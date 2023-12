Har påvist alvorlige lovbrudd – hjelper ikke bostedsløse

UTSATT FOR OVERGREP: Heidi Melvik bodde på et hospits hvor hun ble utsatt for overgrep. Nå får Bergen kommune refs fra Statsforvalteren som kritiserer kommunens oppfølging av bostedsløse. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Etter TV 2-avsløringer har Statsforvalteren åpnet tilsyn og påviser nå flere alvorlige lovbrudd som spesielt rammer kvinner som utsettes for overgrep og vold.

– Bergen kommune har brutt loven på den måten at de ikke har klart å fremskaffe midlertidig botilbud til personer som har behov for det, sier Øystein Breirem Jacobsen, seksjonssjef hos Statsforvalteren i Vestland.

I en fersk rapport slår Statsforvalteren fast at Bergen kommune ikke har gode rutiner som sikrer mennesker som trenger det tak over hodet.

«Videre bryter kommunen loven hver gang den i stedet for å tilby et konkret sted å sove og oppholde seg, gir den bostedsløse penger». Det er konklusjonen i rapporten som dessuten slår fast at kommunen har for få boliger tilgjengelig og kvaliteten på flere boliger som tilbys bostedsløse ikke er god nok.

AVDEKKER ALVORLIGE LOVBRUDD: Statsforvalteren i Vestland har i fine måneder undersøkt og avdekket klare og alvorlige lovbrudd. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Lovbrudd

– Det er alvorlig fordi at dette er ofte personer i en veldig sårbar situasjon som har behov for helt grunnleggende tjenester, og bolig er en grunnleggende tjeneste. Det handler om personer som ikke har et sted å bo kommende natt, fremholder Breirem Jacobsen overfor TV 2.

Statsforvalteren påpeker at dette er sårbar gruppe. Mangel sliter med både somatiske og psykiske lidelser. knytt til denne type tjenester.

– Dette er personer som ikke selv klager så lett og når TV 2 rettet oppmerksomhet på hvordan situasjonen var i Bergen kommune gjennom diverse medieoppslag, så besluttet vi å gjennomføre tilsyn med midlertidig botilbud i Bergen kommune.

Tilsynet er utført i perioden juni til og med oktober i år, etter at TV 2 i vår publiserte flere saker.

– Det er en grov pliktforsømmelse, sa jussprofessor Jan Fridthjof Bernt tidligere i år.

ETISK UFORSVARLIG: Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt slo tidlig i vår fast at Bergen kommune bryter loven. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Han mener dette er svake grupper som er gjort ganske rettsløse i vårt samfunn.

– Det er både juridisk ulovlig og etisk grovt uforsvarlig.



– Særlig bekymret

– Vi er særlig bekymret for de bosituasjoner der kvinner må bo sammen med andre uten at kommunen har tilstrekkelig kontroll på hvordan bosituasjonen er, sier Breirem Jacobsen.

Ved tilsyn har også Statsforvalteren fått bekreftet det samme som TV 2 har avdekket:

– En kan bli utsatt for overgrep eller krenkelser frastjålet ting. Det er dessverre eksempler og historier som bekrefter det, forteller Breirem Jacobsen.

TV 2 har møtt en rekke mennesker i rusmiljøet. Flere kvinner spesielt, forteller om skremmende hendelser.

Overgrep, vold, tyveri og et generelt utrygt miljø har satt sitt preg på mange kvinner.

SOV BAK KIRKEN: Ann Solheim var en periode bostedsløse og tilbragte da 49 netter bak domkirken i Bergen. Årsaken var at hun ikke ville utsettes for overgrep eller press. Foto: Robert Reinlund

Ann Solholm valgte en periode å sove ute i frykt for å bli utsatt for overgrep og eller få krav om seksuell gjenytelse for å låne sofaen og sove på.

DEN GANG DA: Heidi Melvik forteller om en fin oppvekst, men en urolig kropp og ADHD førte henne inn i en ruskarriere. Hun er en av mange kvinner som har vært utsatt for både vold og seksuelle overgrep. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Heidi Melvik ble utsatt for et overgrep da hun bodde på hospits. Therese har fortalt om vold og overgrep i den kommunale boligblokken hun bodde.

– Beklager

Ansvarlig byråd beklager overfor rusmiddelavhengige og psykisk syke mennesker at kommunen ikke har gitt et godt nok tilbud og lover å umiddelbart ta tak i saken.

– Jeg mener det er veldig alvorlig at Bergen kommune ikke har hatt nok kapasitet til å tilby midler til overnatting til de som trenger det i byen vår, sier sosialbyråd Charlotte Spurkeland (H) til TV 2.



Den ferske byråden er innstilt på å rydde opp i et system som har sviktet bostedsløse og mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser i mange år.

LOVER Å RYDDE OPP: Den ferske byråden, Charlotte Spurkeland (H) har nå ansvar for de bostedsløse i Bergen. Hun lover å rydde opp. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Det er noe som vi må ta tak i med en eneste gang. Ingen skal måtte sove på gaten i byen vår, men i dag har vi ikke nok overnattingstilbud. Så det ønsker jeg å gjøre noe med umiddelbart, sier Spurkeland.

Tilsynsrapporten peker også på at brukere blir boende i midlertidige botilbud lengre enn det loven legger opp til. Kommunen har oppgitt at lang ventetid på kommunal bolig eller andre kommunale tjenester.



– Det er viktig at man ikke blir boende for lenge i en såkalt midlertidig bolig hvor loven i utgangspunktet setter en grense på maksimalt tre måneder, erkjenner Spurkeland.

– Hva gjør Bergen kommune nå?



– Nå når vi har fått denne rapporten på bordet har jeg bedt om at man umiddelbart går i gang med anskaffelse av flere midlertidige boliger. I tillegg mener jeg vi må sikre at særlig kvinner får et trygt botilbud, avslutter Spurkeland.