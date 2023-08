Har opplevd stor endring – disse grepene bør du ta

– Det er blitt mye mer vær, mye striere vær, og jeg føler på mange måter at vi har utviklet et nytt vokabular, sier Eli Kari Gjengedal.

Det erfarne værankeret, og nå TV 2s værsjef, mener snakk om superceller, atmosfæriske elver, styrtregn og ekstremvær forekommer mye oftere enn før.

– Det er noe helt annet å stå og melde om «Hans», enn det var på min første værmelding i år 2000, som nå er 23 år siden, sier Gjengedal.

EKSTREMT: Store deler av Østlandet fikk virkelig oppleve ekstremnedbør da «Hans» herjet i forrige uke. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Mye kraftigere

– Dette er dessverre noe vi må venne oss til mye mer. Så ekstremt som «Hans» håper jeg det imidlertid er lenge til neste gang skjer, sier Hans Olav Hygen.

Han er klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Det som tidligere ble regnet som veldig ekstremt, er mer det man må forvente som en kraftig hendelse i fremtiden, ifølge Hygen.

MER REGN: Det er ventet at det blir betydelig mer regn enn hva vi har vært vant til i løpet av dette århundret, sier direktør for klimatjenester ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Når man skal dimensjonere for de kraftigste regnbygene, for eksempel i en by, så må man nå beregne for cirka 40 prosent mer enn det man har gjort historisk, sier Hygen.

Og mer regn skal det bli. Det forventes en økning i den totale mengden regn på opp mot 20 prosent i Norge, i dette århundret, ifølge Hygen.

– Arealet det regner på blir mindre, men mengden regn som kommer på en dag, øker. Det betyr at de bygene som kommer blir kraftige, og ikke bare litt kraftigere - mye kraftigere, sier Hygen.

– Ville sikret at taket er tett



Øivind Hodnebrog er klimaforsker ved Cicero, og har forsket på nettopp hvor hyppig ekstremnedbør vil ramme oss.



– Forskning viser at de kraftigste ekstremregn-tilfellene, de som typisk inntreffer hvert tiende år, omtrent dobler seg for hver grad vi varmer opp kloden, sier Øivind Hodnebrog.

DOBLING: Klimaforsker ved Cicero, Øivind Hodnebrog, har forsket på hvordan ekstremnedbør vil ramme oss fremover. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Han er imidlertid klar på at «Hans» var et helt spesielt tilfelle. Det at det skjer en dobling av ekstremtilfellene ved global oppvarming, betyr ikke at det blir dobbelt så mange tilfeller i den skalaen «Hans» viste seg å bli.

– Men jeg ville sikret at taket på huset er tett for eksempel, at det er god drenering og at man ikke er utsatt for økt regnflom, sier Hodnebrog.

Klimaskeptikere

Selv om det blir mer ekstremt, viser undersøkelser at den norske befolkningen er blant de meste klimaskeptiske. Det tror Gjengedal vil endre seg.

– Jeg tror at når folk får oppleve ekstremværet på kroppen, med konsekvenser som gjør at de blir berørt i hverdagen sin, tar man det litt mer på alvor, sier Gjengedal.

– Det er jo klart at når det er et tema som skaper så mye engasjement, der folk har så mange teorier og meninger og ikke minst erfaringer, så skaper det mange sinte folk her og der, sier Gjengedal.