Har samlet inn to millioner kroner til Torjus (7) sin familie: – Ikke hørt om noe lignende

Dødsfallet til syv år gamle Torjus Seland har skapt et enormt engasjement over hele landet. En innsamlingsaksjon til guttens familie har nå firedoblet målet.

Etter en omfattende leteaksjon gjennom helgen, ble syv år gamle Torjus Seland funnet død ved Langemyra nord for Vigeland tirsdag ettermiddag. Nærmere 1500 deltok i søket etter gutten, som fikk verst tenkelig utfall.

Engasjementet i saken fortsetter, og en innsamlingsaksjon til guttens familie har nå samlet inn over to millioner kroner.

Like etter klokken 15.30 torsdag ettermiddag har over 9500 ulike givere har bidratt til aksjonen.

– Ble brått tatt vekk

Pengene skal gå til begravelse og uforutsette utgifter til familien Torjus Seland, og gjennomføres med samtykke av familien.

– Torjus ble brått tatt vekk fra foreldre, søsken, familie og venner tirsdag 17. oktober. Lokalsamfunnet lette og lette, men skogen tok han, skriver initiativtaker Kristin Opsahl i beskrivelsen på Spleis.

– Venner ønsker å hjelpe familien med støtte så det ikke blir en større bekymring økonomisk. Bedre enn et blomsterhav som forsvinner er å hjelpe med å gjøre bekymringene mindre for familien, heter det videre.



TV 2 har foreløpig ikke lyktes å komme i kontakt med initiativtakeren.

Rørt av engasjementet

Da innsamlingsaksjonen ble opprettet på Spleis 19.15 onsdag kveld, var målet å få inn 500.000.



Det ble nådd på bare noen timer. I skrivende stund er målet for innsamlingen satt til 1,5 millioner kroner, men også dette er for lengst passert.



– Jeg kan ikke si at jeg har hørt om noe lignende. Det har vært helt enormt, sier ordfører i Lyngdal kommune, Unni Nilsen Husøy (Frp).

RØRT: Ordfører Unni Nilsen Husøy kan ikke huske å ha sett et tilsvarende engasjement. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Hun snakker om spleisen, men også om det store engasjementet som pågikk da hundrevis var ute og lette etter sjuåringen.

– Folk stilte opp i søket, og folk kom frivillig med mat og passet på at de som var ute og lette hadde det greit. Det er begrenset hva man kan gjøre i en sånn situasjon, men alle ønsker å gjøre det de kan, sier ordføreren.



Hun er preget av hvordan folk har kommet sammen i det som er en vanskelig tid for alle.

– Jeg synes engasjementet og omsorgen folk viser er rørende.



Dype spor

Sju år gamle Torjus Seland forsvant under jakttur med familien på Heddan i Lindesnes ved 13.45-tiden søndag.

Syvåringen ble funnet av politiets hundepatrulje rundt klokken 16 tirsdag ettermiddag. Det lille lokalsamfunnet i Lyngdal er fremdeles i sorg etter nyheten.

– Lyngdal er fortatt en kommune i sorg, og det vil den være i lang tid, sier ordfører Husøy.

ENGASJEMENT: Nærmere 1500 deltok i letaksjonen etter Torjus. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

At saken er vanskelig for mange, mener ordføreren også er med på å forklare det store engasjementet.

– Det gjør noe med en at folk bryr seg så inderlig. Dette har vært en vanskelig sak for mange. Mange føler nok at de vil bidra på en eller annen måte.

– Største på mange år

Det er ingenting som tyder på at Torjus ble utsatt for en straffbar handling, men politiet kan i avvente av obduksjonsrapporten ikke si noe om dødsårsaken.

– Dette er den største redningsaksjonen i distriktet vårt på mange år, med over tusen frivillige. Det er ingen tvil om at her har veldig mange gjort alt de kunne for å finne Torjus, som hadde gått seg bort, sa politistasjonssjef Bernt Mushom i Mandal på en pressekonferanse onsdag.

Terrenget i søkeområdet var beskrevet som ekstremt krevende, med bratte skrenter, dype myrer og tett vegetasjon.

I tillegg foregikk store deler av leteaksjonen i mørket, med stor aktivitet fra helikoptre, droner og hundepatruljer.