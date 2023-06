Det kan være skikkelig ubehagelig å finne ut at mobiltelefonen plutselig har blitt borte. Det kommer til å skje med mange i løpet av de neste månedene.

Sannsynligheten er overhengende for at du leser denne saken på mobiltelefonen din. Gjør du ikke det, har du antakeligvis mobilen innenfor armlengdes avstand.

Det er heller ikke så rart. I 2023 har nemlig disse små duppedingsene blitt nøkkelen til store deler av livene våre. Uansett om det gjelder profiler på sosiale medier, tilgang til egen bankkonto eller innlogging på jobbepost.



Står du plutselig med skjegget i postkassa, med en mobil som enten er mistet eller frastjålet, føler du deg fort ganske naken i 2023.

IT-ekspert Torgeir Waterhouse tror han ville opplevd det ganske opprivende å miste sin mobiltelefon.

– Det første jeg hadde tenkt, hadde nok vært «å, faen», sier han.

Og det kommer flere nordmenn til å tenke de neste månedene.

– Høysesong

Juni, juli, august og september er nemlig den tiden av året der flest nordmenn mister eller blir frastjålet sine mobiltelefoner. Det viser tall fra politiet.

39 prosent av anmeldte mobiltyverier har kommet i løpet av disse fire månedene i løpet av de siste årene, viser tall fra Trøndelag politidistrikt. I Vest politidistrikt er tilsvarende tall 46 prosent.

Her var det 754 personer som anmeldte slike forhold i løpet av disse fire månedene i 2022 alene.

Kommunikasjonsdirektør i forsikringsselskapet Gjensidige, Øystein Thoresen, sier at også de ser en liten, men merkbar økning i sommermånedene.

– Dette er noe som mange opplever gjennom hele året, men siden flere reiser om sommeren, er det naturlig at dette er en høysesong for mobiler på avveie, sier Thoresen.

Dette har også teleoperatøren Telenor lagt merke til:



– Vi ser tradisjonelt en økning av frastjålne eller mistede mobil i ferier, med sommerferien som en topp, sier pressesjef i Telenor, Anders Krokan.

DET VANLIGSTE ÅSTEDET: Mathilde Tokerud i Trøndelag-politiet er klar på at de fleste som mister mobilen, mister dem på utesteder i sene nattestimer, uavhengig av årstid. Foto: Frode Sunde / TV 2

Mathilde Tokerud i Trøndelag politidistrikt er klar på at forskjellene i antall anmeldelser er små, samtidig som hun ikke tror at variasjonen er tilfeldig.

– Flere anmeldelser på sommerhalvåret har gjerne en sammenheng med at det er flere mennesker på uterestauranter, kaféer, utesteder, festivaler og andre steder som gir kriminelle flere muligheter til å stjele eiendeler.



Slik ødelegger eller mister nordmenn mobilen Dette er de 15 måtene nordmenn oftest mister eller ødelegger mobilen på (i tilfeldig rekkefølge), ifølge tall fra Gjensidige: I sjøen

Ut av bryst- eller bukselomme

Ligger i lommen under bading

Faller i do

Blir stjålet

Gjenglemmes på kafé, restaurant eller etter en tur på byen

I karuseller på tivoli

Søler drikke på mobilen

Husdyr gnager mobilen i stykker

Gjenglemmes på biltak

Gjenglemmes i lommen når klærne blir lagt i vaskemaskinen

Flater ut etter flere fall i bakken

Gjenglemmes på fly, tog eller busser

Blir overkjørt

Mobiler for mange millioner

Gjensidige har ikke eksakte tall på hvor mange mobiltelefoner som må erstattes hver sommer, men Thoresen er klar på at det er snakk om mobiltelefoner for store verdier som mistes, stjeles eller ødelegges årlig.

– Gjennom sommermånedene er det flere tusen nordmenn som skader, mister eller blir frastjålet mobilen sin på ferie i Norge eller i utlandet. Daglig blir flere titalls mobiler borte for alltid. Noen blir stjålet og andre gjenglemt eller mistet, sier han.

VERDIFULL: Nordmenn mister, ødelegger og blir frastjålet mobiltelefoner for flere titalls millioner hvert år. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Når en mobil i dag fort koster over 10.000 kroner, så sier det seg selv om at det er store beløp som hver dag bare blir borte. I løpet av sommeren snakker vi om skader for flere titalls millioner kroner.

Han poengterer at en reiseforsikring ikke dekker gjenstander som mistes eller gjenglemmes. Tapet dekkes derimot ved tyveritilfeller, men også her er det krav om at man har passet godt på gjenstanden som blir borte.

Thoresen påpeker også at flere i dag har mobildeksler som fungerer nærmest som lommebøker, med plass til kontanter og bankkort.

– Da forsvinner lommeboken i samme slengen, poengterer Thoresen.

– Hvem gjør det?

Frykter du å miste mobiltelefonen, bør du ta grep allerede nå. Det aller viktigste du gjør ved et mobiltyveri, gjør du allerede før telefonen er borte.

VERDIGJENSTAND: Dagens mobiltelefoner koster gjerne flerfoldige tusenlapper. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Det enkleste tipset er å være påpasselig med hvor du oppbevarer mobilen. Ikke legg den igjen på bordet, i jakkelomma eller i veska, dersom du ikke følger nøye med.



– Hvem legger igjen 10.000 kroner i kontanter på bordet og så går på toalettet? Tenk på telefonen som er verdigjenstand med svært høy verdi, både i kroner og ulemper om den forsvinner, sier Thoresen i Gjensidige.

Det gjelder også å være oppmerksom når man er ute i store folkemengder. Gjensidige opplever at de fleste mobiltyverier skjer der.

Sammen med politiet, oppfordrer de også til å være påpasselig overfor pågående fremmede.

– Selv om de i utgangspunktet virker hyggelige, kan de ha urent mel i posen. Mange opererer i team og er flere sammen. Samtidig er noen av tyvene så utspekulerte at de nesten kan trylle, sier Thoresen.

Advarer mot dette

Han har også lagt merke til en uvane han mener flere nordmenn har lagt til seg:

– Av en eller annen grunn oppbevarer mange mobilen i baklommen. Spesielt ungdommen har gjort dette til en fast vane, hevder han.



LEI AV DETTE: Gjensidige mener nordmenn bør slutte å ha mobilen i baklomma. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Lommen foran på buksa er et mye sikrere sted å ha mobilen, mener han. Ikke bare fordi det gjør det lettere for tyver å ta mobilen din uten at du ser det, men også fordi det gjør den lettere å miste.

– Vi har hatt kunder som skal på do, og idet buksen går ned, forsvinner også mobilen ned i toalettet. Eller at den hekter seg fast i sete på kafé, buss og lignende, og forsvinner for alltid.

Dette kan du gjøre allerede nå: Her er noen enkle tips du bør gjøre nå, i tilfelle du skulle miste eller bli frastjålet mobilen: Pass på mobiltelefonen. Ikke la den ligge igjen ubevoktet på bord, i jakkelommer eller vesker.

Vær påpasselig i større folkemengder. Dette er gunstige omgivelser for lommetyver.

Vær oppmerksom på klengete fremmede. Dette kan være en avledningsmanøver mens du blir frastjålet gjenstander.

Beskytt telefonen med skjermlås.

Beskytt SIM-kortet med PIN-kode.

Sikkerhetskopier dataene dine, for eksempel i skytjenester som «Icloud» og liknende. Flere telefoner gir deg også muligheten til å fjernslette dataene dine, dersom du har aktivert dette på forhånd.

Flere telefoner har tjenester som gir deg muligheten til å finne igjen mobilen etter at den har blitt borte. Dette må aktiveres før mobilen blir borte.

Merk mobilen med navn og et telefonnummer du eller en bekjent kan nås på. På den måten kan ærlige sjeler gi deg mobilen tilbake dersom de finner den. Husk å merke mobilen med retningsnummer (+47) dersom du er i utlandet.

Ha oversikt over mobilens IMEI-nummer. Dette kan hjelpe politiet med å finne igjen mobilen.

Dette bør du gjøre allerede nå

Det er også en rekke ting du bør foreta deg inne på selve mobiltelefonen, FØR du mister den, for å sikre deg at eventuelle tyver og andre ondsinnede ikke får tilgang til det som finnes på den.

Krokan i Telenor er klar på at du bør iverksette en rekke sikkerhetstiltak som forholdsregel. Dette innebærer å opprette skjermlås, beskytte SIM-kortet med PIN-kode, sørge for å sikkerhetskopiere alt av innhold, samt å aktivere muligheten for fjernsletting av innhold på mobilen.

IT-ekspert Waterhouse er enig:

– Du må sørge for at du har back-up på alt som er verdifullt. Du må sørge for at alt er låst så godt det lar seg gjøre.

FØRE VAR: IT-ekspert Torgeir Waterhouse ber folk ta grep allerede før mobiltelefonen plutselig er borte. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Waterhouse mener det kan være lurt å ha en slagplan klar for hvordan man skal klare seg i tiden før man får ny mobiltelefon, slik at man vet hva som kreves for å få tilgang til kommunikasjon, banktjenester og jobbkontoer igjen raskest mulig.

– Aller helst bør du ha oversikt over hva som trengs for å komme i gang igjen. Du må tilrettelegge for at situasjonen skal kunne håndteres godt hvis det skjer.

Skyhøy henleggelsesprosent

Men hva gjør du når uhellet først er ute, og mobilen er forsvunnet som dugg for sommersolen?

Flere smarttelefoner gir deg muligheten til å spore mobiltelefonen og få den til å lage lyd når den er borte. Dette krever imidlertid stort sett at telefonen fortsatt er på nett, og at funksjonen er aktivert på forhånd.

Går minuttene og timene uten at mobilen dukker opp igjen, faller sannsynligheten for at telefonen dukker opp igjen.

Av de 1895 anmeldelsene Vest politidistrikt har mottatt i slike saker siden 2019, har bare 46 blitt oppklart. 1832 av sakene, altså 96,7 prosent, har blitt henlagt.

Trøndelag politidistrikt opplyser om at de aller fleste av deres saker henlegges på grunn av manglende opplysninger og informasjon om gjerningsperson.

– Vurder å «drepe» telefonen

Før du går til anmeldelse, er både Telenor og Gjensidige klare på at noe av det aller første du bør gjøre, er å komme i kontakt med teleoperatøren din, slik at du får sperret abonnementet ditt. Der kan du også få videre veiledning.

Telenor understreker at du ikke bør vente til du kommer hjem med å kontakte dem, dersom du har mistet mobilen på ferie.

IT-ekspert Waterhouse forteller at han selv ville «gått i handlingsmodus» med én gang, dersom hans mobiltelefon hadde blitt borte.

Med dette mener han å sørge for at uvedkommende som får tak i telefonen, ikke får tak i det som ligger lagret på enheten.

– Først bør man vurdere om det er behov for å stenge ned tjenester og skifte passord på ting. Man må ta grep og vurdere å «drepe» den som enhet, så den ikke får tilgang til nettjenester den er koblet opp mot.

TA GREP: IT-ekspert Waterhouse ber deg ta grep så fort du skjønner at mobilen er tapt. Det gjelder å forhindre at uvedkommende får tilgang til det som ligger lagret på mobiltelefonen din. Foto: Ole Enes Ebbesen

Waterhouse forklarer at man bør sørge for at det er en selv, og ikke eventuelle tyver, som har tilgang til dataene og systemene som ligger lagret på telefonen.

– Så er det litt avhengig av hvordan du har mistet den. Det er forskjell på å bli truet til å fjerne alle passord og at den ligger igjen et sted med PIN-kode og liknende på den, påpeker Waterhouse.

– Men uansett bør man agere som om usikrede data er på avveie når det skjer.

Hackere kan få tilgang til det meste

Han poengterer at det kommer flere uheldige konsekvenser av å miste mobiltelefonen.

Ikke bare kan bilder, kontakter, notater og tilganger forsvinne for deg, de kan også bli tilgjengelige for hackere som kan bruke dette mot deg.

– Er det en tilfeldig person har tatt mobilen bare for verdien av selve telefonen, er det begrenset hva de har tilgang til. Mens andre kan ha roller som gjør at de har tilgang til det meste, dersom de tar tiden til hjelp.

Nettopp derfor er han klar på at folk bør vurdere nøye hva de har på mobilen og ikke.

– Jeg må understreke: Enten kan du dette selv, ellers så må du få hjelp av noen som kan det, er Waterhouses beskjed til de som har fått sin mobil frastjålet.