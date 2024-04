– Har lenge varslet om svikt

Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge, og skal fungere både som en meklingsinstitusjon og en domstol.

Hovedoppgaven er å sørge for at sakene løses «enkelt, hurtig og billig».

Men nå slår Juristforbundet igjen alarm om at ordningen misbrukes.

– Vi har varslet Stortinget og regjeringen om faren for rettssikkerhetssvikt lenge. Dette for blant annet å forhindre misbruk av forliksrådene, sier president Sverre Bromander i Juristforbundet.

I fjor ble drøyt 72.000 klagesaker behandlet i forliksrådene, ifølge Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn.

Til sammenligning var antall tvistesaker behandlet i tingretten drøyt 12.500 tvistesaker.

VENTER PÅ RESPONS: Sverre Bromander venter på at regjeringen skal redegjøre overfor Stortinget, som har bedt om en utredning av forliksrådsordningen.

Utfordringer rundt rettssikkerheten

Sverre Bromander er via TV 2 gjort kjent med en fersk dom fra Gulating lagmannsrett som slår fast at telefonsalgsselskapet HMS Vakten har utvist «uredelig opptreden».

Frank Ove Nilssen kjempet i over fire år mot HMS Vakten, men vant til slutt frem. Nilssen mener HMS Vakten misbrukte forliksrådsordningen for å vinne frem mot kunder.

HMS Vakten ble til slutt pålagt å betale saksomkostningene til Nilssen, etter at saken også hadde vært innom Høyesterett.

Dette var konsekvensen i Nilssen-saken:

Høyesteretts kjennelse betyr at selskaper som HMS Vakten AS ikke lengre kan beskytte seg bak regelen om begrenset sakskostnadsansvar i «småkravsprosess», dersom de har etablert og forfulgt krav for domstolen på uredelig vis. Det motsatte var rettstilstanden, før Høyesterett korrigerte Gulating lagmannsrett i Nilssen-saken.

– Utfordringer med rettssikkerheten

– Denne saken viser jo at vi har rett og hvor viktig en grundig gjennomgang av forliksrådsordningen er. Det er ikke nytt at forliksrådet har hatt utfordringer rundt rettssikkerheten, forklarer Bromander.

Frank Ove Nilssen kan skrive under på det:



– Kampen kostet penger, nattesøvn og var ekstremt tøff, og man føler seg rettsløs i møte med en så profesjonell motpart, sier Nilssen til TV 2.

OVER FIRE ÅR: Frank Ove Nilssen nektet å betale for en tjeneste han mente han ikke hadde bestilt. Da trakk selskapet HMS Vakten AS ham inn for forliksrådet, som gjorde at Nilssen lenge følte seg hardt presset. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Saksgangen i saken til Frank Ove Nilsen Høsten 2022 engasjerte Frank Ove Nilssen advokat Daniel-André Hansen i Thommessen. HMS Vakten valgte da å trekke kravet. Nilssen krevde at selskapet skulle dekke alle sakskostnader og hans advokatutgiftene på drøyt 99.000 kroner. HMS Vakten nektet å etterkomme dette kravet og saken havnet deretter videre i rettssystemet. Februar 2023 vant Nilssen frem i tingretten og HMS-Vakten ble dømt til å betale 60.000 kroner til Nilsen samt sakskostnader. HMS Vakten anket saken og vant frem i lagmannsretten juni 2023. Deretter anket Nilssen saken til Høyesterett som november 2023 opphevet kjennelsen fra lagmannsretten, samt idømte sakskostnader for behandlingen for Høyesterett. Den 3. april 2024 traff Gulating lagmannsrett ny kjennelse, men denne gangen med et annet resultat: HMS Vakten dømmes til å dekke Nilssen sakskostnader for både tingretten og lagmannsretten.

HMS Vakten AS og søsterselskapet Komplett HMS AS har siden 2019 brukt forliksrådet i Bergen til å klage inn over 400 kunder fra hele landet.

Kundene har dermed blitt presset til enten å betale kravene, eller reise helt til Bergen for å løse konflikten, fordi dette ble av HMS Vakten påstått å være «avtalt verneting», altså den rettskrets partene skal møte ved rettstvist.

For kunder som holder til andre steder i landet kan det rett og slett ikke lønne seg å reise til Bergen når kravet fra HMS Vakten eksempelvis ligger mellom 15.000 til 30.000 kroner.

HMS Vaktens advokat, Peder Lommerud Jørgensen, er uenig i lagmannsrettens konklusjon.

Slik fungerer forliksrådet: Forliksrådet skal være en lavterskel tvisteløsningsarena, som skal bidra til at ikke alle konflikter må tas til de ordinære domstolene.



Forliksrådene skal legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. Hver kommune skal ha et forliksråd som skal være et reelt og rimelig alternativ uten behov for lange reiser.

Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer.

Gjelder saken formuesverdier med tvistesum under kr 200 000, kan forliksrådet avsi dom når én av partene ber om det .



Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) kjenner godt til HMS Vakten og har mottatt mange klager på selskapet.

NSR mener HMS Vakten har brukt forliksrådsordningen som pressmiddel og «inkassoselskap» overfor en rekke kunder og at dette nærmest har vært en forretningsmodell.



– Få har økonomi eller orker å vente i fire og et halvt år, før en får en endelig avgjørelse i lagmannsretten, slik Frank Ove Nilssen har fått i saken mot HMS Vakten, sier Bromander.

Høsten 2022 varslet Juristforbundet stortingspolitikere og justisministeren om mangler ved dagens forliksrådsordning og bekymring for rettssikkerheten.

VANT FREM TIL SLUTT: Frank Ove Nilssen saksøkte HMS Vakten og vant til slutt frem i Gulating lagmannsrett. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Et stort samfunnsproblem

– Dette er et veldig stort samfunnsproblem som Stortinget og regjeringen nå må ta ansvar for, mener Bromander.



Juristforbundet mener blant annet at forliksrådene mangler juridisk kompetanse. Dessuten er det for dyrt for mange å bruke domstolssystemet i dag.

Til TV 2 opplyser Justisdepartementet at politihøgskolen har fått i oppdag å gjennomgå forliksrådsordningen.

«Oppdraget er primært en kartlegging av hvordan forliksrådsordningen fungerer i praksis, og dels en evaluering av om gjeldende innretning av forliksrådene er hensiktsmessig. I tillegg har Statens sivilrettsforvaltning fått i oppdrag å opprette et nytt system for opplæringen av forliksrådsmedlemmer fra og med 2024. »