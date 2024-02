Har skutt ned flere russiske fly: – Helt uforståelig

Ukrainske militærstyrker hevdet fredag å ha skutt ned et russisk A-50 overvåkingsfly mellom de russiske byene Rostov-na-Donu og Krasnodar.

Vrakrestene skal ha blitt funnet i Kanevskiy-distriktet i Russland, over 200 kilometer fra frontlinjen i Ukraina.

Flere videoer delt på sosiale medier skal vise flyet skyte ut narrebluss før det tilsynelatende blir truffet:

TV 2 har verifisert videoen, og at den er filmet i det aktuelle tidsrommet i samme området, men russiske myndigheter har ikke bekreftet nedskytningen.

– A-50-flyet med kallenavn Bayan har fløyet sin siste tur, skrev øverstkommanderende i det ukrainske luftforsvaret Mykola Olesjtsjuk på Telegram fredag.

Det er det andre A-50 flyet ukrainske styrker har skutt ned på drøyt to måneder, ifølge uavhengige kilder som The Institute for the Study of War (ISW).

UFORSTÅENDE: Per Erik Solli i NUPI mener russerne har opptrådt klønete. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Overraskende

Flyene skal ha blitt skutt ned av ukrainske Patriot-luftsystemer, som ble donert av USA.



I tillegg til overvåkingsflyene skal Russland ha mistet et kommandofly og flere moderne kampfly den siste tiden.



– Det har vært overraskende mange nedskytninger, sier Per Erik Solli, Forsvarsanalytiker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

– Klønete og unødvendig



Solli mener årsakene til nedskytningene kan være at de russiske styrkene nå tar større risiko, eller at de er dårlig trent og forberedt.

– Det er ganske klønete og helt unødvendig at det skjer. At de stiller seg i en posisjon der fly kan skytes ned er rett og slett helt uforståelig, sier Solli.



LANGTREKKENDE: Det skal ha vært et missil fra Patriot-systemet som traff overvåkningsflyet. Her fra en tidligere øvelse. Foto: Sebastian Apel / U.S. Department of Defense / AP

Han poengterer at det tidlig i en krig kan skje overraskende ting.

– Men at russerne nå, to år ut i krigen, er så klønete er ganske overraskende.



A-50-overvåkingsflyet har en besetning på 15 og en karakteristisk radarantenne med en diameter på 9 meter oppå flykroppen. Mens radarer på bakken har begrenset rekkevidde, så flyr disse radarutstyret flyene svært høyt.

– De får med det langt større rekkevidde, så russerne i langt større grad får med seg det som skjer på bakken i Ukraina, sier Solli.

– Kan påvirke bakkestriden

Ifølge den ukrainske militære etterretningstjenesten GUR tok det to uker å planlegge den siste nedskytningen av russernes overvåkingsfly.

Med det skal Russland kun ha seks operative A-50-fly igjen.

«VIL FALLE»: Etterretningssjef Kyrylo Budanov sier Ukraina skal skyte ned flere A-50-fly den kommende tiden. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Og Ukrainas etterretningssjef Kyrylo Budanov hevder også at nok en A-50 snart vil falle og kneble Russlands bruk av de såkalte spionflyene.

Solli mener A-50 flyene er en kritisk ressurs for russerne.



– De tar lang tid å bygge og er veldig kostbare, så dette har ikke bare en krigskonsekvens på kort sikt, men kan prege Russlands militære evne på lang sikt.

– Derfor er det så overraskende at de har operert i en så sårbar posisjon at de kunne skytes ned, sier Solli.

For han poengterer at ukrainerne har klart å skyte ned flere fly allerede før de har tatt i bruk F16-kampflyene som er donert fra Norge og andre vestlige land.

– Når de også får på plass F16, som kan skyte ned fly på lang avstand, kan ukrainerne få luftoverlegenhet. Det kan indirekte påvirke bakkestriden, ikke i år men på sikt, mener Solli.