Har nådd over 5,5 millioner

Nå jobber de frivillige på spreng for å få ut gavene før jul.

OVERVELDET: Organisasjonsleder i Rett Fram Opplevelser er overveldet over responsen på Spleisen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Organisasjonen Rett Fram opplevelser hjelper vanskeligstilte familier til jul hvert år, men i år er det litt annerledes.

Tidligere denne måneden startet influenser og TV-profil Mads Hansen en Spleis for å samle inn penger til organisasjonen.

Målet var i utgangspunktet å samle inn 100 000 kroner.

Nå har beløpet nådd svimlende 5,5 millioner kroner.

– Overveldende

Organisasjonsleder for Rett Fram Opplevelser, Ronny Johnsen, sier til TV 2 at de er overrasket over responsen de har fått.

– Spleisen har betydd mye. Den gjør at vi får en mulighet til å innfri masse julegaveønsker og mulighet til å hjelpe veldig mange flere. Til alle som har gitt så er dette overveldende for oss og familiene, sier Johnsen.

GAVER: Flere familier som trenger hjelp mottar både gaver og mat på den store utkjøringsdagen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Kjører ut gaver

To dager før jul er den store utkjøringsdagen. Johnsen opplyser at de har hjulpet cirka 200 familier før denne dagen, men at det skal kjøres gaver ut til om lag 200 familier denne kvelden også.

To av de frivillige er Ann-Katrin Toresen og datteren Michelle Toresen (14). De er med på å kjøre ut gaver hvert år, men merket denne gangen at det er litt annerledes.

FRIVILLIGE: Datter Michelle Toresen er med mor Ann-Kristin Toresen på dagens rute i Drammen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Vi vil bidra og være med å hjelpe til fordi det er et behov og jeg ser dessverre at behovet øker og øker. Og i år har det vært enormt mange henvendelser bare i desember. Så da er det viktig å stille opp, sier Toresen.

UFATTELIG: Spleisen Mads Hansen startet har nådd 5,5 millioner kroner. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Datteren Michelle (14) har vært med siden hun var åtte år og synes det er overraskende å se hvor mange som trenger hjelp.

– Det er viktig å hjelpe fordi ikke alle har like muligheter, og alle barn burde ha mulighet til å få gaver og feire jul, sier hun.

Mads Hansen sier selv til TV 2 at det er ufattelig at beløpet har blitt så stort.

– Det viser at dette er noe som treffer mange. Jeg husker selv hvor mye jeg gledet meg til jul som barn, og tanken på at det finnes barn som gruer seg til jul fordi mamma og pappa ikke har nok penger er hjerteskjærende, sier han.

Ser fremover

For Ronny Johnsen og organisasjonen hjelper ikke disse pengene bare i julen, men også i lang tid fremover,

– Vi kommer til å fortsette i større grad enn vi har gjort før, og nå får vi muligheten til å gjøre mer også. Når jula er over så er det mer å gjøre og det kommer det til å være i lang tid framover, men nå får vi ta jula først, sier Johnsen