Har gransket hele slekta til Vassbakk

TILTALT: Johny Vassbakk nekter for at han noen gang har møtt Birgitte Tengs. Det tror ikke påtalemyndigheten på. Foto: Privat

Det forteller statsadvokat Thale Thomseth i aktoratets innledningsforedrag mandag.

Politiet fikk i mars 2019 den overraskende meldingen om at nye DNA-undersøkelser hadde ført til en knytning mellom Vassbakk og en sporprøve fra åstedet.

I halvannet år etterforsket politiet saken i all hemmelighet, før de i september 2021 pågrep 52-åringen i en koordinert politiaksjon.

Til tross for omfattende etterforskning er DNA-beviset fremdeles helt avgjørende i den omfattende drapssaken.



Dette er Tengs-saken:

Funnet i blodflekk

For Vassbakk, som hele tiden har nektet enhver befatning med drapet, blir det viktig å vise at DNA-sporet kan forklares på en annen måte enn at det ble avsatt i forbindelse med drapet.

Forsvarerne vil særlig være opptatte av mulig DNA-smitte, som ofte forekommer i straffesaker.

Samtidig har politiet hatt store utfordringer med å fastslå at DNA-funnet med sikkerhet kan knyttes til Vassbakk.

Funnet er ifølge politiet gjort i en blodflekk som inneholder Birgitte Tengs' eget blod.

Aktor Thomseth forteller at funnet er en såkalt Y-profil. Det er kun menn som har Y-DNA, og i utgangspunktet har alle menn i samme slektslinje samme Y-profil.

– Dette innebærer at de ikke kan knyttes til enkeltindivider. Unntak forekommer imidlertid hvis det forekommer en mutasjon, sier Thomseth.

Og akkurat dét er tilfelle i denne saken.

Nye undersøkelser gjort av DNA-funnet viser at det har en mutasjon, slik at det er mindre sannsynlig at det kan stamme fra andre menn i Vassbakks slekt.

Dette er Tengs-saken * 17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy 6. mai 1995. Hun var blitt tatt kvelertak på og blitt utsatt for massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført. * Drapsofferets fetter ble to år etterpå pågrepet og senere tiltalt for drapet. Han ble dømt i Karmsund herredsrett (tingretten), men frikjent for straff i Gulating lagmannsrett i 1998. I en sivil straffesak ble han dagen etter frifinnelsen kjent skyldig og dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs' foreldre. * 1. september i fjor pågrep politiet en mann i 50-årene på Haugalandet og siktet ham for drapet på Birgitte. Mannen siktes også for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Denne siste siktelsen frafaller politiet 31. oktober i år. * Nye undersøkelser av DNA-materiale i den 27 år gamle saken peker mot 52-åringen. * 17. oktober i år offentliggjøres tiltalen mot 52-åringen. Den er tatt ut av statsadvokat Nina Grande og lyder på drap etter den gamle straffeloven av 1902, og at det foreligger skjerpende omstendigheter. De skjerpende omstendighetene er foruten den massive volden offeret ble utsatt for, også en voldtekt. * 31. oktober frafaller politiet siktelsen om drap på Tina Jørgensen. * 4. november frifinner Agder lagmannsrett fetteren til Birgitte Tengs i erstatningssaken. * Rettssaken mot 52-åringen starter i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund mandag 7. november * Det er satt av åtte uker til rettssaken. * Den tiltalte 52-åringen har hele tiden opprettholdt at han nekter straffskyld. Kilde: NTB

Har hentet 40 prøver

Helt sikre har politiet likevel ikke kunnet være, og de har derfor hentet inn 40 referanseprøver fra menn i slekta hans.

– Jo fjernere de er i ens slekt, jo mindre sannsynlig er det at det er samme eier av Y-profilen, forklarer Thomseth.

I RETTEN: Johny Vassbakk skal de neste åtte ukene forsvare seg mot anklagene. Rettstegning: Ane Hem / NTB

Undersøkelser i på institutt i Nederland påviste i januar i år at Vassbaks far og to brødre kan utelukkes i forbindelse med DNA-funnet.

Politiet har kontaktet en DNA-ekspert i Aalborg, som har utviklet en matematisk modell. Han har simulert sannsynligheten for hvor mange menn som kan ha samme Y-profil som Vassbakk.

– Han konkluderer med at det i 90 prosent av tilfellene vil det finnes én person. I 95 vil det være tre personer eller færre. Og i 99 prosent vil det være 20 eller færre, sier Thomseth.

Med andre ord mener aktoratet det er godt dokumentert at funnet må stamme fra Johny Vassbakk.

AKTOR: Statsadvokat Thale Thomseth. Foto: Frode Sunde / TV 2

Likevel har de igangsatt et stort slektsgranskningsprosjekt. Der har de avdekket at de aller fleste menn i Vassbakks slektslinje ikke har tilknytning til Karmøy.

Alle de 40 personene som det likevel er hentet referanseprøver fra, er utelukket i saken fordi de har en annen Y-profil enn Vassbakk.

Personer som har flyttet fra Norge, er ikke sjekket ut.

Aktor: Blodige fingre

Politiet har ikke lyktes med å fastslå hva slags type DNA Y-kromosomet stammer fra. Thomseth opplyser at markøren er testet for sæd, uten utslag.

FORSVARET: Advokatkollegene Stian Bråstein og Stian Kristensen forsvarer Johny Vassbakk. Foto: Frode Sunde / TV 2

Aktoratet anfører dermed overfor retten at DNA-et enten stammer fra spytt eller såkalt epitel.

Epitelceller er en fellesbetegnelse på celler som vi finner på kroppsoverflater eller i kjertler, for eksempel hudceller.

De mener også at det ble avsatt med blodige fingre.

Tiltalte Vassbakk kom inn i rettssalen tre minutter før retten ble satt mandag morgen. Han er kledd i en grå hettegenser og hilste på de ulike aktørene i retten.

På spørsmål fra dommeren nektet han, som ventet, straffskyld for det han er tiltalt for. «Ikke skyldig», sa han tydelig.

Det er satt av åtte uker rettssaken.