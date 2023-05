– Har «rentevåpenet» virkelig vært effektivt?

Tirsdag møtte sentralbanksjefen finanskomiteen, og måtte innrømme at fjorårets økonomiske prognoser viste seg ikke å stemme.

Skal rentene videre opp? Risikerer vi at den allerede svake krona blir enda svakere?

Alle har merket at økonomien strammer til. Tirsdag kom sentralbanksjef Ida Wolden Bache til åpen stortingshøring, og politikerne var tydelig bekymret for at prisene øker og krona faller.

Kan vi ikke stagge prisstigningen på andre måter enn å øke renta? Blir det enda mer prisstigning hvis vi bruker mer penger i statsbudsjettet? Og hadde sentralbanksjefen i det hele tatt noen gode nyheter?

BEKYMRET: Alle var enige om at prisstigningen må stansen. Men kan vi gjøre det på en annen måte enn ved å sette opp renta, ville Hans Andreas Limi (Frp) vite. Rødt spurte om det samme. Foto: Terje Pedersen / NTB

­ – Kunne satt opp renta tidligere



Ida Wolden Bache begynner med å fortelle hva hun og sentralbanken har bommet på da de forsøkte å se for seg hva som skulle skje høsten 2022 og våren 2023.

– Vi ventet at stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på importerte varer ville løfte inflasjonen, og anslo at den samlede prisveksten i 2022 ville bli på 3,4 prosent, begynner hun.

Pengepolitikken: Renter opp skal få prisene ned Enkelt forklart: Når rentene øker, får alle som har lån i bankene mindre penger å bruke. Alle får knappere budsjett, og prisene kan ikke stige like raskt. Grundigere forklart: Norges bank har som hovedoppgave å holde inflasjonen stabil, slik at norsk økonomi er stabil og forutsigbar. Arbeidsledigheten skal også holdes nede, og derfor justeres renten ikke så raskt at det gjør at sysselsettingen faller. Styringsrenten i Norge er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til et fastsatt beløp – en kvote. Styringsrenten fastsettes åtte ganger i året av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Styringsrenten og forventningene om den framtidige utviklingen i styringsrenten påvirker i første rekke rentene mellom banker og hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd og utlån til sine kunder. Markedsrentene påvirker i sin tur kronekursen, prisene på verdipapirer, boligprisene og etterspørselen etter lån, forbruk og investeringer. Styringsrenten fra Norges Bank kan også påvirke forventningene til fremtidig inflasjon og økonomisk utvikling. Endringer i styringsrenten virker med andre ord styrende på mange viktige størrelser i økonomien, derav navnet styringsrente. Endringer i styringsrenten har virkning fra første virkedag etter offentliggjøring av rentebeslutningen. Kilde: Norges Bank

Der bommet sentralbankens prognoser: Prisene har økt mye mer enn alle så for seg. Derfor har sentralbanken også hevet styringsrenten raskere og mer enn de så for seg at de skulle gjøre. Nå sier hun altså at de kunne ha hevet den enda mer.

– Da prisveksten skjøt fart i fjor vår, hevet vi renten raskt, og i løpet av høsten i fjor kom renten opp på et nivå der den trolig begynte å virke innstrammende på økonomien, sier hun.



Kan vi gjøre noe annet?

Det er tydelig at finanskomiteen gjerne vil finne en løsning som kan lette hverdagen for folk og bedrifter. Alle er enige om at prisstigningen og inflasjonen ikke kan fortsette, og sentralbanksjefen har ikke andre løsninger til dem enn å sette opp rentene.

– Hvordan vil det påvirke prisstigningen hvis vi øker handlingsrommet i statsbudsjettet, spør Høyres representant Heidi Nordby Lunde.



ØKE BUDSJETTET? Høyres Heidi Nordby Lunde spør om mer midler over statsbudsjettet kommer til å skape mer prisstigning. Foto: Terje Pedersen

Sentralbanksjef Bache har ikke gode nyheter til folk flest der heller. Hvis man øker rentene sånn at folk får mindre penger, og samtidig gir dem mer penger over statsbudsjettet, kan det hende rentehevingen ikke hjelper like godt på prisstigningen.

– Innen finanspolitikken kan man iverksette tiltak mot enkelte grupper uten at det påvirker på samme måte, sier Bache.



Kort sagt: Problemet er prisstigningen, og prisene stiger så lenge folk har penger å bruke. Rentehevingen strammer inn økonomien til folk og dermed pengene de bruker. Hvis de får flere penger over statsbudsjettet eller andre steder, får de mer penger å bruke, og det vil gjøre «rentevåpenet» mindre effektivt.

Likevel har hun ikke hevet rentene like raskt som den har steget i andre land. Hun tror det er en av grunnene til at kronekursen har svekket seg.

Og med det er hun fremme ved ett av temaene som virkelig brenner i dag:

Risiko for at prisene stiger videre

Når vi skal på ferie, legger de fleste av oss merke til kronekursen. Vi kommer til å få mindre for feriepengene i utlandet i år enn tidligere. Men nå merker vi også hvor raskt prisene stiger på alle områder: Alle får mindre for krona når vi skal handle inn varer fra utlandet.

– Når prisveksten allerede er høy, som nå, øker det risikoen for at inflasjonen biter seg fast, sier hun.

Det er fordi alle som planlegger budsjetter venner seg til prisstigningen, og begynner å regne med at prisene stiger videre fremover også. Det forsterker prisstigningen, og kan være vanskelig å få snudd. Hvis sentralbanksjefen ikke tar de riktige grepene, kan valutamarkedet miste tiltroen til norsk pengepolitikk, og da kan krona falle enda mer.

RENTEVÅPENET: Har det vært effektivt? spør finanskomiteens leder Eigil Knutsen fra Ap. Foto: Vidar Ruud

Men har hun virkelig tatt de riktige grepene, spør Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet.

– Er rentevåpenet virkelig så effektivt i denne situasjonen? Arbeidsledigheten er lav, investeringstakten er høy og konsum viser sterke tall. Er robustheten i norsk økonomi sterkere enn sentralbanken hadde sett for seg da de begynte å øke renten?

Bache sier det stemmer at de foreløpig ikke har sett full effekt av renteøkningene.

– Husholdningenes forbruk faller nok mer i år. Vi har ikke sett all effekt av renteøkningene.



Muligens én god nyhet

Selv om prognosene bommet i fjor, må nye prognoser på bordet, og her er de:

For det første kommer prisstigningen til å bli lavere, ned mot to prosent, de neste årene.

– Går det slik vi ser for oss, vil vi få inflasjonen ned til målet uten at mange blir stående uten arbeid, sier hun.

Det var den gode nyheten.

Men Bache kan ikke love noe om sysselsettingen slik situasjonen er: Prisstigningen er viktigst, arbeidsledigheten holder seg lav når inflasjonen er stabil rundt målet på to prosent. Det er den ikke nå.

For det andre kan hun ikke si hvor raskt og hvor mye hun skal øke rentene.

– Det er stor usikkerhet og store bevegelser i det globale finansmarkedet, sier hun.

Bache og resten av finansverden holdt pusten i vår da først en storbank og så enda en kollapset. Alle fryktet store utslag, men hittil har de altså ikke blitt så omfattende som hun fryktet. Og det var grunn til engstelse, for Norge har en liten og åpen økonomi som ikke kan skjermes helt bare ved hjelp av pengepolitikk. Men pengepolitikken kan dempe utslagene:

– Det viktigste bidraget pengepolitikken kan gi til omstillingen, er å sørge for lav og stabil inflasjon, sier hun.

Hun forsikrer politikerne om at bankene i Norge er stabile og ivaretatt.

Totalt etterlater hun ingen tvil om hva hun mener er en ansvarlig politikk: Rentene må ned til prisstigningen har roet seg.