Har gjort flere beslag: – Svært alvorlig

OSLO TINGRETT (TV 2): Kvinnen som er siktet for et drap på Grünerløkka søndag kveld, godtar fire uker i politiets varetekt.

Politiet etterforsker drapssaken på Grünerløkka i Oslo med full styrke. Sentralt står forklaringen til kvinnen som er siktet for å ha drept en mann i 20-årene.

– Hun har foreløpig kun gitt en innledende forklaring, utover at hun knytter seg til hendelsen, sier politiadvokat Ida Fengsrud til TV 2.



Hun opplyser at politiet har gjort en rekke beslag, uten at hun vil gå inn på hva disse består av.

POLITIADVOKAT: Ida Fengsrud representerer påtalemyndigheten i saken. Hun ba mandag om at siktede fengsles i fire uker. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV2

– Vi jobber med beslagene som er gjort. Det er også gjort krimtekniske undersøkelser, vi har innhentet elektroniske spor og vi foretar ytterligere vitneavhør. Vi ønsker også å snakke med siktede igjen og det er naturlig å se på videobevis i en sak som dette, sier politijuristen.

Godtar varetekt

Klokken 15 på mandag ble siktede fremstilt for fengsling i sal 128 i Oslo tingrett.

– Vi har bedt om fire uker med brev- og besøksforbud, sier Fengsrud.

Siktede har samtykket til fengsling og spørsmålet blir behandlet som såkalt kontorforretning.

ÅSTED: Søndag var politiet på åstedet med store styrker. Foto: Lise Åserud / NTB

Det vil si at partene ikke møtes fysisk i retten, men at dommeren skriver ut en kjennelse basert på sakens opplysninger.

– Hun har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, sier politiadvokaten.

Knytter seg til handlingen

Mannen i 20-årene ble funnet med blødende skader og senere erklært død i en trappeoppgang på Grünerløkka søndag kveld.



– Var han allerede død da politiet kom til stedet?

– Han ble erklært død noe senere, sier Fengsrud.

– Fikk politiet anledning til å snakke med avdøde?

– Vi har ikke fått noe forklaring fra avdøde, hans tilstand tilsa at det ikke var mulig å snakke med ham.

Mange ble vitne til at siktede ble pågrepet og ført inn i en politibil. Natt til mandag satt kvinnen i et flere timer langt avhør med politiet.

– Var det øyenvitner til selve hendelsen?

– Det er noe etterforskningen vil vise etter hvert som den går frem, men vi har per nå ikke opplysninger om at det skal ha vært andre til stede.

Kvinnens forsvarer, advokat Kai Vaag, vil foreløpig ikke si noe om hva kvinnen har forklart, utover å bekrefte at kvinnen har knyttet seg til handlingen, slik politiet har opplyst i en pressemelding.

Politiet: Ikke tilfeldig

Politiet mener handlingen ikke fremstår som tilfeldig.

De opplyser at det er en form for relasjon mellom siktede og avdøde, uten at de ønsker å utdype dette på nåværende tidspunkt.

– Utover at de har en relasjon så er det for tidlig for oss å si noe nærmere om den, sier Fengsrud.

FRAKTES VEKK: Søndag kveld ble avdøde fraktet vekk fra åstedet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Avdøde er ikke sikkert identifisert, men politiet mener altså vedkommende er en mann i 20-årene.

Pårørende er varslet, med forbehold om at mannens identitet ikke er fastslått med sikkerhet. Politiet opplyser at det sannsynligvis vil bli oppnevnt en bistandsadvokat for de etterlatte på tirsdag.

– Det er ingenting som tyder på at andre er involvert i hendelsen. Vi har en formening om hendelsesforløpet, uten at vi kan gå noe nærmere inn på dette, sier Anne Alræk Solem, leder for Oslo-poltiets drapsseksjon.