Har hendene fulle med trefall: – Veldig mange oppdrag

TREFALL: – Det er et rimelig stort tre, sier brannvesenets vaktkommandør. Foto: Lage Ask / TV2

To biler har fått skader etter at et stort tre falt over Eckebergsgata i Frogner i Oslo ved 11-tiden.

Brannvesenet er på stedet, sier vaktkommandør Robert Gudmundsen til TV 2.

– Det er et rimelig stort tre. Bilene var parkert, så det er ikke meldt om personskade. Eckebergsgata er nå sperret av.

– Flere trær i ferd med å velte

Han forteller at det har vært mange tre-relaterte oppdrag lørdag.

– Brannvesenet har vært på veldig mange oppdrag. Jeg har nesten ikke kontroll over hvor mange. Bymiljøetaten har også hendene fulle. Dette treet er det klart største. Det har ikke vært så mange oppdrag i Oslo sentrum, men mer i Maridalen for eksempel, sier Gudmundsen.

Politiet i Oslo skriver på X at også de er travle med trefall.

– Vi får meldinger om flere trær som er i ferd med å velte. Vi bistår brannvesenet med sperringer.

SKADER: Et tre falt over flere biler i Eckebergsgata. Foto: Lage Ask / TV2

Oslo Lufthavn stengt

Snøværet skaper problemer over store deler av Østlandet lørdag.

På E134 Haukelifjell er det kolonnekjøring mellom Vågslidtunnelen og Haukelitunnelen.

Også Oslo Lufthavn er stengt. Flyene som skulle ha landet på Gardermoen før klokken 14.00, må lande på andre flyplasser.

STENGT: Rullebanen på Oslo lufthavn er stengt frem til klokken 14.00. Foto: Sofie Prestegård / TV 2

Brannvesenet med oppfordring

Brannvesenet i Øst ber på X bilister om å kjøre forsiktig.

– Brannvesenet er ute på flere trafikkulykker i distriktet vårt, skriver 110-sentralen i Øst.



– Det meldes om glatte veier og mye sørpe i veibanen, skriver brannvesenet videre.



Liten kuling på Blindern

Vakthavende meteorolog Ina Ynnesdal i StormGeo sier til TV 2 at det blåser uvanlig mye i hovedstaden lørdag formiddag.

– Det er 12 meter per sekund, altså liten kuling på Blindern i Oslo. I Ytre Oslofjorden er det stiv kuling. Det er ganske mye for å være i Oslo. Det skjer ikke så ofte, og da kan det være fare for trefall, sier Ynnesdal.

Også for Sporveien har været skapt problemer etter at et tre falt i trikkeskinnene mellom Gulleråsen og Vettakollen. Det er derfor buss for bane fra Majorstuen.

Men problemene stoppet ikke der. Sporveien melder litt senere at bussen har kjørt seg fast på Holmenkollen.

– De sperrer veien for maxi-taxiene som skulle kjørt videre mot Frognerseteren. Vi venter på bergingsbil. Dette medfører at det ikke går flere busser mot Holmenkollen inntil vider, skriver Sporveien.

Vil bedre seg utover dagen

Meteorologen snøværet på Østlandet vil gi seg gradvis utover ettermiddagen og kvelden.

– Nedbøren og vinden vil gi seg gradvis ettersom lavtrykket som har kommet fra vest beveger seg østover inn mot Sverige.

VIL AVTA: Meteorolog Ina Ynnesdal forteller at snøværet vil avta utover dagen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Da vil det bli klarvær ganske raskt etterpå. Temperaturen vil gå ned ganske fort i løpet av natten.

Hun sier søndagen på Østlandet begynner fint med lite skyer, før det kommer et nytt skydekke fra vest, men det er ikke meldt nedbør.