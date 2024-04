Har stevnet Viggo Kristiansen for retten: Krever fire millioner

Den tidligere Dagbladet-journalisten Eivind Pedersen har stevnet Viggo Kristiansen (44) for retten. Han krever fire millioner kroner for sitt arbeid med å få Kristiansens sak gjenåpnet.

Tidligere tirsdag ble det kjent at staten har tilkjent Viggo Kristiansen 55 millioner kroner som plaster på såret etter at han sonet 21 år i fengsel for drapene i Baneheia.

Kristiansen ble fullstendig frikjent i Baneheia-saken i desember 2022.

Kristiansens advokat Brynjar Meling mener de 55 millionene er altfor lite. Opprinnelig ble det sendt inn et krav på om lag 90 millioner norske kroner.

FRIKJENT: VIggo Kristiansen feiret frifinnelsen på bakeri med familien sin i 2022. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Vi er ikke fornøyd og mener det er for lavt. Det er vesentlig lavere enn det som er krevd og vi forbereder søksmål for differansen, sier han.

Tirsdag får TV 2 bekreftet at tidligere Dagbladet-journalist Eivind Pedersen i forrige uke sendte inn en stevning til Agder tingrett.

Han krever fire millioner kroner fra Kristiansen, et krav som ifølge TV 2s opplysninger avvises fra Kristiansens side.

– Han har glemt

Eivind Pedersens advokat, Patrick Lundevall-Unger, sier til TV 2 at de sendte inn stevningen til Agder tingrett for åtte dager siden.

– Vi har tatt ut søksmålet fordi man merker at Viggo Kristiansen har glemt sin mangeårige støttespiller Eivind Pedersen, samt det som ligger dem imellom avtalerettslig manifestert, sier Lundevall-Unger.



Advokat Lundevall-Unger mener det var Pedersen som først fant bevisene og argumentene som til slutt skulle få Kristiansen frikjent.



ADVOKAT: Patrick Lundevall-Unger er Eivind Pedersens advokat. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Det ble ved innledningen i rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot Jan Helge Andersen påpekt at da Viggo Kristiansens sak ble gjenåpnet, så skjedde det ut ifra de fleste argumentene som allerede lå på bordet i 2010.

– Evind Pedersen har jobbet med saken som journalist og har tjent penger på en bok han har skrevet om den. Skjønner du at denne stevningen kan fremstå litt merkelig for noen?

– Skjebnen til aksjeselskapet, forlaget, som sto bak bokutgivelsen «I skyggen av Viggo» har overhode ingen ting med Pedersens erstatningskrav mot Viggo Kristiansen å gjøre og er heller ikke nevnt i søksmålet, sier han.

Krevde betaling for 3674 timer

Da Viggo Kristiansen ble endelig frifunnet, hadde Kristiansen i en årrekke hatt en rekke ulike støttespillere rundt seg, som på ulik måte bidro til å få saken gjenopptatt.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud sa da han redegjorde for frifinnelsen at støtteapparatet rundt har vært viktig, unikt og imponerende.

– Det skal ikke være nødvendig at man må ha et slikt støtteapparat for å kunne unngå å bli uriktig domfelt i Norge, sa Maurud i desember 2022.

Pedersen og syv andre personer sendte i kjølvannet av frifinnelsen inn krav til Borgarting lagmannsrett der de redegjorde for hvor mange timer de har brukt på å jobbe med saken.

I juni i fjor konkluderte lagmannsretten. Eivind Pedersen fikk ingenting, til tross for å ha fremsatt et krav for 3647 timer.

Slik konkluderte lagmannsretten: Mikkel Tronsrud, med i støttegruppa: 3600 timer.

Hans krav om penger ble ikke tatt til følge. Halvard Sivertsen, med i støttegruppa: 3600 timer.

Fikk 1.569.400 kroner. Terje Helland, med i støttegruppa: 3573 timer.

Fikk 250.000 kroner. Eivind Pedersen, medhjelper i saken fra 2008: 3647 timer.

Hans krav om penger ble ikke tatt til følge. Arvid Sjødin, tidligere forsvarer, krever 1.858.453 kroner for jobb i årene 2010-2015. Fikk 1.621.294 kroner. Sigurd Klomsæt, tidligere forsvarer fra 2008 til 2012: 5500 timer.

Fikk 2.487.500 kroner. Ragne Farmen, DNA-ekspert: 300 timer. Kravet er fremmet av advokat Klomsæt. Fikk 336.300 kroner. Svein Kristiansen, Viggo Kristiansens far, Ba om 1.144.432 i refusjon. Fikk 1.144.432 kroner i refusjon.

«Et oppgjør»



Lundevall-Unger utdyper deres syn på saken i en epost til TV 2.

«Eivind Pedersen har gjennom hele Kristiansens prosess for gjenopptakelse og frifinnelse, nedlagt et omfattende arbeid for å belyse at bevisene lå til grunn for domfellelsen av Kristiansen i 2001 og 2002, ikke kunne være kunne være korrekte.»



Videre i eposten heter det:

«Kravet mot Kristiansen gjelder oppgjør for dette arbeidet. Det er dokumentert at Pedersen ble engasjert av Kristiansen i et håp om at den uriktige domfellelsen kunne bli opphevet, slik det tilslutt skjedde ved Borgarting lagmannsretts dom i desember 2022»



Avviser kravet

Kristiansens bistandsadvokat under rettssaken mot Jan Helge Andersen, Brynjar Meling, kommer ikke til å føre en eventuell sak for Kristiansen i retten.

Dette fordi advokat Arvid Sjødin, som jobber i samme advokatfirma som Meling, står oppført på vitnelisten.

TV 2 er imidlertid kjent med at Kristiansen altså avviser kravet fra Pedersen.