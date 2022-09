Har fått drapstrusler: – Norge er litt bøllete

DRAPSTRUSLER: Durek Verrett forteller at han opplever både rasisme og drapstrusler i Norge. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Det har vært flere kontroverser rundt forholdet til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, spesielt rundt Verretts virke som sjaman.

Verrett har tidligere hevdet at deler av kritikken mot ham kommer av rasisme, og at folk ikke vil ha en svart mann inn i kongefamilien.

I et eksklusivt intervju med TV 2 forteller han om hvordan han har kjent på rasisme i Norge, og hvordan han mener pressen bygger opp under et feilaktig inntrykk av ham.

«Dra tilbake til Afrika»

Etter at prinsessen og Verrett annonserte at de var et par i 2019, har Verrett besøkt Norge flere ganger.

Verrett forteller om en blandet mottakelse i Norge, med både rasisme og drapstrusler.

Han nevner utsagn som «dra tilbake til Afrika, ape», «ingen vil ha en svart mann i kongefamilien», «jeg håper du får koronavirus og dør en forferdelig død» og «jeg skal skyte deg på bryllupsdagen din».

RASISME: Durek Verrett forteller om stygge meldinger, blant annet med rasistisk innhold. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Det er ikke hyggelig. Det er ikke å ønske noen velkommen inn i landet ditt. Du bare tar det du leser og tar avgjørelser om hvem jeg er, sier Verrett til TV 2.

– Du kjenner ikke hjertet mitt og dybden i kjærligheten min for folk, fortsetter han.

På spørsmål om han tror det er hudfargen hans eller hans kontroversielle rolle som sjaman som folk flest reagerer på, svarer han at han mener det er begge deler.

– Har hele spekteret

Prinsesse Märtha Louise sier hun også har fått drapstrusler fordi hun er sammen med Verrett, og at hun har fått erfare rasisme på nært hold.

– Er du enig i at det norske folk ikke vil se en svart mann i kongefamilien?

– Jeg mener at jeg som hvit person ikke kan avgjøre hva som er rasisme eller ikke, fordi det er systematisk rasisme i aksjon. Hvis Durek føler det sånn, så er det hvordan det er, sier prinsessen til TV 2.

DRAPSTRUSLER: Prinsesse Märtha Louise sier hun har fått drapstrusler på grunn av forholdet til Durek Verrett. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Når vi har hvit hud, har vi ingen anelse. Vi vet ikke hva som skjer. Jeg har sett meldingene han får. Men jeg har også sett hyggelige møter på gata, så vi har hele spekteret i Norge som alle andre steder, fortsetter hun.

Stoppes på gata

På den andre siden forteller Verrett nemlig om nordmenn som også har tatt ham godt imot.

– Jeg var på en restaurant i går kveld, og hele restauranten sa «herregud, vi elsker podcasten din», «vi elsker boka di» og «vi elsker alt du gjør», sier Verrett.

Han forteller at han snakker med folk på gata som sier de sliter med å uttrykke seg selv på grunn av janteloven.

– De føler at styrken jeg viser med å være med Märtha, og å være i denne kulturen, gir dem håp om at de kan ha den styrken til å stå opp mot denne motgangen.

HYGGELIGE MØTER: Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise forteller også om hyggelige møter med nordmenn på gata. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Kritiserer norsk presse

Verrett mener norsk presse har bidratt til å skape et feil inntrykk av ham i befolkningen.

– Jeg føler pressen har tatt det de vil uten å spørre meg om ting og komme mer i dybden på hva jeg gjør. De tar noe og drar inn en doktor eller politiker for å lage en sak. Det viser at du ikke vil vite, men bare lage drama, sier Verrett.

Han forteller at han synes Norge er litt «bøllete».

– I Amerika mener vi folk er bøller når de bare kritiserer og angriper uten å bli kjent med noen. Det viser at du ikke har evnen til å ta deg tid til å bli kjent med noen, sier Verrett.

– Kan du forstå at for mange er tingene du sier litt «crazy»?

– Jeg tror dere tror det er «crazy», fordi dere ikke kjenner spiritualitet. Hvis alt jeg forstod var den medisinske verden og jeg hørte noen si dette, ville jeg også sagt «herregud, de er gale», svarer Verrett.