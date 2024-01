Har funnet levninger og blodspor

HAMAR POLITISTASJON (TV 2): Politiet har funnet blodspor og levninger på gården. En kvinne er siktet for medvirkning til drap.

– Vi har funnet spor av blod fra den savnende 30-åringen på eiendommen. . Det er også funnet levninger, sier politiinspektør Liv Hilde Nytrøen i en pressekonferanse lørdag formiddag.

De foreløpige undersøkelsene viser at funnene er levninger fra et menneske, men politiet sier det vil ta rundt en uke før de får svar på om levningene stammer fra den savnede mannen.

– Det vil foretas nye avhør innhenting av digitale spor og annen informasjon for å avklare eller forsøke å avklare hvor den savnede 30-åringen oppholdt seg den siste tiden og hva som har skjedd med han.

Arbeidet starter for fullt over helgen.

Det var tidligere denne uken at en kvinne ble siktet for medvirkning til frihetsberøvelse, i forbindelse med at en mann i 30-årene ble meldt savnet 12. januar.

Nå er siktelsen endret til medvirkning til drap.

Fredag ble kvinnen varetektsfengslet i fire uker, samtidig som politiet opplyste overfor TV 2 at de har opplysninger om at den savnende mannen har gitt livstegn fra seg på to datoer i januar.



Da den første siktelsen ble kjent nektet kvinnen straffskyld og begjærte seg løslatt. Det er ikke kjent hvordan kvinner stiller seg til den nye siktelsen.

Funn på gården

Politiinspektør Liv Hilde Nytrøen fortalte tidligere til TV 2 at de har gjort funn på gården.

Da ville hun ikke gå inn på hva de hadde funnet.

– Men det jeg kan si er at vi har gjort funn som er sendt inn til Kripos for analyse, som vi venter på svar på de nærmeste dagene. Som vi håper vi vil gi oss nærmere informasjon om savnede, sa Nytrøen til TV 2.

Videre opplyste politiinspektøren at de ikke har sikret mobilen til den savnende, men:

– Vi har ikke den fysiske mobilen til den savnede, men vi har sikret oss teledata.

Sist sett på nyttårsaften

Nytrøen har også uttalt at de nå har fått flere opplysninger om at mannen ble sist sett på nyttårsaften.

Han ble da sett på gården til kvinnen, ifølge Nytrøen.

– Politiet har også fått opplysninger om at mannen skal ha gitt fra seg livstegn på to ulike datoer tidlig i januar. Disse opplysningene skal verifiseres, sa Nytrøen til TV 2.

