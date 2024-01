Har du noen av disse? Gjør dette

Norske pengesedler som ble benyttet i perioden 1994 til 2020 er i dag ubrukelige i butikk. Du får ikke kjøpt en kroneis om du legger feil tusenlapp på disken.

Mange nordmenn valgte derfor å tømme sparegriser og lommebøker og veksle inn de utgåtte pengesedlene før disse var ubrukelige.

Men mange har også av ukjente grunner, latt være. Per i dag har sedler til en verdi på mer enn 5,2 milliarder kroner fremdeles ikke kommet i retur til Norges Bank.

Vet lite

Norges Bank opplyser til TV 2 at drøyt 24 millioner pengesedler, fordelt på femti-, hundre-, to hundre-, fem hundre- og tusenlapper ikke er gjort rede for.



I realiteten har disse sedlene null verdi som betalingsmiddel.

Overfor TV 2 opplyser Norges Bank at man har lite konkret informasjon om hvor disse sedlene befinner seg.

ERSTATTER DE GAMLE: Rykende ferske pengesedler, hundrelapper med Gokstadskipet som hovedmotiv, på vei ut fra Norges Bank. Foto: Nils Stian Aasheim / Norges Bank.

Lav rente



– Reduksjon i bankfilialer med skranketjenester kan ha gjort det vanskeligere å levere inn eller veksle sedlene på ordinær måte i bankene, forklarer Leif Veggum, direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank.

Bankene hadde bare plikt til å ta imot sedlene ett år etter at de ble trukket tilbake som gyldige betalingsmiddel i butikk.

– Lavt rentenivå har gjort at kostnaden ved å sitte med kontanter har vært lav, påpeker Veggum.

SEDDELSJEF: Leif Veggum, direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank Foto: © Sturlason AS

Økonomisk trange tider kombinert med økt innskuddsrente kan sette fart på innvekslingen. Norges Bank oppfordrer nordmenn til å finne frem gamle sedler og veksle inn disse.



Her kan du sjekke hvilke sedler og mynter du kan veksle inn hos Norges Bank.

FERSKE SPENN: Paller med nytrykte 200-sedler er klare til utkjøring fra Norges Bank. Foto: Nils Stian Aasheim / Norges Bank.

Slik gjør du det:

Dersom du finner frem gamle, men ubrukelige pengesedler, så er oppskriften relativt enkel dersom du ønsker å veksle disse inn.

Utgåtte norske sedler og mynter kan veksles på ett av kontorene til Norges Bank i enten Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim eller Tromsø.

Norges Bank i Oslo har ingen begrensning på beløp du kan veksle inn, mens ellers i landet er det kun mulig å levere inn 7000 kroner.

Veksling av sedler og mynter kan også gjøres via post. Penger kan også sendes via posten fra utlandet.

Her finner du informasjon fra Norges Bank om hvordan du kan veksle inn.

– Vår oppgave er å gjøre det trygt og enkelt for publikum å veksle dersom de ønsker det, sier Veggum.

Skepsis

– Pandemien la begrensninger på mulighetene til å levere inn sedler over skranke, og vi vet at mange vegrer seg mot å sende penger i posten, forklarer Veggum.



Under finanskrisen, hvor det var svekket tillit både til euro og til banker, opplevde Norges Bank at mange plasserte deler av sine sparepenger i sedler fra andre land, herunder Norge.

– Vi informerte om tilbaketrekkingen bare i Norge. De som hadde norske sedler i utlandet kan derfor ha gått glipp av denne informasjonen. Noen opplyser at de ikke var klar over at sedlene nå var blitt ugyldige, forklarer Veggum til TV 2.

MAKULERES: Norges Bank makulerer gamle og ødelagte sedler i en seddelkvern i sine lokaler i Oslo. Den gjeldende 1000-kroneseddelen fra 2001, som kommer fra «Utgave VII», portretterer Edvard Munch og hans verk «Solen». Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Inntektsføres hos Norges Bank

– Hvem «tjener» på at man ikke veksler inn?

– Når det ikke lengre anses som sannsynlig at utgåtte sedler og mynt vil bli innløst, blir disse inntektsført på resultatlinjen «Andre finansielle inntekter/-kostnader» i vårt årsregnskap. Sedler og mynt som innløses etter at de er inntektsført blir kostnadsført på samme resultatlinje, opplyser Veggum til TV 2.

Skulle du sitte på noen gamle sedler, så vit at Norges Bank er forpliktet til å innløse utgåtte sedler og mynt til pålydende.

Da kan det også være greit å vite at man i dag ikke lenger betaler gebyr for å veksle inn utgåtte pengesedler fra perioden 1994 til 2020.



Dårlige forfalskninger

Det blir registrert få falske sedler i Norge sammenlignet med de fleste andre land.

De fleste forfalskningene har ifølge Norges Bank vært av dårlig kvalitet og har dermed vært enkle å avdekke ved å sjekke sikkerhetselementene som er beregnet for publikum.

I 2022 registrerte Kripos 921 falske sedler, en økning i forhold til tidligere år, men noe av årsaken kommer av etterslep i innrapporteringen av saker fra koronapandemien.

I Norge har vi avdekket åtte falske sedler per million sedler i omløp. For eurolandene, var antall om lag 13 per million sedler.