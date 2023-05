Har identifisert kvinner som legen skal ha filmet i skjul

SIKTET: Den tidligere kommuneoverlegen i Frosta, Arne Bye (53), er siktet for å ha misbrukt stillingen sin til å oppnå seksuell omgang. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Torsdag opplyser etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt, Ellen Mari Burheim, at ytterligere to kvinner har anmeldt ham for å ha misbrukt sin stilling til å oppnå seksuell omgang.



Dermed er det totale antallet anmeldelser mot den tidligere kommuneoverlegen oppe i 86.

Selv nekter Bye straffskyld etter siktelsen, som gjelder misbruk av stilling til å oppnå seksuell omgang med pasienter.



– I tillegg er vi i kontakt med et par til, og vi er forberedt på at det kan komme flere. Gjennom etterforskningen har vi sett at anmeldelsene har kommet i bølger, i forbindelse med at opplysninger har kommet ut i offentligheten, sier Burheim.

HOLDT TIL HER: Legekontoret i den lille kommunen Frosta. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Kan det være enda flere, eller opplever dere at dere er i ferd med å få full oversikt?

– Det kan fremdeles være mørketall. Vi ser for oss at det er sannsynlig at det vil være personer som av ulike grunner ikke vil anmelde, selv om de kan sitte med samme erfaring som de som har anmeldt.

Årets lege

Saken mot den 53 år gamle mannen begynte for alvor å rulle på forsommeren i fjor, da Statens Helsetilsyn suspenderte ham på bakgrunn av en tilsynssak.

I august 2022 ble politiet kjent med saken og iverksatte en omfattende etterforskning.

Siden i fjor høst har saken stadig økt i omfang, og politiet har en større gruppe som jobber med å få oversikt over sakskomplekset, som strekker seg over flere tiår.

Bye, som i 2021 mottok prisen «Årets nordtrønderske lege» for sin rolle under pandemien, skal blant annet ha utført «underlivsmassasje» på flere pasienter.

ANMELDT: TV 2 har vært i kontakt med denne kvinnen, som er en av mange som har anmeldt Bye til politiet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det viser varsler TV 2 har fått innsyn i hos Statsforvalteren, Helsetilsynet og Frosta kommune. TV 2 har også vært i kontakt med og intervjuet flere av de fornærmede.

Derfor identifiserer TV 2 den siktede: Arne Bye har hatt en betrodd stilling som kommuneoverlege i Frosta kommune i en årrekke. Den alvorlige siktelsen omhandler forhold som skal ha skjedd i kraft av hans stilling. Det er på generelt grunnlag et overmaktsforhold mellom lege og pasient, og derfor stilles det særlige krav til hvordan man skjøtter en slik rolle. Bye har, som følge av varslene mot ham, mistet jobben og fått legeautorisasjonen sin suspendert av Helsetilsynet. Etterforskningen er på et tidlig stadium, men TV 2 vurderer at sakens omfang og alvorlighetsgrad likevel tilsier at offentligheten har krav på å få vite hvem Bye er.

Stort videoprosjekt



I varslene TV 2 har fått innsyn i, kommer det også frem at flere av kvinnene mistenker den tidligere kommuneoverlegen for å ha filmet dem i smug.



Dette er også en stor del av etterforskningen mot 53-åringen.

Utover avhør med de mange kvinnene som hevder seg utsatt for ulovlige seksuelle tilnærminger, har politiet nemlig beslaglagt store mengder videomateriale.

I SPISSEN: Ellen Mari Bruheim leder den store etterforskningen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Det er fortsatt gjennomgangen av dette som krever mest ressurser. Vi håper fremdeles at vi skal rekke å bli ferdig med den delen av etterforskningen før sommerferien.

Om de kommer i mål er imidlertid ikke sikkert.

– Selv om dette er en av de mest prioriterte sakene i distriktet, så er vi også situasjonsstyrt, sier Burheim.

Skjulte opptak



Videomaterialet skal angivelig inneholde skjulte opptak gjort inne på legekontoret.

Ifølge politiet er det ikke noe som tyder på at kvinnene har samtykket til, eller vært klar over at de ble filmet.

Burheim vil ikke kommentere hvordan de har kommet i besittelse av videoene, utover at det er funnet i forbindelse med ransaking.

Politiet har over tid hatt egne spesialister, som mer eller mindre jobber fulltid med å gå gjennom de mange bilde- og videofilene.

Har identifisert ukjente

Burheim beskriver et enormt puslespill som legges bit for bit:

Først går beslagene gjennom en sikringsprosess der det legges til rette for gjennomgang. Det skjer ved at det gjøres kompatibelt med politiets egne programmer.

Spesialistene går så metodisk gjennom videoene, der de har forhåndskategorisert hva de er ute etter. Blant annet er de opptatt av å sile ut hva som eventuelt er straffbart og ikke.

Videre jobbes det med å identifisere personer som er synlig på det som er filmet. En del av arbeidet går ut på å sammenstille informasjon med opplysninger som allerede er en del av etterforskningsmaterialet.

SENTRAL: Etterforskningen har base her på politihuset i Stjørdal. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Hvis dere kommer over bilder eller videoer av personer dere ikke kjenner til fra før, hvordan jobber dere da for å identifisere vedkommende? – Vi har metoder for gjenkjennelse, uten at jeg vil gå konkret inn på hva disse består av. Men vi har lyktes med å identifisere personer som vi ikke hadde bilder av fra før, sier Burheim. – Omfattes den angivelige smugfilmingen nå av siktelsen mot Bye? – Det er noe politijuristen på saken jobber med. Vi utelukker fremdeles ikke at siktelsen vil bli utvidet på et tidspunkt, men per i dag er det ingen endringer i siktelsen mot ham.

KOMMUNEOVERLEGE: Bye hadde kontor vegg i vegg med administrasjonssenteret i Frosta kommune. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Håper å bli ferdig i år



TV 2 har vært i kontakt med Byes forsvarer, Erlend Hjulstad Nilsen.

Han har ingen kommentar til anklagene om angivelig smugfilming av hans klients pasienter.

– Han er ikke foreholdt noen siktelse knyttet til dette med filming. Med det som utgangspunkt gis det naturligvis ingen kommentar, sier advokaten.

– Hvordan opplever din klient denne prosessen?

– Han opplever denne prosessen som en stor belastning.

FORSVARER: Advokat Erlend Hjulstad Nilsen forsvarer Arne Bye. Foto: Frank Lervik / TV 2

Håper å bli ferdig i år

Etterforskningslederen kan ikke angi noe eksakt tidspunkt for når de ser for seg å ferdigstille etterforskningen.

– Jeg håper vi kan bli ferdig i løpet av 2023, men det er vanskelig å si noe med sikkerhet, sier Burheim.

Hun forklarer at hun har forståelse for at den lange tidsbruken kan oppfattes som en belastning for de involverte.

– Men det er altså en svært omfattende etterforskning, som dermed krever mye tid og ressurser. Selv om vi ferdigstiller gjennomgangen av videomaterialet før sommeren, så vil det fortsatt være gjøremål som gjenstår, sier hun.

Dermed forventer hun at politiet vil trenge å jobbe videre med saken utover høsten.

Inviterer til granskning

I januar besluttet Frosta kommune å heve Byes ansettelsesforhold og fastlegehjemmel med umiddelbar virkning.



I samme vending uttalte kommunens ordfører og kommunedirektør at de er forberedt på kritikk for at tidligere varsler ikke har blitt fulgt opp tilstrekkelig.

PRESSEKONFERANSE: På nyåret avholdt Frosta kommune en pressekonferanse om saken. Foto: Frank Lervik / TV 2

Ordfører Frode Revhaug har invitert til en større granskning for å avdekke eventuelle svakheter i kommunikasjonen mellom de ulike forvaltningsnivåene.

– Det er flere som har en rolle i dette. Jeg ser gjerne at saken ettergås når den tid kommer, sa ordføreren i forbindelse med pressekonferansen.