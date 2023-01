ST. MORITZ (TV 2): Han har nesten to milliarder i formue, men har ikke råd til å bo i Norge. Derfor flytta Kjartan Aas (62) til Sveits.

MILLIARDÆR OG SKI-PAPPA: Kjartan Aas flyttet til Sveits i 2021, fordi han ikke hadde råd til å betale den norske formueskatten. På vinteren reiser han rundt sammen med sønnen for å gå skirenn. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Formueskatten er eneste grunn til at jeg flytta til Sveits, sier eiendomsinvestoren.

Enkelte år har han betalt mer i skatt i Norge, enn han har hatt i inntekt. Det gikk ikke i lengden.

I dette intervjuet forteller han blant annet om:

Livet som ski-pappa

Hvordan han fikk en formue på nesten to milliarder

Hvorfor han ikke kan betale den norske formueskatten

Hva han betaler i skatt i Sveits

Hva som kan få ham til å flytte til Norge igjen

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Rett utenfor St. Moritz i Sveits spenner far og sønn Aas på seg skiene. Været er overskyet. Føret er litt trått. Det er tid for en treningstur. Begge skal delta i La Diagonela, et av vinterens langløp på 48 kilometer. Far Aas skal gå en litt kortere distanse.

Suksess og moro

– Jeg fikk joggesko da Mathias var ti år og jeg var 45. Da fikk jeg lagt bort gin-tonicen og fikk joggesko i steden. Det er jeg glad for, sier Kjartan Aas med et smil.

SKI CLASSICS: Sønnen Mathias Aas Rolid deltar i langløp på ski hele vinteren. Først som 45-åring fikk pappa Kjartan Aas joggesko, forteller han. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Hele vinteren følger han sønnen Mathias Aas Rolid (26) rundt på langløp. Mathias har heltidsjobb som skiløper og deltar i Ski Classics, for laget Team Næringsbanken. Det har sine fordeler at faren flyttet til Sveits i 2021.

– Veldig kjekt for meg og. Å bare kunne svippe innom og være der mellom slaga istedenfor å reise opp og ned til Norge, sier Mathias.

Hvis Kjartan Aas ikke hadde fulgt sønnen rundt i sesongen, hadde han nytt livet i landsbyen Andermatt, hvor han bor. Med skigåing og noen turer i alpinbakken.

I sommerhalvåret tar han kanskje en tur på sykkel med Bjørn Dæhlie, som bor vel halvannen time unna. Kjartan har flere norgesmesterskap i terrengsykling.

Mange av Sveits-nordmennene holder kontakten med hverandre. De møtes for eksempel på arrangementer og middager arrangert av sveitsiske banker.

STØTTER PAPPA: Kjartan Aas og andre som flytter ut av Norge blir beskyldt for å svikte det norske spleiselaget. Det mener sønnen Mathias er feil. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Jeg begynte i eiendomsbransjen for tredve år siden. Forholdene lå jo veldig godt til rette og har gjort det hele tiden. Det har vært suksess og morsomt, forteller han.

Han vokste opp på Raufoss, med en far som jobbet på ammunisjonsfabrikken som selger. Som nyutdannet økonom fra BI ble han finansdirektør i rederibransjen. Lønna var god. Det var lett å få lån. Han slo til da en bygård med 19 leiligheter på Vålrenga var til salgs. Dette var i starten av 90-åra. Etter det bygde han opp et eiendomsimperium gjennom selskapet Opulens.

RIK: Han er nummer 244 på Kapitals liste over Norges rikeste i 2022. Formuen er på 1,9 milliarder kroner. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Formue i murstein og vinduer

Kjartan Aas eier en rekke bygårder og eiendommer sentralt i Oslo. Aas er nummer 244 på Kapitals liste over landets rikeste fra 2022. Med en formue på 1,9 milliarder.

– Hvorfor flyttet du?

– Det er kun på grunn av formueskatten at jeg flytta. Det var så enkelt at når omsetningen var lavere enn skatten, da kan du ikke drive virksomhet. Når du har drevet samme virksomhet i 30 år så er det forsmedelig å ikke kunne fortsette.

EIENDOM: Siden starten av 1990-årene har Kjartan Aas investert i eiendom. Foto: Santiago Vergara/TV2

De siste årene han bodde i Norge betalte han 27 000 kroner i skatt hver dag.

Økte ligningstakster under Solberg-regjeringen førte ham ut av Norge. Ligningsverdiene på eiendommene hans var tidligere svært lave. Da var ikke formueskatten noe problem.

– Du har mye i formue, men du har også inntekter?

– Jeg har mye formue i murstein og jeg holdt på å si, vindusruter, men det hjelper ikke det. Formueskatten skal betales i penger. Da må inntekten være høyere enn omsetningen, eller så går det ikke. Det er jo flere år hvor jeg har betalt mer i skatt enn jeg har hatt i inntekt, sier han.

Skatten hans i Sveits

I februar får han den første utbetalingen fra NAV som pensjonist. Alle inntektene hans vil være utbytte fra de norske selskapene. Fortsatt må han betale 15 prosent i skatt, såkalt kildeskatt, til Norge. Dette harmoniseres mot den skatten som er i hans «kanton» delstat, i Sveits. Den skatten er null. Da gjenstår 15 prosent i skatt.

SKATTEFLUKT: Minst 30 nordmenn har i løpet av de siste månedene meldt flytting ut av Norge til Sveits, som har gunstigere skatteregler for dem med store formuer. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Det er jo ganske hyggelig?

– Det er jo strålende hyggelig, ikke sant? Ti millioner i utbytte, 8,5 millioner å kjøpe øl for. Mens i Norge er ti millioner kroner i utbytte over ti millioner i skatt. Da er det et lett regnestykke.

Han kan ikke være mer enn 60 dager i Norge i året. I Sveits må han tilbringe rundt halve året i landet. Slik er reglene.

Kjartan Aas har ikke fått mange negative reaksjoner på flyttingen direkte. Kommentarene han har lest i mediene og på Facebook er noe helt annet.

– De som ikke har vært i nærheten av å drive en egen virksomhet, de skjønner ikke hva dette dreier seg om. Når jeg snakker om at mange har finansiell baby-hjerne, så mener jeg det.

Aas sier at han må betale leverandører og ansatte, og gi trygghet til alle. For ham er det umulig å drive eiendomsselskap i Norge med de betingelsene som er nå.

Sveits-utflytterne kritiseres for at de ikke vil betale til spleiselaget for nasjonen Norge. Landet som kanskje har gjort dem til den de er i dag.

– Hva sier du til det ?

– Jeg forstår det. Hvis vi ikke bidrar på privat hånd så er det på en måte en belastning. Men det er sånn at selskapene betaler mye skatt da.

Sønnen Mathias har studert økonomi på ski-stipend i USA. Han støtter faren og utflyttingen.

– Pappa og Opulens har jo bidratt i bøtter og spann. Og bidrar fortsatt i bøtter og spann. Så at han ikke bidrar, det er ikke noe argument i det hele tatt.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Kjartan Aas er bekymret over undersøkelsen som ble offentliggjort under World Economic Forum i Davos sist uke. Om at forskjellene i verden øker.

– Jeg har dårlig samvitighet når jeg leser sånn som fra Davos, men det må bli sånn. Jeg er tilhenger av at alle skal bidra, men du må ha et system så det er en glede å bidra.

– Hva har du dårlig samvittighet for?

–Nei, vi som har mye verdier vi vil jo bidra. Når du ser at de rikeste i verden blir rikere og rikere, og de fattigere får dårligere og dårligere råd, så tenker en jo på det. Det er ikke bra.

Vil ikke flytte tilbake

Det er lite han savner ved Norge. Selv om han gjerne skulle ha tilbragt mer tid med foreldre. Eller bare tatt en kaffe med noen kjente han treffer på gata. Det sveitsiske helsevesenet er han mektig imponert over. Han har ingen planer om å flytte tilbake.

– Hvis du skal på gamlehjem, så kunne det sikkert være hyggeligere å sitte sammen med noen barndomskamerater, enn noen gamlinger her nede, kanskje.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp DELER SKIGLEDEN: Far og sønn Aas deler interessen for skiløping. Her på treningstur i nærheten av St.Moritz. : Foto: Santiago Vergara/TV

Han er ikke overrasket over strømmen av milliardærer eller mangemillionærer ut av Norge. Kanskje blir det sånn at han snart kan gå ut på gata og treffe kjente her også, spøker han.

Kjartan Aas tror han fortsatt bor i Sveits om ti år.

– Jeg synes det er helt fantastisk, så hvis formueskatten blir borte så vil jeg ikke flytte tilbake igjen. For meg er det mye hyggeligere å bo her, enn å gjenta tilværelsen som jeg har hatt i Norge år etter år.

I La Diagonela kom Kjartan Aas på 5.plass i sin klasse. Mathias måtte bryte på grunn av sykdom.

´