Har satt inn vakthold: – Svært alvorlig

Et 22 tonn tungt turbinblad knakk av og falt ned fra en turbin i Odal vindkraftverk på Engerfjellet i Nord-Odal onsdag kveld.

Daglig leder Lars Tallhaug i Odal vindkraftpark bekrefter overfor TV 2 at det fortsatt pågår undersøkelser etter ulykken.



– Det ble tatt film og bilder av den skadede turbinen i går ettermiddag. Dronebildene gjennomgås nå av spesialister, sier han.

Det 72 meter lange turbinbladet gikk rett i bakken, og ligger nå på et avsperret område, inn mellom flere trær langsmed en vei.

– Vingen ligger der den falt i påvente av nærmere undersøkelser. Vi utarbeider en plan for sikker håndtering av avfallet, sier Tallhaug.

KNAKK: Det 71,5 meter lange turbinbladet som knakk av veier rundt 22 tonn. Foto: Odal vindkraftpark.

Årsaken er ikke kjent

Odal vindkraftverk har satt inn vakthold på ubestemt tid for å hindre at uvedkommende kan ta seg inn på området.

– Ja, i tråd med vanlig rutine for vinterdrift er veiene inn i området stengt med bom. Området rundt turbinen som er skadet er sperret av, og vi har vakter i området for å sørge for at folk ikke går nærme turbinen, sier Tallhaug.

Årsaken til ulykken er ikke kjent.

– Vi ser selvfølgelig svært alvorlig på denne saken. Men heldigvis var det ingen personskader, sier den daglige lederen.



Tallhaug bekrefter til TV 2 at vindturbinen var i drift da turbinbladet knakk av, og han sier det jobbes med å avklare årsaken til den alvorlige ulykken.



I mars meldte Odal vindkraftpark at 13 av 34 turbiner var ute av drift på grunn av produksjonsfeil knyttet til bladene, men det er uklart om det er årsaken til at turbinbladet knakk av.

– Årsaken er ikke funnet ennå, og vi vil ikke spekulere om årsaken før undersøkelsene er ferdige, sier den daglige lederen.

Redusert produksjon

Lokalavisen Glåmdalen meldte i desember 2023 at kraftverket hadde store driftsproblemer som følge av produksjonsfeil på noen av vingebladene.

Turbinene på anlegget er av typen SG 5.0-145 fra Siemens Gamesa.



– Som vanlig ved slike hendelser har vi satt i gang sikkerhetsprosedyrer, og turbinene i vindparken er stanset. Nå må vi undersøke årsaken til denne hendelsen, og vi er i kontakt med kunden vår om dette, sa pressekontakt Santiago de Juan i Siemens Gamesa til Teknisk Ukeblad torsdag.



Vindkraftverket er nå fullstendig nedstengt, og daglig leder sier det gjøres løpende vurderinger rundt når det eventuelt kan åpnes igjen.

– Selve nedstengingen fører til redusert produksjon, sier Tallhaug.

I etterkant av hendelsen ble det satt krisestab, og vindkraftverket informerte kommunen, politiet og andre relevante instanser.