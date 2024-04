UFRAMKOMMELIG: Store deler av Hauabergsvegen i Åsnes er vasket bort under snøsmeltingen i påsken. Vivian Wulfenberg frykter ambulanse eller brannvesen ikke vil klare å komme fram. Foto: Privat

Viviann Wulfenberg som bor i Maliberget i Åsnes så de førte skadene på den kommunale vegen allerede i høst.

Men det var først under snøsmeltingen i påsken det ble skikkelig ille.

– Så har det liksom bare ballet på seg nå under snøsmeltingen. Fordi det ikke er skikkelige grøfter og stikkrenner og sånne ting, ja så renner bare vannet midt i vegen, forteller Vivian oppgitt.

STENGT: Vivian Wulfenberg kommer ikke lenger enn hit på den stengte Huabergsvegen i Åsnes. Foto: Privat

Vasket bort

Andre påskedag var store deler av vegen vasket bort, og det sto et skilt om at veien var stengt.

– Siden da har det verken vært søppeltømming, post eller skolebuss for oss som bor her inne, sier hun.

I OPPLØSNING: Det oppstår stadig nye hull i den kommunale vegen i Åsnes. Foto: Prtivat

Regnet nå i helgen gjorde det ikke bedre. To store hull i veien er markert med bambusstikker.

– Det er jo fra alt vannet på søndag, for sånn var det ikke på lørdag. Det kommer nye skader hele tiden, sier Wulfenberg.

SMELTEVANN: Tette stikkrenner gjør at vannet renner over veien. Foto: Privat

Frykter dødsfall og brann

Ifølge Wulfenberg er mellom 20 og 30 husstander berørt av at veien er ødelagt og stengt.

Nå er det over to uker siden veien ble stengt, og hun har flere ganger kontaktet kommunen uten å få svar på når de har tenkt å reparere veien. Så lenge veien ikke er kjørbar frykter hun for konsekvensene dersom noe skulle skje.

– Jeg tenker at skulle det skje en ulykke så du måtte fort på sykehus, eller om én hadde fått hjerteinfarkt eller et hus har begynt å brenne, så hadde du ikke hatt kjangs, sier hun.

Lover rask reparasjon

Ingeniør ved tekniske tjenester i Åsnes kommune, Baran Hosein Hasso, sier til TV 2 at det har tatt tid å hente inn tilbud og å velge en entreprenør som kan reparere veien.

– Vi har akkurat fått på plass en entreprenør og vi regner med at veien skal være klar om to-tre dager, sier Hosein Hasso.