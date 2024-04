Har innført «jukseverktøy» i undervisningen: – Stort potensial

VIKA VGS (TV 2): Et flertall av de videregående skolene i Oslo bruker nå KI i undervisningen. Byrådet er særlig bekymret for én ting.

Programmet ChatGPT skapte sjokkbølger da det ble lansert for litt over ett år siden.

Plutselig kunne man mate en kunstig intelligens (KI) med spørsmål om hva som helst, og få mer eller mindre velformulerte svar i løpet av få sekunder. I dag finnes det et flust av såkalte «chatbots», og mange av dem er gratis.

Potensialet for at skoleelever kan bruke teknologien til å jukse er altså kjempestort, noe Kunnskapsdepartementet erkjente like før jul.

På Vika videregående skole i Oslo har de likevel valgt å ta imot «jukseverktøyet» med åpne armer. De mener nemlig at læringspotensialet er vel så stort.

– Det er som å ha én lærer per elev i rommet. Gitt at den lystrer på det du spør om, sier IT-lærer Thomas Drevon.

HAR TROEN: IT-lærer Thomas Drevon mener ChatGPT kan være en god digital sparringspartner for elevene. Foto: Henrik Hokaasen Røyne / TV 2

Han kopierer noen linjer med Javascript-kode som en av elevene har skrevet som hjemmelekse, og legger det inn i språkmodellen.



Den svarer med å ramse opp hva den liker med det eleven har laget, og hvordan den mener at koden kan forbedres. Litt som en lærer ville ha gjort.

– Tanken er at vi skal bruke KI som læringspartner, og kunne reflektere i om det den gir oss er nyttig, sier IT-læreren Drevon.

EGEN CHATBOT: Oslo kommune har kjøpt en egen variant av den populære ChatGPT-modellen til selskapet Open AI. Foto: Henrik Hokaasen Røyne / TV 2

Kommunen kjøper tilgang

I begynnelsen av februar ble det kjent at Utdanningsetaten i Oslo har kjøpt ChatGPT-tilgang til alle de over 100.000 elevene og ansatte i kommunen, noe blant annet Aftenposten har omtalt tidligere.

Det vil si – skolene får tilgang til en modifisert versjon av ChatGPT 3.5, som ifølge kommunen skal være et mer personvernssikkert alternativ til de kommersielle «chatbotene».

PERSONVERN: Data fra «Kunstig intelligens for Osloskolen» blir brukt til å trene opp ChatGPT på samme måte som den kommersielle varianten, men informasjonen leveres samlet. Utdanningsetaten mener derfor at den er mer personverssikker. Foto: Henrik Hokaasen Røyne/ TV 2

Det er opp til skolene selv om de har lyst til å benytte seg av tilgangen eller ikke.

Foreløpig er det 34 skoler i Oslo som har takket ja, ifølge en liste TV 2 har fått av Utdanningsetaten. Det inkluderer mesteparten av de videregående skolene i hovedstaden.

Så langt har programmet kostet kommunen cirka 19.000 kroner, ifølge etaten.



Her kan du se en liste over alle skolene:

Skoler i Oslo med aktivert GPT-lisens: Apalløkka skole

Bjørnholt videregående skole

Brannfjell skole

Edvard Munch videregående skole

Eikelund videregående skole

Elvebakken videregående skole

Foss videregående skole

Fyrstikkalleen skole

Hartvig Nissens skole

Haugenstua skole

Hellerud videregående skole

Kirkeveien videregående skole

Kongshavn videregående skole

Kuben videregående skole

Lambertseter videregående skole

Marienlyst skole

Nordseter skole

Nordstrand ungdomsskole

Nydalen videregående skole

Oslo Handelsgymnasium

Oslo katedralskole

Oslo kommune Språksenteret

Oslo Vo Hovinbyen

Oslo voksenopplæring Helsfyr

Oslo voksenopplæring Skullerud

Persbråten videregående skole

Ris skole

Ruseløkka skole

Sagene skole

Ullern videregående skole

Ulsrud videregående skole

Valle Hovin videregående skole

Vika videregående skole (Kilde: Utdanningsetaten.

Pilotskole



Vika VGS har vært én av to såkalte «pilotskoler» i prosjektet, og har hatt GPT-modellen som en del av undervisningen helt siden i fjor høst.

Ikke bare i IT-timene, men også i blant annet matte, naturfag, norsk og historie. Egentlig i alle fag utenom kroppsøving, ifølge rektor Stine Jeppesen.

– Vi bare må ta innover oss at KI har blitt en del av samfunnet, og at det gir oss nye muligheter. Jeg opplever at det veier tyngre enn at programmet kan brukes til juks, sier hun til TV 2.

Rektoren understreker at ChatGPT bare er ett av mange læringsverktøy som skolen bruker i undervisningen.

NYE MULIGHETER: Rektor Stine Jeppesen mener utdanningssektoren må ta innover seg at KI har kommet for å bli. Foto: Henrik Hokaasen Røyne / TV 2

Samfunnsfaglærer Jørgen Aas og norsklærer August Mestad trekker frem at mange av elevene bruker KI på egen hånd, uavhengig av hva skolene foretar seg.

– Når vi tar med programmet inn i klasserommene, får vi mulighet til å diskutere med elevene hva det kan brukes til, hva som er troverdig eller ikke, og hva som er de potensielle fallgruvene, sier Aas.

– Teknologien har stort potensial i undervisningssammenheng, legger han til.

På den andre siden blir det stadig vanskeligere for lærerne å skille mellom hva som er skrevet av elevene, og hva som er produsert av ChatGPT, ifølge lærerne.

I en fersk undersøkelse, omtalt av Utdanningsnytt, svarte seks av ti norske lærere at de hadde tatt elever i KI-juks.



– Dette med juks er en kjempeutfordring. Vi prøver å ha kildeføring som krav, og vi får etter hvert ganske god erfaring med hvordan modellen formulerer seg, men de blir jo stadig bedre, sier Mestad.

Redd for å være seint ute

Byråd for utdanning i Oslo, Julie Remen Midtgarden (H), forteller at de har fått gode tilbakemeldinger fra skolene som har tatt chatboten i bruk:

– Vi hører fra både lærere og elever at det ikke er noen vei utenom – de må lære seg å bruke KI i skolen.

Hun utdyper:

– Det vil si å bruke det på best mulig måte, slik at elevene bruker det til å lære, og ikke til juks.

– ChatGPT ble lansert for knapt ett år siden. Er dere ikke redde for at dere går for fort frem?

– Jeg er mer bekymret for at vi går for tregt frem. Vi har for lite kunnskap om hvordan det brukes, og derfor trenger vi dette pilotprosjektet, svarer byråden.

MÅ LÆRE KI: Byråd for utdanning i Oslo kommune, Julie Remen Midtgarden (H), etterlyser mer kunnskap om hvordan KI kan brukes i skolen. Foto: Henrik Hokaasen Røyne / TV 2

Hun understreker at det er opp til skolene selv å bestemme om de ønsker å bruke teknologien.

– Det handler om at lærerne skal føle seg komfortable og at de har nok kompetanse. Vi tilbyr kurs og veiledning, men det er vanskelig å være fullt utlært ettersom feltet utvikler seg hele tiden, sier byråden.

Det er ennå ikke blitt fastsatt noe «sluttdato» for prosjektet, ifølge Midtgarden.



– Vi skal vurdere dette løpende og jevnlig, og vi har også koblet på et forskningsteam ved UiO som skal evaluere prosjektet og komme med anbefalinger for neste skoleår, forteller hun.

– Hjelpsomt

Men hva synes egentlig elevene om å ha KI i klasserommet?

Morten Dyrstad Lydersen (17) forteller at han bruker ChatGPT til å forklare vanskelige konsepter, for eksempel i matte.

– Hvis du sliter, så kan du få den til å forklare steg for steg hvorfor ting er som det er, slik at du forstår det bedre. Det er veldig hjelpsomt, sier 17-åringen.

Etter å ha blitt spurt om de stoler på at det ChatGPT skriver er riktig, svarer sidemannen Gustav Munkejord (18):

– Det varierer veldig på hva spørsmålet er, og om den greier å sitere kilder og sånn. Jeg og vennene mine har testet litt, og fant ut at den ofte svarer feil i naturfag, sier han.

FRA VENSTRE: Sofie Falla (17), Morten Dyrstad Lydersen (17), Gustav Munkejord (18) og Marion Ellingsdalen (16). Foto: Henrik Hokaasen Røyne / TV 2

– Det har vært mye snakk om at ChatGPT kan brukes til å jukse. Er det noe dere har erfaring med?

– Jeg tror mange fristes av å bruke den feil. Den skriver en tekst på noen sekunder som du kanskje hadde brukt flere dager på å skrive selv, svarer Marion Ellingsdalen (16).

Hun er likevel enig i at ChatGPT kan være et godt redskap dersom det brukes «riktig».

Sofie Falla (17) sier på sin side at hun er glad for at hun vokste opp uten ChatGPT:

– Jeg tror kanskje at det kan skape dårligere elever, dersom de ikke lærer seg å skrive på egenhånd, sier hun.

– Hadde dere turt å la ChatGPT skrive en eksamen for dere?

Elevene rister på hodet alle sammen.