Har selv spurt om hjelp til jul – nå vil han hjelpe andre

HJELP TIL JUL: Folk i bergensområdet kan få hjelp til PC-er og mobiltelefoner denne julen. Mannen som tilbyr det skulle egentlig be om hjelp selv. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Etter at Finn sluttet å tillate folk å be om hjelp til jul, er det nå flere som selv tilbyr seg å hjelpe. Blant dem er en uføretrygdet alenefar.

Tidligere i november ble det kjent at Finn.no ikke lenger vil tillate annonser der folk ber om hjelp til julefeiringen.



En av dem som tidligere har benyttet seg av «be om hjelp»-annonsene er «Fredrik». Det hadde han egentlig planlagt å gjøre i år også.

– Når det ikke var lov lenger, fant jeg ut at jeg heller ville prøve å bidra selv. Så har annonsen min en undertone, og kanskje noen leser mellom linjene at vi trenger litt hjelp vi også, sier han.

Alenefaren ønsker å være anonym, blant annet av hensyn til datteren. «Fredrik» er ikke det egentlige navnet hans. TV 2 kjenner mannens identitet.



Istedenfor en annonse der han spør om hjelp til jul, har Fredrik i år lagt ut en annonse der han tilbyr folk i bergensområdet hjelp med PC-er, mobiltelefoner, nettverk og lignende.

– Det er dette jeg er utdannet til og har jobbet med, og jeg vil si jeg er ganske god til det, sier han.

– Så er det også noe som det kan være veldig dyrt å få hjelp til.

Til nå har tre personer spurt ham om hjelp etter å ha lest annonsen.

– Jeg blir veldig glad hvis folk spør meg mer om hjelp. Det føles godt å hjelpe, sier Fredrik.

– Utrolig trist

Fredrik er uføretrygdet og alenefar. Han er tydelig på hvor mye hjelpeannonser har hjulpet ham og datteren i juletiden tidligere år.

– Det har vært forskjellen på å feire en normal jul og å ikke feire jul i det hele tatt, sier han.

– Hvordan ser du på julen i år?

– Akkurat nå ser jeg ikke spesielt lyst på den. Jeg er litt på leit etter steder som kan tilby hjelp.

Han frykter at også flere andre nå går en usikker juletid i møte.

– Jeg har for eksempel sett folk legge ut bunader til salgs for å få råd til julefeiringen. For meg er det helt sinnssykt når folk må selge så kjære eiendeler. Det er utrolig trist å se hvor mye folk sliter nå.

Tror folk vil få hjelp

Tall fra Finn viser at over dobbelt så mange som på samme tidspunkt i fjor nå har lagt ut annonser der de tilbyr hjelp til jul. 707 annonser er så langt lagt ut i år, sammenlignet med 309 i fjor.

– Hvis vi ser på tall fra foregående år, kommer nok dette bare til å øke utover i november og desember. Vi har stor tro på at folk kan få god hjelp via Finn i år også, skriver kommunikasjonsrådgiver Linda Glomlien i Finn i en epost til TV 2.

Fredrik synes det er fint at flere nå tilbyr hjelp. Han mener imidlertid det er en viktig forskjell på annonser som tilbyr hjelp, og de som ber om det.

ANNONSER: Flere enn i fjor tilbyr seg nå å hjelpe andre på Finn. Foto: Skjermdump

– I en annonse der du ber om hjelp får du beskrevet din situasjon og hva du trenger hjelp med. Nå må du kontakte vilt fremmede, sier han.

– Å legge ut en annonse der du ber om hjelp er tungt, men det er mye tyngre å spørre om hjelp igjen og igjen.

Til sammen ble det i fjor lagt ut 2306 annonser på Finn der folk ba om hjelp, og 3243 der noen tilbydde seg å hjelpe.

– Veldig leit



Grunnen til at muligheten til å be om hjelp er fjernet er ifølge Glomlien at det de siste årene har vært en markant økning i rapportering fra brukere som har opplevd ufine meldinger og trakassering i forbindelse med slike annonser.

Etter endringen ble kjent har Finn fått flere tilbakemeldinger fra folk som mener det blir vanskeligere for dem å få hjelp denne julen.



– Dette synes vi selvfølgelig er veldig leit, men, som vi da forklarer, så er sikkerheten til brukerne det viktigste for oss, skriver Glomlien.

Ifølge Glomlien kommer de ikke til å gjøre nye endringer på tjenesten i år.

– Men vi vil ta erfaringene og tilbakemeldingene vi får til etterretning inn i arbeidet med tjenesten til neste år igjen.