Har brukt koronaårene til å utvikle en helt spesiell hatt

– Jeg har brukt koronatida «very wisely», gliser multikunstner, oppfinner og selger Jim Stirling foran salgsboden sin i Røros sentrum.

Stirling har vært et fast innslag under Rørosmartnan i 30 år frem til og med 2020.

De to siste årene har han jobbet med produktutvikling på gården sin, «Stirling station», som ligger på Årnes.

– Jeg må jo opp hit hver februar når jeg kan, men under koronaen har jeg har hatt god til å finne opp nye produkter. Sånn som slike «crazy hats», forteller Jim til TV2, mens han peker på en kunde som har latt seg friste av det unike hodeplagget.

Stirling står sammen med 150 andre bod-selgere som fyller sentrumsgatene i den gamle gruvebyen de fem dagene Rørosmartnan varer.

NY HATT: Henry Arnfinn fra Rennebu sikret seg en av de unike hattene i martnasgata. - Jeg kjøper alltid hatt på Rørosmartnan, forteller han. Foto: Frank Lervik / TV2

Tunge koronaår for næringslivet

Vintermarkedet har de siste tiårene vært et svært viktig arrangement for regionen, og det lokale næringslivet har hatt tunge tider under pandemien.

– Noen bedrifter har gått dukken, men det har ikke vært noe konkursras. Serverings- og overnattingsstedene våre har gjerne 10 til 20 prosent av årsomsetningen sin disse dagene, så det er klart det har vært to tøffe år for mange, innrømmer martnasgeneral Lillian Sandnes.

Spent martnasgeneral

MARTNASGLIS: Martnasgeneral Lillian Sandnes jublet over det store oppmøtet av folk under åpningssermonien. Foto: Frank Lervik / TV2

Før tirsdagens åpningsseremoni var Sandnes svært spent på om folk ville finne tilbake til Røros eller ikke.

Trolig var det opptil 5000 mennesker tilstede ved Malmplassen da 80 hesteekvipasjer med såkalte lasskjørere ankom.

– Endelig er vi i gang og oppmøtet var helt fantastisk. Men vi må tenke strategisk fremover, for det er ingen selvfølge at slike marked klarer å holde stimen i årene som kommer. Vi har jo lyst til at Rørosmartnan skal være her i minst 150 år til, sier martnasgeneralen.

ÅPNING: Om lag 5000 publikummere tok turen til åpningen av den 168. versjonen av Rørosmartnan. Foto: Frank Lervik / TV2