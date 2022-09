Har kontroll på flere personer etter masseslagsmål

Politiet er på Rådhusplassen i Oslo etter å ha mottatt melding om en slåsskamp.

– Vi er på stedet og har fått kontroll på flere involverte og jobber med å avklare status og hendelsesforløp, skriver operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt på Twitter.

I en oppdatering opplyser hun at det skal være åtte til ti menn involvert.

– De vi har kontroll på per nå er menn i 20- årene. En blør noe fra nesen. Vi søker i området etter flere som skal ha vært involvert.

Operasjonslederen opplyser at politiet ikke har opplysninger om at det skal ha vært brukt gjenstander, og at det trolig har vært brukt never og slag.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 18.