– Har kommunen lest sitt eget regelverk?

Nav og Bergen kommune hevder at minimumskravene for sikkerhet var oppfylt på møterommet der Marianne Amundsen (57) ble drept. Det er familien helt uenig i, og viser til Nav sitt eget dokument med minimumskrav.

Samtidig som den 40 år gamle gjerningsmannen sitter på tiltalebenken for Nav-drapet, pågår det en annen kamp i kulissene.

Familien til den nå avdøde avdelingslederen Marianne Amundsen (57) har hele tiden ment at sikkerheten ved Nav Årstad ikke var god nok.

Det store stridstemaet har vært utformingen og møbleringen av rommet, der kniv-mannen gikk til angrep 20. september i fjor.

Amundsen mistet livet, mens kollegaen Ida Aulin (30) ble skadet.

UTRYKNING: Alle nødetater rykket ut og var tilstede på få minutter da operasjonsleder sendte ut en såkalt PLIVO-melding om «pågående livstruende vold», mandag 20. september 2021. Foto: Frode Hoff / TV 2

Slik så rommet ut

I forbindelse med rettssaken, har mediene fått bilder og skisser som viser hvordan kontoret var utformet.

I tegningen under, kan man se hvordan rommet var møblert da drapet skjedde.

Der ser man de to bordene som skiller gjerningsmannen sin plass til venstre, og de Nav-ansatte sin plass til høyre.

SKISSE: Denne tegningen viser hvordan møterommet så ut. Aulin satt i den blå stolen, mens Amundsen satt i den mørke. På andre siden satt tiltalte, før han gikk til angrep via mellomrommet nær dørene. Foto: Politiet

I tillegg er det et pleksiglass mellom partene.

Fordi bordet var satt ut fra vindusveggen og ikke, som tidligere, fra dør-veggen, var det en 50 cm fri passasje mellom bord og vegg, der gjerningsmannen tok seg frem og gikk til angrep.

Reagerer på uttalelse

Det mener familien bryter med retningslinjene, men kommunaldirektør Tommy Johansen har tidligere sagt dette til TV 2 om den utformingen:

«Slik vi ser det nå, er bordets plassering i det aktuelle samtalerommet ikke i strid med NAVs minimumsstandard for sikring av NAV-kontor.»

Torsdag skrev også Johansen til NRK at: «Minimumsstandarden sier ikke noe om hvordan et møterom skal være møblert.»

ANSVAR: Kommunaldirektør Tommy Johansen i Bergen kommune. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Det får sønnen til avdøde Marianne Amundsen til å reagere sterkt.

Krav til standard

TV 2 har fått tilgang til dokumentet som omhandler Nav sin minimumsstandard til sikkerhetskrav.

Her sier sønnen det ettertrykkelig skrives hvordan et møterom skal være møblert.

– Jeg lurer på om kommunaldirektøren har lest sitt eget regelverk. Det er nesten så jeg vil møte opp på mandag og gi dette skrivet om standarden til ham. Jeg blir provosert, sier Truls Amundsen.

Under kan du se utdraget fra dokumentet han viser til.

SKRIV: Utdrag fra Nav sitt dokument med navn «Minimumsstandard med krav til fysisk utforming og sikring av NAV-kontor». Foto: Nav

Det fysiske skillet

I et av punktene kan man også lese følgende:

«Innredningen skal lage en fysisk barriere mellom bruker og saksbehandler».

Bordet og pleksiglasset utgjør riktignok en fysisk barriere, men mellom bordet og veggen var det fritt leide frem til de Nav-ansatte.

– Denne barrikaden, slik bordet sto nå, hindrer ingen i å bevege seg fritt, og gjerningsmannen kunne trenge dem inn i et hjørne - noe han gjorde, sier Amundsen.

– Poenget med de to dørene er vel blant annet at bordet skal være et skille mellom dørene slik at de er reelle fluktveier? Dette er helt katastrofe, og da provoserer det meg enda mer at han (Johansen, journ. anm.) sier det han sier.

ÅSTED: Dette bildet fra politiet viser hvordan det så ut i publikumsmottaket rett etter kniv-hendelsen. I midten er kontoret det angrepet skjedde. Foto: Politiet

Han stiller også spørsmål ved hvorfor kontoret moren befant seg i var utformet slik, mens mange av dagens nye møterom er laget med heldekkende barrierer, det vil si bord på tvers fra vegg til vegg.

– Det er jo åpenbart at Nav er enig i at sikkerheten ikke var god nok når de velger å gjøre om på møterommene sine med heldekkende bord, pleksiglass og stoler stripset til gulvet, sier Amundsen.

Slik svarer kommunen

Kommunaldirektør Tommy Johansen har ansvar for alle Nav-kontorene i Bergen kommune.

I en e-post svarer han til TV 2 at NRK-sitatet ikke gir en fullgod beskrivelse av det han egentlig mente.

«Jeg ser at formuleringen jeg ga til NRK om møbleringen, ikke er helt presis. Det vi ønsket å få fram er at det ikke står noe i minimumsstandarden om hvor et eventuelt bord skal være plassert i forhold til døråpningene.»

ORDKNAPP: Kommunaldirektør Tommy Johansen sier han ikke kan kommentere saken utover det som allerede er sagt. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

«Denne rettssaken dreier seg om handlingene til den drapstiltalte. Under den pågående straffesaken ønsker vi ikke å kommentere utover det vi allerede har uttalt i denne saken.»

Til denne uttalelsen, svarer sønnen Amundsen:

– Vi er ikke ute etter å peke ut enkeltpersoner for manglene denne dagen, men å belyse en større systemfeil i håp om at flere unngår å bli drept.

Kommunaldirektør Johansen har på sin side en klar melding til familien:

«Igjen vil vi først og fremst uttrykke vår dypeste medfølelse med de etterlatte etter tapet av Marianne Amundsen.»

– Vondt og hjerteskjærende

Gjennom fire dager har retten fått høre hvordan Nav-drapet foregikk, gjennom forklaringer, vitnebeskrivelser og bevisfremleggelser.

Amundsen sier det har vært tunge dager i retten for ham og familien.

– Det har vært vondt og hjerteskjærende å høre forklaringene fra de som var der. Man hører at det har vært kaos, frykt for livet og fortvilelse.

SAVN: Truls Amundsen (31) har i et tidligere intervju med TV 2 fortalte hvordan han opplevde å miste moren. Selv beskriver han hendelsen og tiden etterpå som ekstremt belastende. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Samtidig er han lite imponert over tiltalte sin forklaring, for gjerningsmannen hevder han ikke husker noe som helst.

– Han har jo forklart seg en haug med ganger til politiet tidligere, så det blir bare for tynt. Jeg fatter det ikke. Han burde kanskje blitt presset mer i retten, sier sønnen.

Ønsker beklagelse

At Nav fortsatt ikke har beklaget det familien hevder å være manglende sikkerhet, er en ekstrabelastning.

– Det er sjokkerende at en så stor arbeidsgiver ikke kan komme med noe så enkelt som en unnskyldning, og vise litt ydmykhet, sier Amundsen.

– Nå har det gått over ett år og det de sier er at de ansatte klargjorde samtalerommet før bruk. Hvor er sikkerhetskulturen og ledelsens bestemmelse for møblering slik at samtalerommet ble mest mulig sikkert?