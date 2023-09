Har du sett denne snus-detaljen?

Hvis du trodde tobakk under leppa var et fenomen fra vår moderne tid, må du tro om igjen.

Fredag kom snus for alvor i søkelyset igjen, etter at FHI, Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt meldte at leppetobakken er langt mer kreftfremkallende enn først antatt.

– Resultatene som er mest alarmerende og tydelige, er at snus kan gi tre ganger økt risiko for spiserørskreft og dobbelt så høy risiko for kreft i bukspyttkjertelen, sa lege og forsker Bendik Brinchmann.

Med forbehold om at studien stemmer, er det er altså først i våre dager man avdekker de virkelige farene med snus.

Det, etter at nytelsesproduktet har eksistert i flere hundre år her til lands.

Snusdåse i gull

Har du for eksempel sett nøye på det ikoniske «Eidsvold 1814»-maleriet av Oscar Wergeland, der kunstneren portretterte forsamlingen som vedtok Norges grunnlov?

Helt nede til høyre kan man nemlig skimte amtmannen Claus Bendeke bake seg en pris fra snusdåsen sin i gull.

VERDIFULLE: De gullforgylte snusdåsene til medlemmene av Eidsvoll-forsamlingen er i dag å anse som kunstskatter. Foto: Oscar Wergeland

– Snus var populært på den perioden! Denne typen tobakk kom først til landet på midten av 1700-tallet, og ble stadig mer populær sammen med andre nytelsesprodukter som kaffe og kakao, sier kunsthistoriker Geir Thomas Risåsen.

Han er konservator ved Norsk Folkemuseum, og forfatter av boken «Eidsvollbygningen - Historien rom for rom».

– De snusdåsene i gull, som man kan skimte på maleriet, er kunstskatter og verdifulle samleobjekter. Den gang ble snus inntatt av både kvinner og menn i de øverste sosiale lag, men som pulver.

Det var altså ikke den samme pose- eller bakesnusen som man har i dag.

POSER: Snusen i gamle dager var noe helt annet enn posene som er standard nå. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Gradvis endring

Snus som tobakksprodukt ble likevel mindre populært utover 1900-tallet, i takt med at sigaretten gjorde sitt inntog under første verdenskrig.

Mot slutten av 1920-tallet røykte utrolig nok hele 60 prosent av alle menn i Norge, og denne andelen holdt seg stabil i minst 40 år.

Særlig de siste tjue årene har snusen virkelig gjort comeback under folk sine overlepper. Det er også grunnen til at helsemyndighetene har intensivert forskningen rundt helsefarene med tobakksproduktet.

Fredagens nyhet om rapporten fra FHI, STAMI og Kreftregisteret skapte bølger i norske medier.

Det er likevel verdt å merke seg at sjansene for sykdom fortsatt er små. FHI-forsker Tord Vedøy sa til NTB at rapporten består av gamle, og små tall.

Rent konkret viser sammenfatningen av studien at faren for spiserørskreft tredobles fra 0.016 prosent til 0.055 prosent, mens kreft i bukspyttkjertelen dobles fra 0.072 til 0.15.

Brinchmann sier de registrerte økt kreftfare jo mer folk snuste.

– Jeg tror de fleste i Norge kan gjøre gode valg hvis de blir informert. Vi observerer funnene og formidler dette, for det har kanskje ikke vært nok fokus på farene i media. Det bør vi ha, med en så eksplosiv økning i snusbruken, sier forskeren.

ADVARER: Lege og forsker Bendik Brinchmann utenfor Statens arbeidsmiljøinstitutt. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

«Snusleppa»: – Vil fortsette



Flere av snuserne TV 2 har snakket med er ikke skremt av studien, og influenseren «Snusleppa» sier det er mye som er skadelig i dag, uten at man bryr seg nevneverdig om det.

– Jeg ser på det som skremselspropaganda, og vil fortsette å snuse til de endrer fra at det kan være farlig til at det faktisk er farlig på snusboksen, sier han til TV 2.



– Jeg tar meg heller en snus enn en halvliter Coca-Cola, for det vet man er skadelig, sier han.

Uthaug er blant annet kjent for å teste ulike typer snus for sine 154.000 følgere på TikTok. Det har han ingen planer om å slutte med



Lever av tobakk

TV 2 besøkte en av Norges virkelig gamle tobakksforretninger, for å høre hva de tenker om studien.

Sørensen Tobakk i Bergen har solgt sigaretter siden starten av 1900-tallet. Daglig leder Arnstein Hågensen stusser ikke over konklusjonene i rapporten.

– At snus kan være farlig er ikke overraskende. Jeg synes likevel folk må få være fri til å bestemme hva de ønsker å putte i seg. Vi selger også nikotinfri snus hvis det er tobakken som er problemet, sier han.

SPESIALFORRETNING: Daglig leder Arnstein Hågensen driver Sørensen Tobakk i Bergen. Butikken har holdt stand i 118 år. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Hågensen viser oss rundt i butikken, og åpner skap på skap med snusbokser av merker som er langt sterkere enn de man får på vanlige butikker.

– Sigarett-salget falt jo etter at helsekonsekvensene ble kjent. Frykter du at bedriften skal være i fare hvis snus også får samme status som vanlig røyk?

– Butikken har vært her i 118 år. Hvis det er lov å røyke og snuse de neste 118 årene, så tror jeg butikken fortsatt vil være her, sier han.

DRIVER: Daglig leder Arnstein Hågensen i Sørensen Tobakk sier han ennå ikke har fått noen spørsmål fra kunder rundt farene med snus. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Litt krise, da

Flere av de vi treffer på gata i Bergen er litt mer skremt av FHI-studien.

– Oi, det er jo litt krise, da. Men da er det jo bra at jeg har sluttet, sier Sofia Louis Macsali.

Andreas Augustinius sier han har en langsiktig plan om å trappe ned.

– Jeg vet det ikke er bra. Det er jo et mål å slutte med snus, men kanskje ikke med det første. Det gir meg stor glede, da.

Frida Gitter snuser, men ønsker å slutte.

– Jeg har lest om denne studien, og det er ikke bra. Den er grunnen til at jeg prøver å trappe ned, sier hun.

SLUTTE: Frida Gitter har store planer om å slutte med snus, grunnet helsefarene. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Ivar Oftedal er derimot ikke skremt av studien.

– Jeg tenker at det ikke er vits i å få panikk. Sjansen for å få disse sykdommene er i utgangspunktet ganske lav, sier han.

Tror på tobakksfri arbeidstid

Kreftforeningen mener det haster å få på plass tiltak for å redusere snusbruken i Norge.

– Denne studien bekrefter tidligere funn om at det er en sammenheng mellom snusing og noen av de dødeligste kreftformene: bukspyttkjertelkreft og spiserørskreft, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Ross mener tiltak som informasjonskampanjer, hjelp til å slutte og tobakksfri arbeidstid kan være effektive tiltak.

GENERALSEKRETÆR: Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Tobakksfri arbeidstid er noe vi har i Kreftforeningen, og som absolutt kunne vært aktuelt for flere arbeidsgivere å innføre. Det vil også være til hjelp for de som prøver å slutte.

Ross mener imidlertid at andre tiltak trengs for å nå de yngste snuserne.

– Vi har dokumentert at mange unge eksponeres for mye tobakk på sosiale medier, til tross for at vi har et reklameforbud i Norge. Det er viktig at idrettstopper, influensere og andre er bevisst sin rolle som forbilde for unge og ikke deler sin avhengighet og tobakksbruk med følgene sine.