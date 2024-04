Begravelsesagenten hadde ingen jobb med Sunniva Borgen, men gikk likevel til båren på Gades institutt på Haukeland universitetssykehus 22. september 2021, brettet lakenet til side, og tok bilde av omfattende stikk- og knusningsskader på den drepte 23-åringen.

MINNES: Sunniva Borgen (23) kort tid før hun ble drept 17.09.2021. Foto: Privat

Dette bildet av det sterkt skadete liket viste han blant annet til en barneskolelærer han ikke kjente, men de hadde felles bekjente.

Hun anmeldte mannen for å ha delt likbildet.

Det tok åtte måneder før politiet pågrep gravferdskonsulenten og han tilsto.

I Hordaland tingrett ble gravferdskonsulenten dømt til 60 dagers betinget fengsel, men påtalemyndigheten anket, og Gulating lagmannsrett idømte 60 dager ubetinget fengsel hvilket innebærer soning.

Anker etter mindretall i retten

Det er denne fengselsdommen begravelsesagenten nå anker til Høyesterett.

Forsvarer Kim Villanger begrunner anken overfor TV2:

– Vi er enige med lagmannsrettens mindretall om at straffen skulle være betinget, og ikke ubetinget med tanke på den lange liggetiden hos politiet.

Politiet brukte 14 måneder på saken etter anmeldelsen i november 2021.

ANKER: Kim Villanger forsvarer begravelsesagenten. Foto: Kåre Breivik / TV2

Også i lagmannsretten la Villanger vekt på at politiets lange behandlingstid burde gi strafferabatt.

– Dette er en sak som har blitt liggende lenge og det må få betydning for straffeutmålingen. Han har fra første stund erkjent det han har gjort og han tar ansvar for det.

Mener straffen er altfor mild

Sunnivas mor, Siv Yndestad Borgen, sier til TV2 at familien reagerer på at domfelte nå anker dommen fra Gulating lagmannsrett på 60 dagers betinget fengsel.

ALVORLIG: Siv Yndestad Borgen mener begravelsesagenten ikke bør få strafferabatt. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

STRENGERE: Etter lovbruddet har Gades instiutt skjerpet hvem som har tilgang til avdøde. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Han har ikke forstått alvoret i forbrytelsen. Han tar ikke innover seg alvoret i det han har gjort når han anker på en så mild straff for en så alvorlig forbrytelse.

I lagmannsretten ble mannen dømt etter den nye straffelovens paragraf 267a, mens påtalemyndigheten prosederte på grov bildedeling etter paragraf 267b.

– Påtalemyndigheten motanker over lovanvendelsen, sier statsadvokat Kristine Herrebrøden til TV2.

MOTANKE: Statsadvokat Kristine Herrebrøden med forsvarer Kim Villanger i Gulating lagmannsrett Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

For statsadvokaten mener bildedelingen er grov. Herrebrøden har tidligere understreket overfor TV 2 at hun ønsker en rettsavklaring for hva som er passende straff for brudd på loven om krenkende bilder som trådte i kraft i juli 2021.



Sunnivas mor støtter at statsadvokaten nå kommer med motanke.



– Når anken går helt til Høyesterett fremhever det alvoret i forbrytelsen.

Familien har i to og et halvt år levd med sorgen og savnet etter Sunniva Borgen (23) som ble drept i sin egen leilighet i Åsane av en tidligere kjæreste.

PÅKJENNING: Siden september 2021 har foreldrene til Sunniva kjempet for at datterens ettermæle. Foto: Erik Teige / TV 2

– Alle rettsrunder er en enorm påkjenning og forlenger det at vi gjenopplever Sunniva sin smerte og lidelse.

Hun sier hver juridiske omkamp er en påminning om det menn har utsatt datteren for.

Yndestad Borgen mener politiets lange saksbehandlingstid ikke bør gi gravferdskonsulenten kortere tid i fengsel.

– Det er bare for oss den lange liggetiden er en merbelastning. For begravelsesagenten har den lange tiden bare betydd at han har kunnet fortsette i jobben.