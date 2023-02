Før jul kjørte en rekke butikkjeder omfattende kampanjer for å få solgt unna deler av lageret.

Men fremdeles sitter sportsbutikkene likevel igjen med altfor mange varer på lageret – til tross for at nordmenn valfartet til sportsbutikkene under pandemien.

– Sportsbransjen har fått seg en trøkk i trynet når salget ikke går opp lenger, sier økonom og varehandelsekspert Odd Gisholt til TV 2.

Han venter en heftig priskrig på varer når butikkene nå blir nødt til å kutte ned på lagrene.

– Når folk allerede har nok skøyter, ski og sportsutstyr for øvrig, så er det bare pris butikkene kan spille på, sier Gisholt.

PRISKRIG: Varehandelsekspert Odd Gisholt har lang fartstid i bransjen, og mener kjedene vil kjempe hardt om kundene på sport- og fritidsmarkedet fremover. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Slik kan du gjøre et kupp

Onsdag skrev Nettavisen at sportsgiganten XXL har et lager som er over 500 millioner kroner for mye. Dette er penger de vil frigjøre.

XXL er ikke alene om å ha for mange varer, og flere av butikkjedene mener langvarige leveringsproblemer er hovedårsaken.

– Varer som eksempelvis ble kjøpt for å selges ut våren 2022, kom ikke før høsten 2022, sier administrerende direktør Ole Henrik Skirstad i Sport Holding til TV 2.

Sport Holding eier blant annet Sport 1, Anton Sport og Intersport.

KONKURRENT: Intersport, Sport 1 og Anton Sport er blant XXL sine største konkurrenter på markedet. Foto: Frode Sunde / TV 2

På grunn av forsinkelsen måtte de kjøpe inn enda flere sesongbaserte varer for å få nok av dem i tide. Derfor sitter kjedene med flere av fjorårets produkter enn vanlig, idet vi nærmer oss vårsesongen.

Om du velger disse i stedet for årets modeller, kan det være penger å spare, mener Gisholt.

– Den eneste måten å selge dem på, er billigere, sier han.

Er du for eksempel på jakt etter en ny sykkel, kan det være kupp å finne fremover.

– Nå blir det store spørsmålet, hvem som har mange sykler på lager, og vinner sykkelslaget. Jeg tror det kommer til å bli veldig mange gunstige priser på sykler fremover nå, sier Gisholt.

SYKLER: Sykler er blant varene XXL har for mye av. Varehandelsekspert Odd Gisholt spår heftig konkurranse om sykkelkundene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Venter priskrig

Gisholt mener det også vil bli hard konkurranse om å få solgt unna de typiske vintervarene, før sesongen er over.

– Hvis man brenner inne med store lagre med ski, for eksempel, så vil det være vanskelig å få solgt det fremover mot våren og sommeren, sier Gisholt.

– Forbrukerne får mange gode tilbud fremover, spår han.

Han tror kjedene i stor grad vil følge hverandre for å være konkurransedyktige. De mindre sportsbutikkene kan dermed komme til å skille seg ut, om de ikke blir med på priskjøret.

– Men de små har andre fordeler, der spiller ofte service en stor rolle, og de vil nok kunne gli unna dette prispresset, sier Gisholt.

Han mener bransjen har blitt litt overoptimistisk i pandemiens «gullalder».

– I pandemien gikk det veldig bra, og en del kjeder trodde at alt bare gikk til himmels, men det har det vist seg at de ikke gjør, sier han.

PRISKRIG: Vintervarene må selges før våren kommer. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

«Aggressive» kampanjer

XXL har allerede varslet «aggressive» kampanjer på enkeltprodukter de vil bli kvitt.

– Akkurat nå gjennomfører vi den største salgskampanjen på tre år der varer for 500 millioner kroner skal bort. For kundene betyr dette ekstraordinært gode tilbud på en rekke varer, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Nyheim i XXL til TV 2.

Han sier kjeden har solgt 60.000 par sko, 15.000 racketer og 2000 tredemøller siden kampanjen startet forrige mandag.

KAMPANJE: XXL har gått hardt ut i forsøk på å krympe lageret. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Konkurrentene er imidlertid hemmelighetsfulle på om de følger etter.

– Vi får la de gjøre det, sette ned i prisene, i enkelte tilfeller, og i andre velger vi kanskje å følge konkurransen, sier Skirstad i Sport Holding.

Av konkurransehensyn kan han ikke gå nærmere inn på hvilke produkter de vil sette ned prisen på.

– Har dere overvurdert folks kjøpeevne?

– Det er forsinkelser som har medført at vi har fått varer inn for sent, og i påvente av varer har vi kjøpt inn mer. Så summen av varer vi har kjøpt har da blitt for høy, sier Skirstad.

– Jeg tror alle har vært forberedt på at man skal tilbake til mer normale tider, sier han.

Advarer

Selv om det på kort sikt vil glede kundene at butikkene må selge til rabatterte priser, advarer Forbrukerrådet om at det kan være et faretegn på lengre sikt.

– Isolert sett er det en fordel for forbrukerne, fordi man får billigere produkter, men det er ikke ideelt for bransjen som sitter inne med varer de kanskje ikke får kvittet seg med, sier fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet til TV 2.

ADVARER: Fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet advarer om dårligere konkurranse på sikt, om sportsbutikkene selger unna varer for billig. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Om det i verste fall fører til at butikker ikke klarer seg, vil det være alvorlig for konkurransen i markedet.

XXL tapte eksempelvis 236 millioner på driften i årets fjerde kvartal, og fikk et underskudd før skatt på 488 millioner kroner.

– Jeg er usikker på om det er lønnsomt for forbrukeren på sikt, fordi vi vil ha sunne butikker og sunn økonomi også i næringslivet, sier Kasland.