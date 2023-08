Har invitert til forhandlinger om eldreforlik: – Nå må vi være voksne

Under TV 2s partilederdebatt i Bergen tirsdag kom Listhaug med en innstendig bønn om samarbeid til de andre partiene.

TV 2 har de siste dagene publisert en rekke avsløringer om eldreomsorgen i Norge. Samtidig som nesten 3000 personer står på venteliste til heldøgns pleie og omsorg, har antall avslag økt kraftig.

Nå mener Frp at noe må gjøres.

– Dette må løses raskt eller så kommer vi til å få en katastrofe i eldreomsorgen, sier Listhaug.



HÅPEFULL: Sylvi Listhaug håper at hun kan samle alle partiene om et eldreforlik. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Torsdag sendte hun ut en offisiell invitasjon til partilederne og de parlamentariske ledere for å starte forhandlingene om et eldreforlik.

– Nå må vi være voksne og legge ideologi og kjepphester til side. Vi må sette oss ned sammen og finne løsninger, sier Listhaug.



Ikke første gang

Dette er ikke første gang Frp prøver å få de andre partiene med på et eldreforlik. Listhaug prøvde sist i 2019, men også forgjengeren Siv Jensen har forsøkt flere ganger.

Hver gang har det ikke kommet noen vei, men nå forsøker altså Listhaug på nytt.

– Tror du det kan gå nå?

– Jeg håper det. Når vi ser hvor stort behovet er i dag må alle alarmklokker ringe, sier Listhaug.

Frp-lederen skisserer et eldreforlik som ligner barnehageforliket i 2003. Da gikk partiene sammen og sørge for full barnehagedekning ved at både det offentlige og det private bygde ut.



– For oss er det to prinsipper som er viktig. For det første må staten betale. For det andre må vi ta i bruk alle gode krefter for å få bygd flere sykehjemsplasser, sier Listhaug.



Under ser du en oversikt over hva de ulike partiene har sagt om Frps eldreforlik. Spørsmålet ble stilt før Listhaug inviterte til videre samtale.

– Bestemor på anbud

Flere partier har allerede sagt at de er skeptiske til et eldreforlik med Frp.

SV-leder Kjersti Bergstø mener at et forlik ikke er riktig måte å styrke eldreomsorgen på.

– Jeg har ikke tro på et forlik med en høyreside som snakker om å slippe til kommersielle krefter, altså at man skal ha bestemor på anbud, sier Bergstø.

SV var med på barnehageforliket i 2003, men sa til NTB tirsdag at det var «ingen som for 20 år siden trodde at velferden vår skulle bli gjenstand for internasjonale oppkjøpsfond».

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har heller ikke stor tro på Listhaugs eldreforlik.

– Listhaug vil ha et forlik hvor staten skal overta all eldreomsorg. Det tror jeg gir dårligere eldreomsorg fordi ansvaret flyttes fra der omsorgen skjer, i kommunene, sier Støre til TV 2 etter debatten tirsdag.

SKEPTISK: Både Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum er skeptiske til Frps forlag om eldreforlik. Foto: Pål Schaatun / TV 2

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener at et forlik høres fint ut, men frykter at det er for ulike syn på hva som bør gjøres.

– Betyr det at du ikke har tro på et større forlik om eldreomsorgen?

– Jeg tror på at vi må ha en stor satsing, men det er veldig ulike løsninger. Det vi tror på er nærhet, mens andre partier snakker om en statliggjøring, sier Vedum.

– Dritt lei

Flere partier på høyresiden er imidlertid positiv til et forlik.

Krf-leder Olaug Bollestad mener TV 2s avsløringer viser at det er nødvendig med en bred enighet på tvers av partiene. Hun er «dritt lei» av at eldreomsorg gjøres til en valgkampsak, uten at noe blir gjort.

– Vi må sette oss ned ved et bord og lage noe som går over mer enn én stortingsperiode, som alle forplikter seg til, sier Bollestad.

FORLIK: Partilederne på høyresiden er positive til et eldreforlik. Her er KrF-leder Olaug Bollestad, Venstre-leder Guri Melby, Frp-leder Sylvi Listhaug og Høyre-leder Erna Solberg Foto: Pål Schaatun / TV 2

Tidligere statsminister Erna Solberg er også positivt innstilt til et forlik.

– Hvis vi skal ha nok personell til både eldreomsorg og sykehus, så bør vi ha en plan som vi jobber etter for å få utdannet og beholdt nok personell i helsesektoren, sier Solberg.

Både Venstre og MDG mener at et forlik kan være en god måte å ta eldreomsorgen fremover på.

– Jeg får lyst til å si bingo når Listhaug sier dette med forlik. Det er en del ting her som alle er enige om, sa MDG-leder Arild Hermstad under partilederdebatten.



Håper politikerne kan enes

Nasjonalforeningen for folkehelsen håper at partiene kan bli enige om et forlik.

– Om vi ikke starter et stort løft nå, er vi bekymret for om det vil være kapasitet til å gi forsvarlig helsehjelp til personer med demens og andre alvorlig syke eldre i årene framover, sier generalsekretær Mina Gerhardsen.



IKKE GODT NOK: Mina Gerhardsen mener dagens eldreomsorg ikke er god nok, og understreker at behovet vokser for hver år som går. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Hun oppfordrer partiene til å legge uenigheten til side og samles om det alle er enige om.

– Dagens eldreomsorg er ikke god nok. Derfor trenger vi et slikt eldreforlik som flere har tatt til orde for. Det er politikernes felles ansvar, slik også statsministeren ga uttrykk for i debatten, sier Gerhardsen.