Har ikke fått noen svar på hvorfor drapene skjedde

Tre uker har gått siden Katrine Nordli Korslund (30), Victoria Nordli Korslund (24) og Emily Korslund Andresen (10 md.) ble skutt og drept.



Siden har alle lurt på hvorfor.



Politiet har gjennomført en rekke avhør av familiemedlemmer, naboer, venner, kolleger og andre.

Likevel har de ikke fått noen tydelige svar på hva som kan ha fått Steinar Korslund til å drepe døtrene og barnebarnet, får TV 2 opplyst.

I dialog om helsehistorikk



Politiet har ikke offentlig ønsket å svare på om de har en hovedteori knyttet til drapsmotivet.

– Vi prøver å finne ut hvorfor dette skjedde, men det er for tidlig å si noe om et mulig motiv, og det er heller ikke sikkert at vi vil finne noe klart svar på det, sier politiadvokat Anne Marie Hustad til TV 2.

SORG: Ved Joker-butikken i Skogbygda i Nes er det et minnested for de som ble drept. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Politiet har tidligere sagt at de ønsker å få innsikt i Steinar Korslunds historikk hos helsevesenet. Håpet er at det ligger noe der som kan kaste lys over bakgrunnen for drapene han begikk.

Derfor identifiserer TV 2 den siktede Denne saken er av et slikt alvor og omfang at TV 2 mener offentligheten har et berettiget informasjonsbehov til å vite hvem den siktede mannen er. Siktede er død, men før han tok sitt eget liv, erkjente han de faktiske forhold overfor politiet. TV 2 har også vurdert argumentene mot identifisering, som merbelastning og ettermæle, men mener disse ikke veier tyngre enn argumentene for.

Så langt har det vært vanskelig for politiet å få denne informasjonen, fordi helseopplysninger er taushetsbelagte.

Politiet må derfor se om det finnes åpninger i loven for at de likevel kan få tak i helseopplysningene.

– Vi er i dialog med helsevesenet for å få inn helsehistorikken, sier Hustad.

– Dere er i dialog, men har dere etter tre uker ikke fått noen svar?

– Vi har ikke fått et avslag, men dette er et pågående arbeid, og jeg ønsker ikke å gå inn i detaljene på det, sier hun.

Normalt stemmeleie

Tirsdag gikk politiet ut med en mer detaljert tidslinje for nødsamtalen der 65-åringen fortalte at han hadde drept døtrene og barnebarnet, og at han hadde planer om å drepe seg selv.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Tirsdag orienterte politiadvokat Anne Marie Hustad offentligheten om nye detaljer i nødsamtalen fra siktede Steinar Korslund (65). Foto: Thomas Evensen / TV 2

Operasjonssentralen ved Innlandet politidistrikt mottok nødsamtalen klokken 11.15 på formiddagen.

Politiet beskriver siktedes stemmeleie som «normalt».

Politiadvokat Hustad bekrefter overfor TV 2 at det ble gjort forsøk på å få siktede til ikke å gjennomføre det han sier han skal gjøre.

– Lykkes operatøren med å stille noen spørsmål som siktede svarer på?

– Ut fra det jeg kan høre, så er det først og fremst knyttet til identifisering av siktede. Han presenterer seg med navn og adresse. Deretter presenterer han hva han skal gjøre. Det er som sagt en kort samtale, sier hun.

Hører klinkelyder

Etter 40 sekunder forlot siktede samtalen, men han la ikke på. Derfor har politiet fremdeles lyden av alt som skjedde etterpå.

Det tok 1 minutt og 20 sekunder fra mannen ringte politiet, til politiet hørte et høyt smell. Politiet antar at det er lyden av at mannen skyter seg selv.

Tidligere i samtalen hører politiet en klinkelyd fra det som høres ut som metall, og politiet tror det er fordi han holder et våpen.

Det er funnet to rifler og flere andre våpen i boligen. Korslund har vært våpenkyndig siden tenårene og hadde også lovlige jaktvåpen registrert på seg.

LUFTET UT: Da politiet kom til det hvite huset, brant det flere steder. Boligen var fylt med røyk. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Basert på nødsamtalen tyder ingenting på at døtrene eller barnebarnet var i live da Korslund ringte politiet. 24 minutter ut i nødsamtalen ankom politiet stedet.

Lang tid gjenstår

Korslunds forsvarer, advokat Gunhild Lærum, påpeker også at etterforskningen kan ende i at man ikke får gode svar rundt drapsmotivet.

– Min klient er ikke her til å svare på spørsmål, og da er det ikke gitt at man får svar på de spørsmålene, sier Lærum til TV 2.

FORSVARER: Advokat Gunhild Lærum, her under en rettssak i 2019, er oppnevnt for å ivareta drapssiktede Steinar Korslunds interesser etter hans død. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Bistandsadvokaten til de Steinar Korslunds kone ønsker ikke å kommentere opplysningene i denne saken.

TV 2 har ikke fått noe svar fra bistandsadvokaten til avdøde Katrine Nordli Korslunds samboer, som også er avdøde Emilys (10 md.) far.

Fremdeles gjenstår en del arbeid før saken er ferdig etterforsket, opplyser politiadvokat Hustad.

– Vi gjennomgår også økonomiske og elektroniske spor. Vi avventer kriminaltekniske undersøkelser og endelige obduksjonsrapporter. Dette tar tid, og det kan ta mange måneder før vi har svar på alle undersøkelsene, sier hun.