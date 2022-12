TAKKNEMMELIG: Irene Mathisen i Frelsesarmeen er takknemlig for at så mange ønsker å hjelpe andre denne julen. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Julegrytene til Frelsesarmeen har blitt fullere enn noen gang denne julen.

De har samlet inn over 50 millioner kroner. Det er 6 millioner mer enn i fjor.

Nå roser Irene Mathisen ved Frelsesarmeen Rodeløkka nordmenns giverglede.

UNIKT: Til tross for pris- og kostnadsøkning er det stor giverglede i i Norge. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Den er unik. Det norske folk viser nok en gang at de er helt fantastiske når det gjelder både dugnadsånden og givergleden.

Hun forteller at folk og bedrifter bidrar med både penger og utstyr. Mange stiller også opp som frivillige.

Det til tross for en kraftig pris- og kostnadsøkning denne høsten.

– Jeg tror folk syns det lett å kjenne seg igjen i det vi ser i samfunnet nå. Alle kjenner på at matposen blir mindre og koster mer. Og det at det kan være naboen som sliter, gjør at de som har muligheten til å hjelpe gjør virkelig det, sier Mathisen.

Rekordlange matkøer

Flere trenger hjelp

Frelsesarmeen har hatt en økt pågang fra folk som trenger hjelp denne julen.

– Folk kommer til oss og ber om hjelp. Mest til mat, forteller Mathisen.

Minstepensjonistene, uføretrygdede og arbeidsinnvandrere er blant de som trenger hjelp. Men i år har også andre grupper i samfunnet kommet til.

– Det er de som har fast arbeid, har barn, men som ikke får økonomien til å gå rundt, sier Mathisen.

KØ: Stadig flere oppsøker Frelsesarmeen for å få nok mat. Også nye grupper kommer til. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Dette merkes særlig på matkøene, som er lengre enn noensinne.

– Det forteller oss at folk virkelig opplever en stor krise. Vi har et sikkerhetsnett som ikke rommer alle. Noen faller utenfor, og det er de som vi får muligheten til å kunne hjelpe.

TV 2 har tidligere skrevet om kapasiteten er sprengt ved norske matsentraler. Likevel er det ikke nok til å dekke behovet blant fattige i Norge.

– Vær frivillig

Samtidig som penger renner inn i julegrytene er stiller stadig flere opp som frivillige.

– Både bedrifter og enkeltpersoner har stått på hele tiden. De kjører ut mat på julaften, ordner julebord ungdom, forteller Mathisen.

FRIVILLIG: Freddy Sanchez har jobbet som frivillig på matsentralen i Trøndelag før jul. Foto: Frank Lervik / TV 2.

Frelsesarmeen håper nå enda flere vil bidra til å gi andre en god jul.

– Vær frivillig i en lokal organisasjon eller forening som møter mennesker. Bistå naboen med å måke oppkjørselen. Det er veldig lite som skal til for å gjøre hverdagen annerledes for folk, sier Mathisen.