Har delt ut 6000 tonn med mat i år – men ett lyspunkt har oppstått

Det har aldri blitt delt ut så mye gratis mat som i år. Matsentralene i Norge har hittil i 2023 delt ut nær 6000 tonn med mat. Det tilsvarer 12 millioner måltider.

Men daglig leder for Matsentralen i Oslo, Cristiano Aubert, lar seg knapt ryste.

– Dette er dessverre ikke nytt. Det er alltid noen som sliter og faller utenfor, sier Aubert til TV 2.

Flere strømmer til

Etterspørselen har økt med 11 prosent mot samme periode i fjor. I årets matkøer er det flere av en gruppe man ikke har sett mye til tidligere.

– Nå er det folk som er i jobb, men da kanskje i lavlønnsyrker, og som sliter med å få det til å gå rundt. Så trenger de litt mathjelp for å kanskje ha råd til å legge en pakke under juletreet til poden, sier Aubert.

Han påpeker at vi akkurat har kommet oss ut av pandeminedstengninger og -permitteringer, og at folk som slet den gangen har forsøkt å bygge opp økonomien igjen.

– Så møter de denne perfekte stormen med høy rente, dyr strøm og mat. Da er det vanskelig å begynne å holde av penger hver måned som man gjorde før. For man går rett og slett med underskudd hver eneste måned, forklarer lederen.

– Tårene bare rant

Lille julaften 2022 fikk lederen en telefon som gjorde stort inntrykk: Den var fra en eldre dame som ikke hadde mat igjen i kjøleskapet. Aubert visste at de ideelle organisasjonene var stengt siden det var helg og jul, og at de ikke kom til å åpne før fire-fem dager senere.

Han beklaget sterkt til kvinnen, forklarte litt om Matsentralen og ønsket god jul før han gikk tilbake til kjøkkenet der han og kona forberedte julemat.

– Så skulle jeg fortelle kona mi hva samtalen dreide seg om, og da begynte tårene bare å renne. Jeg måtte sette meg ned på gulvet. Jeg klarte ikke å få frem et ord. For her sto vi med mat på bordet og hadde det bra, og så kom en sånn telefon. Det gjorde vanvittig sterkt inntrykk, forteller Aubert.

Lederen forteller at han spurte kvinnen om hun hadde naboer eller familie som kunne hjelpe. Da fikk han til svar at naboene var i samme situasjon som henne, og at familien bodde på den andre siden av landet.

– Det var brutalt.

Å spørre om hjelp på grunn av dårlig økonomi kan oppleves skamfullt og stigmatiserende. Christian Aubert håper færrest mulig føler skam over å være i en vanskelig situasjon.

– Nå er rundt én av seks husstander i en veldig sårbar situasjon, og en tredjedel av disse igjen er i kategorien man kaller «ille ute», sier Aubert og henviser til den såkalte dyrtidsundersøkelsen til OsloMet og Forbruksforskningsinstituttet SIFO som kom i høst.

FRUKT OG YOGHURT: Matsentralen har åtte avdelinger. Her fra Trondheim. Foto: Frank Lervik / TV 2

Aubert påpeker at man verken velger å være fattig eller ufør.

– Man kan rett og slett ha uflaks, og sånn er dessverre livet. Det er ikke rettferdig. Men man skal i alle fall vite at det er mange, mange organisasjoner der ute, sier han til TV 2 og ramser opp:

– Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Blå Kors, samt mange lokale organisasjoner som mer enn gjerne vil hjelpe på en eller annen måte. Kanskje med et varmt måltid som gir pause fra en tøff hverdag, eller en matpose man kan få med hjem.

Har laget «matkart»

Aubert tipser også om matkartet som Matsentralen har laget i Google Maps. Der finner man de fleste organisasjoner som Matsentralen samarbeider med, og tallet er oppe i over 570.

«MATKART»: Matsentralens egenlagde Google-kart med oversikt over de mange hundre organisasjonene Matsentralen samarbeider med. Foto: Google Maps (faksimile)

Imidlertid påpeker den daglige lederen at vi nå er så nærme jul at det kan være i seneste laget å få hjelp til julefeiringen.

– Men vit i alle fall at i romjulen og i januar kan man ta kontakt og få hjelp, ikke minst til å prøve å komme ut av en sårbar situasjon.

Han ønsker også å komme med en viktig påminnelse:

– Mange av disse organisasjonene har jo andre tilbud enn rene mattilbud. Det kan være veiledning, sykepleie eller råd fra sosionomer: For eksempel om hvordan man forholder seg til NAV, hvordan man skriver søknad og CV og sånne ting.

Ett lyspunkt

Og ett lyspunkt finnes det i den dystre statistikken over folk som sliter: I takt med nøden har også givergleden økt.

– Det som er hyggelig nå er at vi aldri har hatt så mye frukt og grønt. Og vi fikk nettopp melk, som vi ikke har hatt på ett år, forteller Aubert.

BIDRAR MED MAT: Matsentralen tar imot store mengder overskuddsmat og distribuerer den til trengende. Her fra avdeling Vestland. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Han kan også fortelle at Matsentralen i Oslo har mottatt rene donasjoner fra Norgesgruppen og ASKO i form av store paller med pasta og ris. Til sammen 327 leverandører har bidratt med mat til landets matsentraler.

– Jeg tipper at jeg etter dette intervjuet kommer til å få en del telefoner fra folk som innser at: «Oi, jeg kan faktisk få mathjelp». Det som er gjennomgående nå frem mot jul er at noen rett og slett ikke vet hvordan de skal klare å feire jul når de bare har en flaske ketsjup i kjøleskapet.

– Det er mange, mange, mange slike skjebner der ute, sier Cristiano Aubert.