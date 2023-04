Dobbeltdrapet på Otta:

– Han drepte to mennesker og han likte det, forklarte overlege Arne Rostad Raknerud ved Reinsvoll psykiatriske sykehus da han vitnet i saken mot den psykisk syke 46-åringen som drepte ekteparet Herma (83) og Odd (88) Gjetsund på Otta 1. august i fjor.

– Som vi ser det nå vil han aldri bli frisk, sier overlegen i retten på videolink fra Reinsvoll psykiatriske sykehus.

Han undersøkte 46-åringen dagen etter drapene. Han har også fulgt den nå drapstiltalte mannen siden han utviklet sykdommen paranoid schizofreni i 17-18-års alderen.

Overlegen forteller for retten at mannen etter dobbeltdrapet har beskrevet en tilfredsstillelse da han drepte.

– Han snakker om dette som om han snakker om gårsdagens middag. Han sier til meg at han er redd for at dette skal skje igjen.

UNDERSØKER ÅSTEDET: Kriminalteknikere fra Innlandet politidistrikt undersøker åstedet for dobbeltdrapet. Foto: Lars Bryhn Nyland / TV 2

Har hatt drapstanker i 30 år

Fredag fortalte 46-åringen selv til retten at han før drapene hadde kommanderende tanker om å måtte drepe noen.

Overlegen forteller at tiltalte har snakket om at han har vært redd for samme type tanker og handlinger allerede for 30 år siden.

– Da vurderte vi dette mer som tvangstanker enn at han kom til å gjøre det. At en person som har gått 30 år med sånne tanker skal gå hen å gjøre det, er vanskelig å forutse, mener han.

– Men etter 1. august har han vist at han faktisk er i stand til å gjøre dette, han likte det han gjorde og han sier han er redd for å gjøre det igjen.

– Har fått smaken på å drepe

Raknerud sier tiltalte fortsatt har tanker om å drepe. Overlegen forteller at på rettssakens første dag, da 46-åringen måtte forlate rettssalen og fraktes til Reinsvoll psykiatriske sykehus på grunn av at sinnstilstanden hans endret seg, gikk den tiltalte til angrep på ham.

– Han prøvde å ta kvelertak på meg på torsdag og han sier at han ønsker å drepe aktor, sier Raknerud.

– Han har fått smaken på å drepe og han vil gjøre det igjen.

– Det setter ham i en særdeles høy faregruppe på at han kan gjøre det igjen.

VURDERER TILREGNELIGHET: Rettspsykiatrisk sakkyndige Terje Tørrissen og Monica Flermoen skal vurdere 46-åringens strafferettslige tilregnelighet. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Overlegen er klar på at det tryggeste for samfunnet vil være at han blir underlagt en dom på psykisk helsevern.

Han nevner også to tidligere episoder hvor 46-åringen nesten drepte noen. Ved en av episodene tok han kvelertak på en annen kvinnelig pasient.

– Hun var helt sikker på at hun skulle dø, sier Raknerud.



Var grei og samarbeidsvillig

46-åringens tidligere behandler, nå pensjonert psykiater Nils Gabriel Homb og to av de psykiatriske sykepleierne som hadde mest å gjøre med ham på Otta, forteller at de i årene før drapene opplevde mannen som grei og samarbeidsvillig.



– Han hadde ingen voldsadferd fram til dette skjedde, sier Homb.

– Det er en av faktorene som teller mye når man skal vurdere voldsrisiko.

Derfor vurderte de heller ikke 46-åringen til å utgjøre noen fare for andre.



RETTSSAK: Bistandsadvokat Øystein Skurdal og statsadvokat Thorbjørn Klundseter i diskusjon med 46-åringens forsvarer, Anders Gustav Bjørnsen. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Når han hadde vært syk så lenge, kan det hende at vi slappet litt for mye av når det gjelder voldsrisikoen. Det blir etterpåklokskap, men vi får lære av det og.

Nils Gabriel Homb gikk av med pensjon bare en måned før drapene skjedde.

– Jeg har myrdet to mennesker

I dag vitnet også naboen, Torbjørn Olsen som drapsdagen akkurat hadde parkert bilen etter å ha vært i butikken da han plutselig så 46-åringen komme ut fra det drepte ekteparets leilighet. Olsen anslår at han da var rundt 12 meter unna den tiltalte. Han kunne tydelig se at han var rød over store deler av klærne.

– Jeg tenkte i all verden, har du tømt over deg maling? sier Olsen fra Vitneboksen i tingretten i Lilleammer.

– Da skrek han, «jeg har myrdet to mennesker her inne».

– I all verden, hva er det du sier, har du myrdet to mennesker?

Olsen skriker så til ham at han skal gå bakover.

– Da tok han kniven vekk fra meg, da.

CARPORT: Her parkerte naboen før han konfronterte 46-åringen like etter drapene Foto: Lars Bryhn Nyland / TV 2

Så roper han til 46-åringen at han skal gå forbi ham på den smale gangvegen mellom husene og gå inn i sin egen leilighet.

– Jeg skrek til ham, kom deg inn igjen i leiligheten. Og så gjorde han det.

– Hvordan opplever du situasjonen når han sier han har myrdet to personer, spør statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

– Det er sjokk, selvfølgelig. Jeg fikk styrke, jeg følte meg ganske klar, sier Olsen.

Deretter gikk Olsen inn døra til det drepte ekteparet for å se om det var noen som trengte hjelp.

– Jeg tenkte, jeg må bare se inn til dem. Jeg klarer ikke å gå uten å se om de lever.

Synet som møter ham får ham til å konkludere med at her er det ikke håp om liv og han ringer politiet mens han beveger seg i sikkerhet bort fra 46-åringen.

Spilte klassisk musikk

De to første politibetjentene som kom til stedet fortalte i retten mandag at de oppdaget tiltalte som sto på en veranda og kikket litt ut. De forteller at han var tilsølt med blod. De kommanderer ham til å legge seg ned på magen og setter på ham håndjern. Politibetjentene reagerer på at 46-åringens mobiltelefon, som nå ligger på asfalten, spiller klassisk musikk.

De berømmer naboen Torbjørn Olsen som på det tidspunktet har kommet tilbake og peker politiet i retning av åstedet.

– Torbjørn Olsen var helt klart oppskaket, men han klarte enkelt og tydelig å peke ut at her er det.

Strafferettslig utilregnelig

Det var opprinnelig satt av fem dager til rettssaken mot 46-åringen. Men nå ligger det an til at forsvarer, bistandsadvokat og statsadvokat kan gjøre sine avsluttende prosedyrer allerede tirsdag, én dag før tiden.

UTILREGNELIG: De etterlattes bistandsadvokat, Øystein Skurdal og statsadvokat Thorbjørn Klundseter ved Hedmark og Oppland Statsadvokatembeter er enige om at 46-åringen var strafferettslig utilregnelig da han begikk drapene. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Det er bred enighet om at 46-åringen var strafferettslig utilregnelig på grunn av sterkt avvikende sinnstilstand under drapene og derfor ikke kan dømmes til fengsel.

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter har varslet at han vil legge ned påstand om at 46-åringen skal dømmes til tvungent psykisk helsevern for å beskytte samfunnet mot nye lignende straffbare forhold fra tiltalte.