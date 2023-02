– De veiene som har vært stengt i Øst-Finnmark, har enten åpnet eller gått over til kolonne, sier trafikkoperatør Erland Tretteskog til TV 2 rundt klokken 22.30 tirsdag kveld.

– Det har roet seg betraktelig. Vi får fremdeles meldinger om snøfokk, men ikke så mye som i går. Og da står de han av, finnmarkingene.

Tirsdag morgen var Finnmark isolert fra resten av landet.

E6 over Kvænangsfjellet var blant veiene som var stengt. Det gjorde at bilistene som fra Troms til Finnmark måtte kjøre via Finland.

– Alle fylkesveiene som går ut til kysten er også stengt, og det er ikke en eneste hovedvei som er åpen, sa trafikkoperatør Renate Ånes til TV 2.

Det har vært kolonne over E6 over Kvænangsfjellet tirsdag ettermiddag, men veien vil være stengt natt til onsdag for å få opp et vogntog som ligger blåst over et autovern, opplyser Tretteskog.

– Vi vil holde på med det i natt, og så vil vi vurdere underveis om det er mulig å slippe trafikk over ved behov, sier han.

VÆRTRØBBEL: Widerøe flyr mange av rutene helt nord i Norge. Flere avganger er kansellert tirsdag på grunn av været. Foto: Lise Åserud / NTB

Rammet flytrafikken

Kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe sa tirsdag morgen til TV 2 at det ikke er tvil om at det er mye vær i Nord-Norge.

– I går hadde vi mer utfordringer Vest-Finnmark. I dag er det Øst-Finnmark som har de største problemene. Der må flyene må gå forbi og lande på neste lufthavn, sier hun.

Hun understreker at det er vinden i nord som skaper de største problemene for flyselskapet. Noe som fører til mange kanselleringer.

– Vi har så langt booket om 300 passasjerer., som ikke er så mye. I går var det 3000 passasjerer som ble booket om, og vi hadde 350 hotellrom som vi måtte innlosjere folk på, fordi de ble stående fast.

Uværet gjør også at en del av pilotene og kabinpersonellet blir stående fast på feil sted.

– Vi har fått god hjelp fra dem som har fridager, slik at vi klarer å operere så godt vi kan. Det jobbes over hele linja videre med mål om å få alle passasjerer med, sier Solli.

Avtar utover dagen

Meteorologisk institutt sendte ut flere farevarsler for Troms og Finnmark for tirsdag.

– Det har blåst godt i et par dager nå med opptil storm styrke på utsatte steder i Troms og Finnmark, sier vakthavende meteorolog i StormGeo Mariann Aabrekk til TV 2.

– Så har nedbør som sludd og snø ført til utfordringer med snøfokk og sikt.

Selv om det har roet seg i løpet av dagen, er et nytt lavtrykk på vei inn over Nord-Norge onsdag.



– Det tar nok med seg Nordland og Sør-Troms. Så de som har vært hardest rammet de siste dagene slipper billigere unna, sier Aabrekk.