekst

Pressesjefen skjønner at kunden vil ha tilbake pengene sine, spesielt i disse tider hvor mange føler økonomien blir trangere.

– I denne konkrete saken venter vi på mer informasjon fra kunden. Dette illustrerer at saksbehandling tar tid i komplekse saker. Da blir det ofte runder fram og tilbake. Dette er for å sikre at alt blir korrekt, sier hun om saken til Arntzen.

Om kundeservicen presiserer pressesjefen at de har bemannet opp.

– Det er ikke vanskelig å forstå at kunden føler det haster. Det skal være enkelt å komme i kontakt med oss, men har man levert inn saken sin, da blir de håndtert etter køordningen. Det vil ta tid, men jeg skjønner at kunden ønsker et annet svar, sier Sund.