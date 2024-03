Har ikke funnet tekniske feil på ulykkeshelikopteret

Ifølge Havarikommisjonen har de et godt utgangspunkt for å finne svar på årsaken til ulykken.

– Vi har ikke funnet noen tekniske feil som vi kan peke på at har bidratt til ulykken så langt, sier direktør William J. Bertheussen i Statens havarikommisjon på en pressekonferanse mandag.



Avdelingsdirektør i luftfartsavdelingen, Kåre Halvorsen, sa på starten av pressekonferansen at kommisjonen vil gjøre alt de kan for å komme til bunns i saken.



– Vi har et godt utgangspunkt. Helikopteret er relativt intakt og vi har kunnet snakke med flere av besetningen. Sammen med all annen informasjon vil det kunne gi oss et godt grunnlag for å finne ut hva som har skjedd.

På pressekonferansen viste kommisjonen en video med bilder fra redningsaksjonen. Der så man helikopteret bli heist opp fra sjøen.

Ble varslet kort tid etter ulykken

Havarikommisjonen ble først varslet om ulykken klokken 20.06 onsdag kveld.

– Det var kun kort tid etter ulykken var et faktum, men før man egentlig visste hva som hadde skjedd, sier Halvorsen.

Havarikommisjonen skal få hjelp fra den engelske havarikommisjonen med å få ut informasjon fra ferdsskriveren.

Den ligger nå i en tørkeovn på Haakonsvern, og skal ligge der i et døgn før man kan hente ut informasjon fra den.

– I morgen på den her tida her, så kan vi forhåpentligvis ha lastet ned en god del data. Det betyr ikke at vi nødvendigvis forstår alle dataene, for det kan ta tid å analysere dem, sier Halvorsen.



Havariispektør Gjermund Kjerkreit sier at helikopteret ble tatt opp på dekk allerede i 05-tiden lørdag morgen, etter at de kom frem til havaristedet rundt klokken 19 fredag kveld.

– Det er en god dose flaks og en god dose dyktighet, spesielt fra det mannskapet på denne båten og de operatørene av disse undervannsrobotene.

En ferdsskriver er et apparat som registrerer data om et fartøy og turen.



Et avhør gjenstår

Fire personer er avhørt etter ulykken som skjedde onsdag i forrige uke, der 61 år gamle Reidun Hestetun omkom.

Påtaleansvarlig Trygve Ritland i Vest politidistrikt sier til TV 2 at politiet ikke har fått avhørt den siste personen som var i ulykken.

– Det skyldes hans medisinske tilstand, forklarer Ritland til TV 2.

Han understreker at å avhøre alle som var om bord er politiets nåværende prioritet i etterforskningen. Avhørene har gitt politiet et visst bilde av øyeblikket ulykken inntraff.

– Vi har jo til en viss grad forståelse av hva som har skjedd. Hvordan det har opplevdes, sier Ritland.

– Det er ikke dermed sagt at vi har noen årsak eller funnet noe som sier at dette er årsaken eller hva som må utelukkes. Bortsett fra at det synes at det har gått fort, fortsetter han.

Bistandsadvokat for de etterlatte, Hilde Cecilie Matre, ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2 mandag.

Tre hendelser

Det var et helikopter av typen Sikorsky S-92 som styrtet. Det har vært tre alvorlige hendelser med helikoptermodellen tidligere, ifølge Statens havarikommisjon.

5. juni i fjor fikk et Sikorsky S-92A-helikopter uforutsett motorstans kort tid etter avgang fra en oljeinstallasjon ved Ekofiskfeltet i Nordatlanteren.

25. september 2021 fikk et annet Sikorsky S92-helikopter plutselig tap av oljetrykk i hovedgirboksen. Og 25. september 2020 fikk et tredje Sikorsky S-92-helikopter varsel om feil i instrumentene.