I en TikTok publisert onsdag er det lagt igjen flere rasistiske kommentarer basert på skuespilleren Ellen Bendu i Kardemomme by sin hudfarge. – Trodde vi hadde kommet lenger enn dette, sier Cathrina Hell Lykke.

Sjokkert over Kardemomme by-kommentarer:

Cathrina Hell Lykke var på besøk i Kristiansand Dyrepark sammen med familien og postet et klipp fra showet i Kardemomme by på sin TikTok. I klippet ser man skuespilleren Ellen Bendu som Tante Sofie under oppsetningen.



– Vår første tanke var at hun var fantastisk flink. Tanken var at jeg ville hylle denne fantastiske skuespilleren. Dessverre gikk det motsatt vei.

ELSKER SKUESPILL: Cathrina Hell Lykke var sammen med sin familie i Dyreparken i Kristiansand og sier de elsker teater og skuespill. Marco (9år), Mino (2.5 år) og Matheo (6 år). Foto: Privat.

Lykke forteller at hun ble sjokkert over rasismen og har derfor filtrert kommentarfeltet.

– Jeg trodde vi hadde kommet lenger enn dette i Norge. Heldigvis er det mye positivt og støtte også, sier hun til TV 2.

Videosnutten har i skrivende stund over 300.000 visninger og nesten tusen kommentarer.



Tar avstand fra sånne mennesker

Per Arnstein Aamot, administrerende direktør i Dyreparken i Kristiansand, synes dette er trist og sier han tar sterkt avstand fra slike holdninger.

MED I FEM SESONGER: Aamot forteller at denne skuespilleren har vært med i Kardemomme by gjennom fem somrer og at hun har mange fans. Foto: Foto: Daniel Schjøtt

– Først og fremst synes jeg dette er trist. Noen av kommentarene er ganske grove og kjipe, og en skulle slippe å oppleve dette, sier Aamot til TV 2.

Kommentarene lyder som følger:



«Tror ikke Tante Sofie var svart.»

«Har hun blitt svart nå plutselig? Solt seg mye siden jeg var der sist.»

«Tante Sofie har tatt for mye spraytan.»

«Blir ikke noe tur dit.»

«Har hun malt seg? Feil farge.»

«Tror hun har hatt litt lang sydenferie i år.»

Ellen Bendu har selv sett Tiktoken og synes det er leit at voksne skal stjele fokuset med slike holdninger og kommentarer.

– Jeg tenker det er leit at voksne skal ta fokuset vekk fra noe så fint og magisk som Kardemomme by. Men det jeg opplever på jobb, og når jeg spiller Tante Sofie viser en annen virkelighet enn disse kommentarene.

Bendu forteller at gleden barn og voksne viser når de møter henne i rollen som Tante Sofie er så stor at hun fint klarer å riste av seg de ekle kommentarene.

KARDEMOMME BY: I sommermånedene er det mange familier som tar turen innom Dyreparken i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder

– Barn er hedersgjestene

Aamot forteller at barn er hedersgjestene i Kardemomme by og at han opplever det som at de ikke ser forskjell på hudfarge.

– Vi har forskjellige skuespillere som spiller Tante Sofie som har ulik hudfarge. Barn som ser oppsettet på dagtid og igjen på kveldstid ser ikke forskjellen på hudfargen, og forveksler at de har sett den samme Tante Sofie.

De ser forbi det mange av rasistene i kommentarfeltet ikke gjør, sier Aamot.

Han sier også at mange av deres besøkende ikke er hvite, og at det er viktig med representativitet og at barn kan kjenne seg igjen.

Et samfunn som står sammen

– Avslutningsvis vil jeg si at denne skuespilleren ble castet til denne rollen fordi hun var den flinkeste, derfor har hun fått denne jobben. Vi i ledelsen er store fans av akkurat henne.

Lubna Jaffery, kultur- og likestillingsminister, sier kommentarer som dette kan såre dypt.

SENDER STØTTE TIL BENDU: Jaffery sender støtte til den unge skuespilleren. Foto: Marit Hommedal

– Jeg får helt vondt av kommentarfeltet. Jeg gir all min støtte til skuespilleren, og håper og tror at både publikum, kolleger og ledelse i Dyreparken gjør det samme. Det er både trist og bakstreversk – og heldigvis lysår unna det vi står for som samfunn, sier Jaffery.