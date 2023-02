Langtidsværvarselet for våren ligger foreløpig an til at det dårlige været i nord gir seg, og at solen vil skinne ned over Norge.

VÅREN: Energimeteorologen i Storm har tro på at våren kan by på solfylte dager og lite regn. Bildet er fra 2017 Foto: Erik Johansen

Vinteren er i avmarsj og våren står på trappene.

Den siste tiden har spesielt Nord-Norge vært i hardt vær med kraftig vind og regn. Energimeteorologen i Storm, Roar Teigen, forteller at slik det ser ut nå, ligger det an til at uværet gir seg mot våren.

– Vi tror at det skal roe seg ned og at vi får mye tørt vær, og ikke så mye nedbør, sier han og fortsetter:

– Vi har tro på en ganske vinterlig start på våren, med ganske lite nedbør, særlig i Sør-Norge.

VÅREN: Meteorolog i StormGeo, Roar Teigen, sier det er sannsynlig at våren byr på lite regn. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Lite nedbør og sterk sol

Når det gjelder april er det per nå sannsynlig at april blir en solfylt måned.

– Vi forventer mye bra vær. Mindre nedbør enn normalt, og også normale til litt over normal temperatur.

De samme forventningene gjelder også for mai, forteller Teigen.

Historisk sett er det april og mai som har minst nedbør, og det er også det meteorologen forventer i år.

– Også i år tror vi at den skal være tørr. Vi har tro på mye bra vær.

Han legger til at det ikke ser ut som mai blir spesielt varm.

– Men solen er uansett så sterk i mai at det fort blir behagelige temperaturer.

Sommermånedene

Selv om vi fortsatt er i februar er mange i gang med planlegging av sommerferie og turer.

Ifølge Colombia Climate School i USA som har en langtidsprognose, er det en liten sannsynlighet for at Nord-Norge vil ha mer nedbør enn normalt.

SOMMERVÆRET: Kartet viser en foreløpig prognose for sommermånedene i Europa. De røde områdene viser en økt sannsynlighet for temperaturer over normalen. Sannsynligheten er større jo mørkere rødfargen er. Foto: Skjermdump Colombia Climate School

– Så er det områder i Europa som har en liten sjanse for å ha nedbørsmengder under normalen, opplyser Francesco Fiondella i Colombia Climate School.

Prognosekartet viser at det er sannsynlig at det vil bli varmere enn normalt flere steder i Europa til sommeren. Når det gjelder Norge er det en liten sjanse for dette flere steder.