Har bygget mur for å unngå lekkasje: – Jeg er redd

PROVISORISK: I et desperat forsøk på å unngå vannlekkasje, har Thomas Brattbakken bygget en mur foran kjellervinduene. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Thomas Brattbakken frykter det verste. Nå håper han lekastein og presenning gjør susen for å redde kjelleren.

– Jeg har ikke lyst på mer vann i kjelleren, sier Thomas Brattbakken til TV 2.

Han bor i Moelv i Innlandet, og opplevde allerede i vår å få kraftig vannlekkasje som følge av nedbør.

Har bygget mur

Med det pågående ekstremværet, har Brattbakken tatt grep. Ved hjelp av fire paller, presenning og lecastein har han laget en provisorisk mur som skal hindre vannet å renne inn i kjelleren.

– Om det hjelper, det vet jeg ikke. Men vi har hvert fall prøvd å minimere det, sier han.

MUREN: Ved hjelp av lecasteiner, presenning og planker har Thomas Brattbakken bygget det som forhåpentligvis skal holde vannet borte fra kjelleren. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Brattbakken forteller at de har et kommunalt kumlokk rett utenfor hagen som utløste vannlekkasjen tidligere i år. For fire år siden ba de kommunen om å komme på befaring, men det har fortsatt ikke skjedd.

– Man føler seg litt svak i en sånn situasjon. Men jeg vet ikke om det er så mye mer vi får gjort, egentlig.

Vil unngå marerittet på nytt

Vannlekkasjen førte til at vannet fra kumlokket fosset inn gjennom vinduene i kjelleren. Nå frykter Brattbakken at det samme skal skje igjen.

– Jeg er redd. Fordi det koster vanvittig mye penger. Det er store summer det er snakk om, selv om det bare er et vaskerom. Og så skal jo forsikringen ha sin del de også.

REDD: Thomas Brattbakken er redd for at kjelleren nok en gang skal fylles med vann. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Det er fremdeles Innlandet fylke og de nordre delene av Buskerud som ligger an til å bli hardest rammet av uværet Hans – først og fremst med kraftig nedbør.



– Det ser ut som at det er en del tordenbyger fra Sverige som er på vei inn mot gamle Hedmark fylke, sier sier vakthavende meteorolog i Storm, Olav Krogsæter.



Sender nødvarsel

Også i Oslo regner det kraftig. Rundt halv to mandag har det allerede har blitt målt mellom 50 og 60 millimeter ved flere målestasjoner rundt hovedstaden,

VARSEL: Det er sendt ut nødvarsel til flere innbyggere i Sør-Norge. Foto: Frank Lervik / TV 2

Flere politidistrikter sender mandag ettermiddag ut nødvarsel til innbyggere i kommuner som kan bli rammet av ekstremværet «Hans». Politidistriktene Øst, Innlandet, Vest og Trøndelag har så langt sendt ut nødvarsel. Nødvarslene sendes ut på vegne av statsforvalterne.

OVERSVØMT: Riksvei 4 i Gran kommune. Foto: TV 2-tipser

Aktuelle kommuner er blant annet Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker og Nes på Romerike hvor det er rødt farenivå for jord- og flomskred.