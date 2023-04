Våren er endelig på sin plass, og med varmere vær, solskinn og fargerike blomster, kommer også mange nordmenns verste fiende – nemlig pollen.

Og hvis du er én av de som sliter med pollenallergi, har du mest sannsynlig allerede merket det. Tall fra NHI.no viser at rundt én million nordmenn har en eller annen form for pollenallergi.

Forrige uke kunne nemlig tusenvis av nordmenn kose seg med varmt vær i den stekende solen – samtidig som pollenspredningen tok landet med storm.

Men hvis nesa di fortsetter å renne, øynene klør og du føler deg trøtt og uopplagt til tross for at du bruker medisin, kommer nå eksperten med klare råd.

Ekstra tøft for pollenallergikere

Helsefaglig rådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund, Anna Bistrup, forteller nå at dette året kan bli ekstra tøft for pollenallergikere:

ALLERGI: Nå tar pollenspredningen landet med storm. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Bjørka har startet i store deler av landet. Når det er bra vær, aksellererer det den spredningen, i tillegg til at vi får bra vær. Så da er det langt flere som får de plagene, forteller hun til God morgen Norge og fortsetter:

– Det er slik at det er forskjellig spredning fra år til år, spesielt med bjørk. I fjor var det en mild spredning med bjørkepollen, og raklene ble lagd i en veldig god sommer i fjor – noe som gjør at vi forutser en stor spredning i år.



STOR SPREDNING: Helsefaglig rådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund, Anna Bistrup, forteller til God morgen Norge at vi kan forutse en stor spredning av bjørk i år. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Til de én million nordmennene som sitter igjen med plager, anbefaler hun å medisinere seg – og medisinere seg riktig.

Det vil si at du må sørge for at du får riktig allergibehandlinger i form av antihistaminer, i tillegg til at man må prøve nesespray og øyedråper som behandler de lokale plagene i øyne og nese.

Ta ny sjekk hos legen

Eksperten forteller at hvis du føler at allergien din forverrer seg hvert år, burde du nemlig ta en ny sjekk hos legen.

– Jeg tror ikke allergien i seg selv nødvendigvis endrer seg fra år til år, men noen ganger har man en bedre sesong. Opplever du ikke en god effekt av medisinene dine og har du det fælt, så må du snakke med legen for å prøve andre typer behandling.



Mange vil benytte det fine været til å ta seg en løpetur i parken, nå som det blir varmere vær og lysere kvelder. Men hvis du sliter med pollenallergi, må du nok tenke deg om en ekstra gang før du tar på deg løpeskoene.

MEDISIN: Eksperten forteller at dersom medisinen din ikke fungerer, må du ta en ny tur til legen. Foto: Erik Edland/TV 2

– Det kan være en ganske dårlig miks. Pollenallergiske personer får jo astmatiske symptomer, så hvis du tar den joggeturen i Oslo-området, så kan du oppleve mye mer plager enn du trenger.



I tillegg forteller hun også at det er noen tidspunkter på døgnet du må unngå hvis du ikke vil sitte med nesesprayen i hånda hele dagen.

– Det er formiddag og tidlig ettermiddag hvor det er mest spredning, så hvis det er kjempebra vær og sol, så bør man nok revurdere den utendørs-treningsøkten, og kanskje ta den innendørs.



Og hvis du har en hund som liker å løpe i parken og rulle seg i naturen, møter du nemlig på flere problemer. Bistrup forteller at de kan ta med seg pollen i pelsen – før de ruller seg i sofaen din.

– Hvis du tar med deg hunden ut på lufting, så vandrer den rundt og leker i naturen. Den kan ta med seg dette inn, så det er greit å bruke en mikrofiberklut og tørke av pelsen og potene før den kommer inn.