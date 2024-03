Har ikke opplevd dette før: – Krevende og vanskelig

Allerede i forrige uke gikk Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) ut med en klar påskeadvarsel om egg. Administrerende direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen sa til Nationen at «løpet var kjørt».

Med kun dager igjen til påskeferien starter er ikke situasjonen noe bedre, ifølge Juul-Hansen. I Bodø må varehussjef Thor Christian Larsen på Obs City Nord sende kundene hjem uten egg.

Onsdag var hyllene nemlig helt tomme.

– Det er veldig trist. Vi burde ha fulle hyller nå. Det er snart påske og folk vil ha egg, sier han til TV 2.

GOD PLASS: Varehussjef Thor Christian Larsen har ingen egg å gi kundene. Foto: Run Gyllander / TV 2

Det er særlig den siste drøye uka at Larsen har merket at egghyllene stadig er blitt tommere.

– Folk handler litt mer enn til vanlig for å sikre seg. Det kan være smart for den enkelte, men ikke så fint for hvermannsen. Noen kommer til å være uten egg, er jeg redd, sier varehussjefen.

– Hvordan oppleves situasjonen?

– Den oppleves som krevende og vanskelig. Vi skulle gjerne hatt fulle hyller. Det er påske, og vi ønsker å gi kundene det de vil ha.

Han sier han ikke har opplevd noe lignende i Norge før.

– Det er kjempesynd, og det føles kanskje litt unødvendig, sier Larsen.

TOMT OGSÅ HER: Også på Extra i Ottestad i Stange kommune er eggutvalget mildt sagt begrenset. Foto: Olav Hustad Wold / TV 2
TOMT OGSÅ HER: Denne beskjeden møter de som ønsker egg. Foto: Olav Hustad Wold / TV 2

Ingen buffer

Eggmangelen stammer fra sist høst, ifølge Juul-Hansen i KLF, og den merkes ekstra godt når salget økes betydelig i påskeuka.



– Normalt ville vi fra jul bygget opp en buffer vi kunne brukt i påsken. Det har vi ikke klart i år. Det har vært tomt etter jul, sier han.

Eggmangelen som oppstod i høst, skyldes flere ting, ifølge Juul-Hansen. Blant annet har salget vært noe høyere enn tidligere år. Samtidig tok bransjen grep etter overproduksjon i fjor.

Maksgrensene for antall verpehøner på et bruk er 7500 høner. Ifølge Juul-Hansen var det tidligere ikke uvanlig at enkelte bønder kunne ha noen hundre dyr for mye.

– Det ble gjort en fin jobb med å sørge for at bøndene skal ha det antall høner de har lov til. Det merkes på tilførselen, sier han.

Søksmål

Den Stolte Hane, som leverer egg til Coop, saksøkte sist uke Nortura fordi selskapet mener de ikke har fått kjøpe nok egg av markedsregulatoren Nortura.

Selskapet reagerte på at Nortura har prioritert leveranse til matindustrien og fabrikkene, fremfor dagligvarebutikkene.

– Om alt av egg hadde gått til butikkene, hadde det vært nok egg, mener Juul-Hansen.

Den Stolte Hane tapte rettssaken, og Juul-Hansen etterlyser et klarer regelverk for hva som skal prioriteres ved eggmangel.

ETTERLYSER: Administrerende direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund ønsker seg et klarere regelverk. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) sier til TV 2 at de vil gå gjennom regelverket, men er likevel klar på en ting:

– Det er viktig at også industrien får norske egg. Når man lager majones bruker man råe eggeplommer, de må være uten salmonella, og da nytter det ikke å importere.

Pollestad ble også spurt ut om eggproblemene i Stortinget onsdag. Dit kom han rett fra et møte med markedsregulator Nortura, som forsikret Pollestad om at det er nok egg.

Men statsråden ville likevel ikke gi noen garanti i stortingssalen, ifølge NTB.



– Jeg kan ikke, når vi står her noen dager før påske, få høner til å legge flere egg, sa Pollestad.

Nortura har tidligere gått ut og advart folk mot å hamstre egg, noe også Pollestad anbefaler å unngå.

NOK: Landbruks- og matminister Geir Pollestad forteller at Nortura har forsikret at det vil være nok egg til påske. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Restriksjoner

I Bodø har varehussjef Larsen på Obs bestemt seg for å sette begrensninger for hvor mange egg hver enkelt kunde får kjøpe.

Han lover likevel at de vil få inn noe egg før påsken slår inn for fullt.

– I dag får jeg ingenting, dessverre, sier han.

– Men vi får i morgen og i dagene framover, men det er svært begrenset. Vi får ikke det vi ønsker, men vi skal prøve å gjøre det så rettferdig som mulig, også for kundene, sier Larsen.

Kunde Karen Margrethe Koradsen ble overrasket av de tomme hyllene.



– Det er jo krise med tanke på familier som skal lage mat til ungene, og i det hele tatt. Jeg har aldri opplevd tomme hyller med egg før, sier hun til TV 2.

– Nå må jeg finne alternative kaker å lage til påske. Det blir nok ostekake i år, sier hun.

KRISE: Kunde Karen Margrethe Konradsen mener det særlig for barnefamilier er krise om butikkene er tomme for egg. Foto: Run Gyllander / TV 2

– Tidvis utsolgt

TV 2 har sjekket stoda i butikker flere steder i landet. Enkelte steder er det gode beholdninger, mens andre steder er det som på Obs i Bodø.

Coop, som eier blant annet Obs- og Extra-kjedene, sier til TV 2 at deres hovedleverandører leverer egg fortløpende til butikken.

– Så det vil være egg tilgjengelig, men kan nok dessverre også oppstå utsolgtsitusjoner. Hønene tar heldigvis ikke påskeferie, og det vil derfor bli levert egg både i og etter påsken, sier han.

GODT UTVALG: Det var godt med egg på Kiwi Stakkevollvegen i Tromsø onsdag. Butikksjef John Ove Kvalsvik tror dette stort sett vil gjelde gjennom påska. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Det samme sier andre kjeder TV 2 har snakket med onsdag. For det meste vil det være egg i butikkene, men det vil være lokale variasjoner og det kan være tomt for enkelte varianter.

Les mer om hva kjedene sier i faktaboksen under: