Har levd med ekstreme smerter i 15 år: – Endelig ble jeg trodd

SMERTEHELVETE: Her er tobarnsmor Ellen Fossli på Universitetssykehuset Nord-Norge for å få satt Botox sprøyte i magen. Foto: Marcus Furnes/ TV 2

25. august 2008 er en dato tobarnsmoren fra Jevnaker aldri glemmer. Det ble starten på et 15 år langt mareritt.



– Det har vært helt forferdelig. Jeg følte at jeg sviktet familien og ungene mine. Jeg prøvde å skjule smerten for barna ved å låse meg inn på do, eller gå på soverommet når det sto på som verst, forteller Ellen Fossli (50).



På grunn av en godartet muskelknute på livmoren ble det planlagt en standard operasjon med fjerning av livmoren.

Det skulle skje ved at det ble anlagt ett tverrsnitt i nedre del av buken, samme som gjøres ved et keisersnitt.

– Jeg ble fortalt at det ikke skulle ta lang tid, sier hun.

Våknet med smerter

Etter operasjon våknet hun med store smerter i nedre del av magen.

– Jeg fikk vite at jeg hadde mistet mye blod under selve operasjonen, derfor ble jeg sydd igjen ganske raskt etter inngrepet, forteller tobarnsmoren.

Det som skulle være ett opphold på sykehuset i én dag, endte med åtte uker.

– Jeg var mye dårlig. I løpet disse ukene ble jeg lagt i narkose hele fem ganger. De fjernet blant annet galleblæren fordi det var påvist gallestein. Dette gjorde de i et forsøk på å bli kvitt smertene, men problemene vedvarte, forteller Fossli alvorlig.

Hun ble til slutt sendt hjem med sterke medisiner.

– Jeg strakk ikke til

I løpet av 2009 ble det flere turer inn og ut av sykehuset.

På det tidspunktet var de to døtrene seks og ti år gamle. Det skulle bli svært tøff tid.

SCRAPPING: Ellen Fossli bruker mye tid på å lage bursdags- og bryllupskort for å tenke på noe annet en smertene. – Det er terapi for meg, forteller hun. Foto: Privat

– Jeg følte at jeg ikke strakk til. Det ble mye ansvar på mannen min, mamma, pappa, og søsknene mine. Jeg var fortvilet, samtidig som jeg hadde mye vondt, forteller hun.

Fossli jobbet som lærer før inngrepet.

– Det var en fantastisk arbeidsplass. Jeg savner fortsatt elevene, kollegaene og jobben. Jeg tenker på dem hver eneste dag. At det plutselig ble bråstopp var vanskelig, men det var umulig å fortsette. Jeg prøvde, men ble liggende på gulvet med smerter, forteller hun.

I januar 2010 ble hun innlagt ved et annet sykehus etter flere alvorlige smerteanfall.

– Kan du prøve å beskrive noe av smertene?

– På en skala fra en til ti, lå jeg konstant på sju. Når smerteanfallene tok skikkelig i, var nivået på ti. Det er ubeskrivelig. Det var så ille at jeg heller kunne ha født flere barn i stedet, forteller hun.

Etter flere sykehusopphold fikk hun fortsatt ikke noe klart svar på årsaken til smertene.

– Jeg gikk ned mange kilo og ble satt på morfinbehandling. Jeg har fått høre at jeg hadde diagnoser som ME, fasettleddsyndrom, og fibromyalgi (smerter i muskler og senefester kombinert med utmattelser og nedsatt søvnkvalitet, journ.anm.), sier Fossli.

Vondt å ikke bli trodd

Hun sto på sitt, og mente at smertene kom som følge av operasjonen tilbake i 2008.

Dagene ble for det meste tilbrakt på sofaen, og dosene på smertestillende medisiner økte. Selv enkle ting som å utføre husarbeid ble umulig.



– Det var helt forferdelig. Vi gikk fra å være en familie som likte å være aktive, til å bli passive, forteller hun.

BILEN MIN: – Denne elektriske trehjulingen har vært til god hjelp når jeg skal komme meg ut på besøk. Det har vært god å ha og har gitt meg litt frihet, sier Ellen Fossli. Foto: Privat

Noen episoder er det fortsatt vondt å snakke om.

– Det skjedde flere ganger at vi hadde kledd oss for konfirmasjon og bursdager, så kom smerteanfallene, og det var så ille at vi bare måtte kle av oss igjen og bli hjemme. Også ferier på hytta i Flekkefjord ble avlyst i siste sekund, til tross for at alt var pakket og klart.

Det siste 15-årene har hun vært innlagt på ulike sykehus flere ganger.



Kontaktet snåsamannen

Det ble stadig skrevet ut ulike typer medisiner for å dempe smertene.



– De sterke medisinene holdt meg oppegående. Det var store mengder med morfin over mange år. Frem til 2020 tenkte jeg at dette var min redning og min overlevelse. Jeg brukte nok en halv million av egne penger på medisiner i disse årene da ikke alle dekkes av Helfo fra dag en, forteller hun.

Hun var også så desperat at hun kontaktet healere.

– Tanten min tok kontakt med snåsamannen, Joralf Gjerstad. Det gikk så langt at jeg dessverre har brukte opp arven etter mamma og pappa på medisiner, tannbehandling og ulike behandlere, sier hun alvorlig.

SPRØYTE: Her får Ellen Fossli Botox behandling nummer åtte på ett år. Nå venter operasjon ved UNN til høsten. – Det gjelder jeg meg til, sier tobarnsmoren. Foto: Marcus Furnes/ TV 2

De ulike medisinene har også skadet tennene alvorlig. Å erstatte disse vil trolig koste rundt 300.000 kroner.

– Tannlegen har fjernet alle tennene mine, og det har ødelagt mye av meg som person. Jeg var glad i å le og smile, men det turte jeg ikke lengre. Dette har vært med på å ta bort mitt sosiale liv, sier hun.

Vurderte å gi opp

Fossli hevder at hun ikke ble tatt skikkelig på alvor av de legene som undersøkte henne.

– Jeg vil berømme fastlegen min som virkelig har prøvd å hjelpe meg videre i helsesystemet.



– Noen leger prøvde. Jeg var hos de en til to ganger før de sluttet, eller at noe annet kom i veien. Mange var uvitende, eller de visste rett og slett ikke hva de skulle gjøre. Da ble det mer medisiner i stedet, forteller hun.

Etter hvert fikk hun et inntrykk av at legene trodde at det kanskje var noe med psyken hennes som var årsaken til smertene.

NY INTERRESSE: – Jeg er blitt veldig glade i blomster de siste årene. Før drepte jeg alt som var grønt, men plantene sender de vonde tankene bort, forteller Fossli. Foto: Privat

I 2012 ble saken klaget inn til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) med krav om oppreisning, men Fossli fikk avslag. Begrunnelse var at det mest sannsynlig ikke var noen årsakssammenheng mellom smertene i magen og operasjonen i 2008.

I 2014 ble avslaget anket til NPE.



«Mest sannsynlig er det ingen årsakssammenheng mellom operasjonen i 2008 og den kroniske smertetilstanden», skrev NPE, som på nytt ga avslag i 2015.



– Det var ett hardt og tungt avslag å få. Det å ikke bli trodd. Jeg tenkte at dette gidder ikke mer. Jeg bør heller bruke kreftene på de jeg er glad i, forteller hun.

Flere i miljøet rundt tobarnsmoren oppfordret henne til at saken måtte forfølges videre ovenfor NPE.

– Det var en mamma i klassen til eldste jenta som hjalp meg med å ta kontakt med en advokat høsten 2015. Tanken var å ta NPE til retten for feil saksbehandling og avgjørelse på feil grunnlag, forteller hun.

– De endret livet mitt

Tiden går, og hun hører lite fra NPE. Høsten 2019 får hun beskjed om at det var blitt oppnevnt en medisinsk sakkyndig i saken.

– Denne personen skulle endre livet mitt, forteller hun.

Den sakkyndige var Ingard Nilsen. Han er gynekolog og avdelingsleder ved kvinneklinikken ved Universitetssykehuset Nord- Norge (UNN).

REDNINGSMANN: – Historien til Ellen er en viktig lærdom om at pasienter må undersøkes godt nok, sier Ingard Nilsen, Gynekolog- og avdelingsleder ved kvinneklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Foto: Marcus Furnes

– Ved gjennomgang av saken kunne det virke som om hun ikke var tilstrekkelig utredet. Konklusjonene var basert på journalopplysninger alene, altså ikke fysiske undersøkelser. Det er ikke noe uvanlig i at sakkyndige erklæringer er basert på gjennomgang av journaler, det har også jeg gjort, sier Nilsen.



Men Nilsen hadde en følelse av at noe måtte gjøres for å hjelpe tobarnsmoren.

– I denne saken kom smertene umiddelbart etter operasjonen, og de vedvarte. Etter å ha snakket med pasienten, hennes fastlege, samt søkt råd hos flere kolleger i andre fagdisipliner, ga jeg råd til retten om at denne pasienten burde utredes mer før det ble noen rettssak, forteller han.

Han hadde en mistanke om at det kunne være en nerve- eller tarmskade som var årsaken.

I 2020 kom pandemien, og lite skjedde.



– Jeg kom i kontakt med Ellen igjen tidlig i 2022. Da var det fortsatt ingen som hadde undersøkt henne, forteller Nilsen.

Så ble hun invitert til Tromsø for en undersøkelse.

BOTOX BEHANDLING: I løpet av ett år har det blitt satt flere sprøyter i smertepunktet i magen. Fossli har kjent umiddelbar bedring. Foto: Marcus Furnes/ TV 2

Nilsen fant fort ut hvor smertene kom fra, og mente at det måtte ha en sammenheng med operasjonen som ble gjennomført i august 2008.

– Er det sant?

Nilsen rådførte seg med kollega Louise De Weerd, plastikkirurg og professor ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.



De ble enige om å sette en smertedempende sprøyte med Botox i magen til Fossli.

Virkningen kom umiddelbart.

– Hun var heldig som traff gynekolog Nilsen. Vi så helt tydelig hvor smertepunktet var og vi kunne sette lokalbedøvelsen. Det er en nerve som har plaget henne. Denne var grodd fast i arrvevet. Dette oppsto nok etter operasjonen som ble komplisert ved en blødning i 2008, forteller De Weerde.

NERVESKADE: – Vi har god tro på at Ellen vil blir helt smertefri igjen, men vi kan ikke garantere noe, sier Louise De Weerd, plastikkirurg og professor ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Foto: Marcus Furnes/ TV 2

Det er blitt flere behandlinger med Botox. Høsten 2022 ble det også gjennomført en operasjon ved sykehuset i Tromsø.

I løpet av kort tid merket Fossli en betydelig bedring.



– Jeg har sittet i rullestol siden operasjonen i 2008. Nå klarer jeg å reise meg og gå korte turer igjen. Det kunne jeg ikke for bare noen måneder siden, forteller hun.

Louis De Weerde er overrasket over hvor lenge Fossli har levd med de sterke smertene.

– Man blir litt rystet over det. Ofte blir det tenkt at det er en psykisk sak. Man må tenke litt utenfor boksen, for det kan kanskje være noe annet. Slik som en skadet nerve, sier De Weerde.

– Jeg er evig takknemlig

Tobarnsmoren er nå i stand til å gjøre enkelt husarbeid igjen.

– Jeg trodde aldri at jeg skulle bli så glad for å kunne vaske gulvet. Jeg vil aldri klare å takke legene i Tromsø godt nok for det de har gjort for meg. Nå ble jeg 50 år i mai. Jeg har fått ett liv igjen. Jeg ser frem til alle de små tingene jeg kan få til, forteller hun, mens tårene triller.

– Dette syns jeg er fantastisk å høre. At vi har gjort livet hennes til noe mye bedre. Vi har skjønt at livskvaliteten er blitt alvorlig påvirket. Dette gjelder hele familien som har stått i dette over år. Det er synd at hun ikke har kommet tidligere til oss, sier Louise De Weerd.

Utrolig nok er ikke Fossli bitter etter alle disse årene.

– Jeg tror ingen har gjort dette mot meg med viten og vilje. Jeg har alltid hatt et håpet om å bli frisk en gang, forteller hun.

Det er mange følelser som går igjennom hodet.

– Jeg tenker på barna mine som har sett mamma ligge på sofaen uten å kunne bidra. De burde ha fått mer hjelp. Hadde jeg tenkt på bitterhet så ville det ha tatt over livet mitt. Da hadde jeg ikke levd i dag, sier hun.

– Det jeg kunne ha ønsket meg aller mest, er at legene hadde hørte mer på meg, forteller hun.

GOD STØTTE: – Familiene har vært til uvurderlig støtte i den tunge tiden. Det er første gang at barna var med for å møte legene som har hjulpet meg, forteller Ellen Fossli.

Hun skal til UNN for ny operasjon til høsten. Det ser hun fram til.

– Det er en nerve til som må kuttes, men det vil skje først etter sommeren, forteller hun.

Håpet er å få slutt på alle medisiner. Det er mange år med smertestillende, og et hode som må lære seg å tenke på et liv uten smerter, sier hun.

– Tror du hun blir helt smertefri igjen, Nilsen?

– Det tar nok litt tid før hun kommer seg helt igjen, men jeg tror hun blir helt smertefri, sier Nilsen.

– Det ser veldig positivt ut, og vi forventer at vi får det til, men vi har ingen garantier, sier De Weerde.

Viktig lærdom

Det er flere ting Ingard Nilsen tenker på når det gjelder det Fossli har opplevd i helsesystemet.

– Noe av det historien til Ellen har lært meg, er at det å bli trodd er noe som betyr svært mye for pasienten, selv om man ikke alltid finner en løsning.

–Det andre er at hun har klart å unngå å bli bitter. Bitterhet er en ødeleggende følgesvenn.

– Det tredje er den enorme betydning hennes nærmeste har hatt for at hun har klart å stå i dette, det er ikke noe alle har. Det er vondt å tenke på at hun kanskje kunne ha sluppet noe av disse årene med smerte med litt mer utredning.

Nilsen mener at en svakhet i systemet er at de sakkyndige ikke alltid har frihet, eller muligheter nok til å gjøre selvstendige undersøkelser før vi gir vår uttalelse.



SMILER IGJEN: – Nå klar jeg endelig å gå noen korte turer igjen. Det er deilig å kunne gjøre igjen, forteller tobarnsmoren. Foto: Marcus Furnes/ TV 2

Også for han er denne saken blitt en viktig lærdom.

– Jeg bruker Ellen sin sak ovenfor kollegaer og i undervisning. Det er mye å lære av hendelsen på mange måter, både etisk- og mellommenneskelig. Det er viktig å undersøke folk grundig, forteller han.

Etter 15 år i ett smertehelvete, er det fortsatt en lang vei tilbake til en tilnærmet normal hverdag.

Blant annet må hun lære seg å gå igjen etter mange år i rullestol.

Håpet er å komme tilbake i jobben som lærer.

Det har vært tøft å fortelle om dette, men hun mener at det er helt nødvendig.

– Jeg leser om at det er mange som sitter med samme type opplevelser landet rundt. Man må aldri slutte å håpe, for det finnes hjelp. Jeg har lyst til å hjelpe alle disse. Kanskje min historie kan hjelpe noen, forteller tobarnsmoren fra Jevnaker.