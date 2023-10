Har gjemt én million kroner i skogen

Denne uken har app-selskapet «Horde» fra Bergen gjemt 1.078.218 kroner på et hemmelig sted i Norge.

Summen tilsvarer antallet personer med rentebærende forbruksgjeld i Norge, ifølge selskapet.



I en TikTok-video publisert tirsdag, som i skrivende stund har over 300.000 visninger, bruker de følgende slagord:

– Jakten på gjeldsfrihet begynner nå.

HELE BUDSJETTET: Alf Gunnar Andersen i Horde sier at de ville bruke markedsføringsbudsjettet på å bedre økonomien til en heldig vinner. Foto: Horde.

Alf Gunnar Andersen, grunnleggeren av Horde-appen, sier at de har brukt hele markedsføringsbudsjettet sitt på det oppsiktsvekkende PR-stuntet.

– I stedet for å bruke pengene på annonser på Facebook og Instagram, ville vi heller gi brukerne våre økonomiske goder, sier Andersen.



Han forteller at stuntet har vært planlagt en liten stund gjennom et eksternt team som har tatt seg av mesteparten av detaljene.

– Vi synes det utradisjonelle er gøy, sier Andersen.

Berømmer stuntet

Kåre Skallerud, professor i markedsføring og instituttleder ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Tromsø, synes ideen er original og morsom.



– Stuntet treffer mange som er villige til å gå langt og bokstavelig over stokk og stein for disse pengene. «Cash is king» sier vi jo, og dette viser at det er stor grad av sannhet i det. Stuntet ligner på et lotteri.

CASH IS KING: Kåre Skallerud sier han ikke kommer på noen lignende stunt i Norge. Foto: UIT.

Skallerud sier selskapet vil få en tydelig stor avkastning i form av oppmerksomhet på denne investeringen.

– Risikoen er at pengene med stor grad av sannsynlighet er plassert ikke så langt fra deres kontoradresse, og dermed kan mange i resten av landet bli skuffet når det etter hvert viser seg at de aldri egentlig var en del av konkurransen, sier professoren.

Det kan dessuten bli vanskelig etter stuntet er over å konvertere deltakere til å bli kunder, som er selskapets ultimate mål, ifølge Skallerud.

Stort engasjement

Andersen forteller at de nærmest har blitt nedringt siden skattejakten begynte.

Onsdag kveld er Horde-appen på førsteplass av alle gratisapper som man kan laste ned i App store.



– Vi synes det er gøy at folk er så engasjert og ivrige etter å finne pengepremien, men ingen av oss i Horde vet nøyaktig hvor premien er gjemt, det er det noen eksterne som har tatt seg av, sier Andersen.

Hint til hvor «skatten» er gjemt publiseres jevnlig på tre kanaler: Horde-appen, nyhetsbrevet som sendes ut med jevne mellomrom og ai-verktøyet Horde pluss.

– Hvilket ekstra hint har du til de som er ute og leter etter pengepremien, Andersen?

– Dersom du nøye studerer fauna og dyreliv, er det mange områder du kan utelukke basert på de hintene og bildene vi har gitt ut, avslutter Andersen.