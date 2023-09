– Har ingen pasienter jeg ville anbefalt det til

PUSS PUSS: Bør man godta at frokosten smaker vondt etter tannpussen, eller lider man seg gjennom appelsinjus med tannkremsmak helt unødvendig? Ekspertene svarer. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Dette er et kontroversielt tema. Jeg har uttalt meg om det før og folk har definitivt sterke meninger. Heldigvis har jeg skjult mobilnummer, sier Alexander Sandtorv, lattermildt.

KONTROVERSIELT: Det er sterke meninger om hva som er riktig når det gjelder tannpuss, sier kjemiker Alexander Harald Sandtorv. Foto: Simen Askjer / TV 2

Sandtorv er kjemiker og tidligere førsteamanuensis i organisk kjemi ved Universitetet i Oslo. Spørsmålet han og to andre eksperter skal svare på, handler om tannpuss og frokost.

– Det finnes flere argumenter for og imot, men jeg har en mening om hva som er riktig, ja, sier Sandtorv.

Argumenter for og imot

Kjemikeren trekker frem noen argumenter som ofte brukes.

– Et argument handler om jus og syreskader. At ved å pusse tennene med fluoridholdig tannkrem før frokost, opparbeider du deg et beskyttende lag i møtet med frokosten.



Det andre argumentet handler om hvor lenge bakterier og matrester får holde på i munnen.

– Pusser man tennene etter frokost, fjerner man matrester og bakterier fra dagens første måltid, og dermed blir det mindre tid for matrestene å gjøre ugagn i munnen, sier Sandtorv.



– Ta det opp med tannlegen



– Vi heller mot å pusse tennene før frokost, sier Heming Olsen-Bergem.



FØR: President i Tannlegeforeningen, Heming Olsen-Bergem, mener det er mest hensiktsmessig for de fleste å pusse tennene før frokost. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Han er president i Tannlegeforeningen og førsteamanuensis i oral kirurgi og oral medisin ved Universitetet i Oslo.

– Men forskingen går frem og tilbake på det. Det har litt med hva slags kosthold du har og hva du spiser til frokost, sier Olsen-Bergem.

For de aller fleste mener han imidlertid at tannpuss før frokost er mest hensiktsmessig.

– Grunnen til det er å ta bort belegget og minimere risikoen for å få hull i tennene.



Han anbefaler imidlertid alle å ta det opp med tannlegen sin, fordi det trenger ikke nødvendigvis være riktig for deg med tannpuss før frokost.

– En veldig viktig ting er hvor mye spytt du produserer. Produserer du lite, vil matrestene gjøre mer skade på tennene dine i løpet av dagen. Da kan det være mer hensiktsmessig å pusse etter frokost.

Anbefaler etter frokost



– Jeg har ikke pasienter jeg vil anbefale tannpuss før frokost, sier Katrine Gahre Fjeld.



Hun er spesialtannlege ved klinikk for allmenn odontologi voksen, og deler ikke oppfatningen om at de fleste bør pusse tennene før frokost.

– For flertallet vil jeg anbefale tannpuss etter frokost. Men spesielt for syke eldre, sier Fjeld.



Hun understreker likevel at forskningen ikke er god nok til å slå fast verken det ene eller det andre, og at det kommer helt an på personen.

UGAGN: Matrester som får ligge igjen i munnen etter frokosten får god tid til å gjøre ugagn. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Et argument som gjerne trekkes frem, er at man får et PH-fall etter man har spist som gjør tennene sårbare overfor tannkosten, og det stemmer for så vidt, sier Fjeld.

Det er likevel ikke gunstig å ha matrester liggende i munnen gjennom en hel dag heller, som Fjeld mener veier tyngre.



– Å ha matrester og næringsstoffer liggende i munnen, mener jeg er mindre gunstig for den orale helsen til de aller fleste. Derfor anbefaler jeg tannpuss etter frokost, sier Fjeld.



– Ubrukelig



– Maten smaker dårlig etter en tannpuss, det skal vi ikke glemme her. Jeg mener trivsel må tas med i argumentasjonen, sier Sandtorv.



Og så mener han at et av de vanlige argumentene er svakere enn det andre.

– Fra mitt ståsted kan jeg ikke helt se at det skal ha så mye å si at tannkremen danner et beskyttende lag i møte med frokosten, sier Sandtorv.

– Men fra et kjemisk ståsted, bør man kvitte seg med matrestene etter frokost. Hvis du ikke gjør det, mener jeg det kan være verre for tennene dine over tid, sier Sandtorv.



Dermed lander kjemikeren på tannpuss etter frokost.

– Men skal jeg være helt ærlig så er det en helt ubrukelig diskusjon, sier Sandtorv og ler.

– Puss tennene dine, det er det desidert viktigste.