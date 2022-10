Har meldt seg inn i samisk parti

– I dag har jeg meldt meg inn i Nordkalottfolket! Jeg sikter ikke inn mot vervet som sametingspresident og kommer ikke til å være politisk aktiv, men gjør det fordi Nordkalottfolkets representanter har skjønt mer enn de fleste, skrev Lars Monsen på sin egen Facebook-side Femund Lodge onsdag denne uken.

NRK omtalte saken. Det var i et intervju med kanalen i 2011 at Monsen fortalte at han hadde funnet ut at han har samiske røtter, og at han hadde meldt seg inn i samemanntallet.

Nordkalottfolket gjorde et godt valg under sametingsvalget i fjor. De skiller seg fra de andre samiske listene og partiene ved at de ikke vil ha samisk selvbestemmelse, men går inn for å likestille det samiske, norske og kvenske.

Samtidig som han varsler om partiinnmeldingen, benytter Monsen anledningen til å kritisere norske medier.

– De er sørgelig opptatt av clickbaits og konfliktbygging, og sprer mye ensidig, dårlig journalistisk håndverk. «De gjør vel bare jobben sin». Ja, på sin typiske måte, men det betyr ikke at jeg godtar den, skriver Monsen, som understreker at han ikke vil gi noen ytterligere kommentarer til saken.

– Så får dere heller lage noen overskrifter om at Lars Monsen «hudfletter» eller «raser» mot noen, er Monsen klare melding.