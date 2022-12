NORSKE TILSTANDER: Aps krisemålinger kan tvinge frem et lederspørsmål før landsmøte i mai, mener kommentator.

KRISETIDER: Jonas Gahr Støres leder et parti, regjering og land i krise. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Det virker som om de har snudd skuta opp ned, i stedet for rundt.

Det sier Hege Ulstein, forfatter og kommentator i Dagsavisen, om situasjonen i Ap.

Forrige uke raste statsministerens parti ned til 15,4 prosent i en måling hos avisen Vårt land.

Partiet har hatt stø kurs nedover målingene siden de tapte valget i 2017.

I november snittet Ap på 18,1 prosent på månedens elleve målinger, ifølge nettstedet Poll of polls. Ned 1,5 prosentpoeng fra måneden før.

NORSKE TILSTANDER: Kommentator Hege Ulstein og spinndoktor Sigbjørn Aanes diskuterer kriserammede Arbeiderpartiet i ukens episode av Norske tilstander. Foto: Nico Sollie / TV 2

Støres hverdagsproblem-problem

– Det er ingen tvil om at dette er kritisk for Ap, sier Erna Solbergs tidligere spinndoktor, Sigbjørn Aanes.

First house-partneren mener det er mange og sammensatte grunner til at Ap sliter som de gjør nå. En av dem er hvordan Støre møter folk her hjemme.

– Super-Jonas var en fantastisk flink utenriksminister. Men det er noe annet å håndtere de problemene folk kjenner på her hjemme i hverdagen.

– Folk opplever at han ikke er like interessert i deres hjemlige problemer, som i de store utfordringene der ute

Da Dagsavisen målte partiet til 16,9 tidlig i november, mente Ulstein det burde «skremme vettet» av Ap. Etter det har situasjonen bare blitt verre for styringspartiet med stor S.

– Det som er ekstra alvorlig for Ap med den nye nedturen, er at den kommer etter statsbudsjettet som skulle snu skuta. I stedet har det motsatte skjedd, sier kommentatoren.

Hun tror nettopp det, gjør at Ap nå tar de dårlige målingene på alvor.

Det betyr ikke at bunnen er nådd for ørnen i norsk politikk

SOLBERG-RÅDGIVER: Mener målingene er kritisk for Ap. Foto: Nico Sollie / TV 2

Kan synke mer

– Trond Giske sier at de kan komme så langt ned som 8-9 prosent. Jeg vet ikke, men en del ting tyder på at de kan synke mer, tror Ulstein.

Hun viser til skrekkmålingen i Vårt Land på 15,4 prosent.

Aanes tror resultatet i lokalvalget neste år kan bli bedre enn resultatene de har på stortingsmålingene nå.

– Det ville lettet trykket for det kriserammede partiet.

Likevel er heller ikke han sikker på at dette forblir bunn-noteringen for Ap.

– Jeg har ikke egentlig fantasi til å se for meg at de kan havne på 10-tallet. Men ja, de kan gå lavere, mener han



– Må få orden på arverekkefølgen



– Hvor lenge kan Støre leve med disse elendige meningsmålingene?

– Jeg har ingen eksempler på at de har ligget på 16 prosent i mange måneder, uten at det har kommet en lederdiskusjon. Det vil nesten uansett bli en nestlederdebatt. Mange snakker om Brenna som aktuell, sier Ulstein

Det er landsmøte i arbeiderpartiet i mai neste år og også Aanes mener Ap trenger en opprydning i ledelsen.

– Den arverekkefølgen trenger de å få orden på. Nå har de en nestleder som er helt uaktuell, sier Solbergs tidligere rådgiver.

Peker på statsråd som lederkandidat

– Foreløpig er det lite diskusjon om partiledervervet, men det er litt mumling, sier Ulstein.

Hun viser til tidligere Ap-topp, Svein Fjellheim, som på sin facebook-side åpnet døra for kunnskapsminister Tonje Brenna:

PEKES PÅ: Kunnskapsminister Tonje Brenna er et av få navn som nevnes som mulig ny partileder Foto: Amanda Iversen Orlich/NTB

«AP sliter med målingene. Denne meget dyktige og kjekke damen heter Tonje Brenna og er min absolutt beste kandidat som vår neste partileder og statsminister».

– Tonje Brenna fremstår som et utrolig stort talent, sier Aanes.

Samtidig peker han på at det er en enorm avstand mellom å være en dyktig statsråd og å være nummer én i partiet og landet.



– Du skal kunne diskutere finans- til frokost, utenriks- til lunsj og kunnskapspolitikk til middag, mener rådgiveren.

Også Ulstein tror det fortsatt er et stykke igjen til Ap er klare for et lederbytte.



– Det å tulle med å skifte statsminister, mens det er gasskrise og krig i Europa, sitter nok veldig langt inne for et styringsparti som Ap.

