Har samlet inn millioner til krigsrammede ved fronten

Den ukrainske kokken og Masterchef-vinner Ievgen Klopotenko har i årevis kjempet for å fremme ukrainsk mat som tidligere var forbudt under Sovjetunionen.

TV 2 møtte Klopotenko i Oslo da nesten 90 gjester ble servert en seksretters middag mandag.

Krigsrammede mangler mat

I et halvt år har Klopotenko reist mellom Ukraina og en rekke Europeiske land. I utlandet holder han veldedighetsmiddager for å fremme ukrainsk matkultur. Hjemme i Ukraina handler han inn varer og lager måltider som han sender til landsbyer ved fronten.

– Det bor mange i disse landsbyene som ikke kan flykte, fordi de ikke har noe annet sted å dra. De får ikke tak i mat selv, forteller kokken.

TRADISJONSRIKT: Rødbeter har en viktig plass i den ukrainske matkulturen, og også i veldedighetsmiddagen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Så langt har Klopotenko samlet inn rundt 200.000 euro i løpet av det siste halvåret. Det tilsvarer nesten to millioner norske kroner.

Glemte tradisjoner

Han forteller at mange av matvarene som var vanlige i ukrainsk tradisjonsmat ble forbudt da landet var under Sovjetunionen.

– Da kunne vi ikke lage våre nasjonalretter. Nå prøver vi å ta tilbake nasjonalrettene og vise verden at vi ikke er Russland, vi er helt annerledes, sier Klopotenko.

Kokken forteller at de aller fleste råvarene i Ukraina og Norge er like, men at vi tilbereder dem forskjellig. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Alle bortsett fra én rett er tradisjonelle ukrainske retter. Den siste er ment å forene norsk og ukrainsk tradisjonsmat.

– Jeg kombinerer norsk kjøtt og fisk i den ene retten for å si takk for at jeg får muligheten til å komme hit, sier Kloptenko mens han viser fram et fenalår.

I tillegg til seieren i kokkeprogrammet har Klopotenko reformert skolematen i landet. Nå har han sin egen Youtube-kanal og over 700.000 følgere på Instagram.

– En god følelse

På kjøkkenet står også en rekke ukrainske kvinner og hjelper til. Nesten alle er flyktninger som nå bor i Norge. Natalia Alieksieieva kom som flyktning i mars. Hun syns det er godt og få bidra med matlagingen.

Ukrainske Natalia Alieksieieva følger ordrene hun får av stjernekokken fra hjemlandet. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Det er en god følelse. Jeg kan ikke hjelpe med penger, men jeg kan hjelpe til med praktiske ting som dette, sier Alieksieieva.

Hun syns også det er stas å lage mat med kjendisen.

– Jeg så på Masterchef, og han var en av de beste.

Som arbeidsmaur

Klopotenko bor selv i Kyiv. Han får egentlig ikke forlate landet på grunn av tjenesteplikten, men myndighetene lar han reise ut for å holde veldedighetsmiddagene.

Kontrasten mellom seksretters middager og den nye hverdagen i Ukraina er stor. Han har måttet lære seg å gjenkjenne lyden av raketter.

– Man har sett filmer om andre verdenskrig. Nå lever vi som i de filmene. Det er rart og sprøtt, men vi har blitt vant til det. Det er grusomt å leve under slikt stress, men når det varer over lang tid blir det normalen, sier kokken.

KONTROLL: Kokken har full kontroll på hva som gjenstår før dørene åpnes. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Han beskriver innbyggerne i Ukraina som arbeidsmaur. Alle bidrar med det de kan.

– Noen syr klær, andre lager beskyttelsesutstyr, mat eller andre ting. Prøv å drepe maur, det er ikke enkelt. Når vi vinner kan jeg si at jeg var en liten del av det også, sier kokken.